Украина наращивает собственное производство дронов: в этом году на фронт будет поставлено более 4 млн, - Умеров
Сегодня украинские производители достигли уровня, позволяющего изготавливать более 4 миллионов дронов в год.
Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров на встрече с журналистами, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Он отметил, что на сегодня фронт уже получил до 1,5 млн дронов - это все закупки, и АОЗ, и ГССЗЗИ, и непосредственно бригад.
Министр обороны отметил, что в прошлом году было много обращений от бригад, чтобы им напрямую выделяли финансирование.
"Мы с Кабинетом министров это проработали и выделили отдельное финансирование на бригады. Сегодня ежемесячно мы выделяем по 2,5 млрд грн на бригады, чтобы закупали напрямую", - отметил Умеров.
При этом он добавил, что во время совместного анализа департаментом финансов выяснилось, что не все бригады эти средства тратят.
"Кто-то потом из комбригов говорит "Господин министр, у меня некому закупать", у кого-то закупщики боятся тратить, кто-то не умеет. Поэтому сейчас АОЗ вводит DOT Chain Defence - он будет работать просто. Бригады видят "маркетплейс" дронов - каждая бригада заказывает то, что ей нужно, а АОЗ это оплачивает. Так мы значительно сокращаем всю бюрократию, и бригады в десятки раз быстрее получают то, что им нужно", - рассказал Умеров.
По словам министра, это масштабирование - один из ключевых факторов, позволяющих наращивать дальнобойные и фронтовые возможности и создавать запас мощностей на будущее.
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млн. дронів на рік наразі може постачати Україна на фронт, - міністр оборони Рустем Умєров.
Мені ця заява нагадала старий анекдот:
- Лікарю, мені всього 72, але в ліжку я вже практично нічого не можу. Максимум один раз за ніч. А Рабіновичу 85, і він каже, що для нього двічі-тричі за ніч - звичайна справа. Як мені бути?
- Він каже? Так і ви теж кажіть!
Шановна громадо і великий бізнес!
Повідомляю вам як людина, яка дотична до процесів і у тилу, і на фронті, і в силу своєї біографії розуміється на обох середовищах на рівні не менше впевненого користувача
Зараз у нас порятунок країни буквально лежить на вулицях!
Підходь і бери.
Пояснюю на прикладах.
Проблема: «Збільшилася кількість шахедів».
Рішення: приватні виробники виробили за своєю ініціативою, низові військові за своєю ініціативою це рішення взяли і по-партизанськи збивають (на жаль, їх поки мало, тому це не масштабно).
Увага, участь держави: приблизно НУЛЬ.
Проблема: Ворог вибиває начисто логістику на нуль ФПВ
Рішення: приватні виробники виробили на своєю ініціативою, низові військові за своєю ініціативою це рішення взяли і використовують. На жаль, цього недорогого працюючого рішення поки мало, а є багато непрацюючих.
Увага, участь держави: приблизно НУЛЬ.
Проблема: Ворог працює по нас масово ФПВ на оптоволокні, а ми - по ньому ні
Рішення: приватні виробники виробили на своєю ініціативою, низові військові за своєю ініціативою це рішення взяли і використовують. На жаль, цього недорогого працюючого рішення поки мало.
Увага, участь держави: в розробці і виробництві НУЛЬ.
Можна продовжувати, але мені не хочеться далі копіпейстити, достатньо.
Я тут не буду розписувати, який графік у росіян. Я просто вам обіцяю, що те, що зараз є у росіян по шахедах у тилу, фпв на фронті тощо - це лише вступна стадія. Основна буде такою, що ми згадуватимо 23 і 24 як роки дуже лайтової, майже непомінтної дронової війни.
Нам треба розробляти свої засоби, і то терміново.
***
Дуже часто пишуть оці букви «Влада повинна...»
Давайте поки без цього. Будь ласка.
Влада у нас є, вона контролює так звану правоохоронну систему, тобто слідчі та оперативні органи, а також суди. Можливо, це і на користь в нинішній ситуації. Гм, так, скоріше на користь.
Але вигравати війну, тобто ГОНКУ ОЗБРОЄНЬ, поки що держава не навчилася.
І не знаю, чи вчиться. Бо за три з половиною роки, як кажуть, і ведмедя можна навчити їздити на велосипеді та палити.
Тому я вчергове звертаюся до великого, середнього та малого бізнесу, а також до активних громадян, котрі просто хочуть захистити країну і себе від лих, котрі невпинно винаходять, розробляють і виробляють наші вороги - РФ, Північна Корея, Білорусь, Іран тощо.
Панове, давайте формувати центр рішень по порятунку України.
Нам всього лише треба три компоненти. Перша - це великі гроші. Друга - це інженерна частина (розробники і виробники). Третя - це нетупі військові типу мене, котрі навоювали собі розуміння того, які технологічні розробки потрібні для перемоги у війні.
Ну правда, хіба це багато? У нас є практично все з цього, треба просто, як лінзою, звести у одну точку усе це світло.
PS Якщо такий розголос не подіє, я перейду до погроз (с) Ігор Луценко (https://www.facebook.com/share/1*********/), військовослужбовець ЗСУ
А може простіше їх в канаву скинути ?
Ти розкажи про попередній мільйон
Чи то міністр фінансів, чи голова МЗС чи просто якийсь речник РНБО.
Але тільки не міністр оборони воюючої країни який знає як треба розвивати армію і яке озброєння і концепції виробляти.