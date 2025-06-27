Украина наращивает собственное производство дронов: в этом году на фронт будет поставлено более 4 млн, - Умеров

Сегодня украинские производители достигли уровня, позволяющего изготавливать более 4 миллионов дронов в год.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров на встрече с журналистами, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Он отметил, что на сегодня фронт уже получил до 1,5 млн дронов - это все закупки, и АОЗ, и ГССЗЗИ, и непосредственно бригад.

Министр обороны отметил, что в прошлом году было много обращений от бригад, чтобы им напрямую выделяли финансирование.

"Мы с Кабинетом министров это проработали и выделили отдельное финансирование на бригады. Сегодня ежемесячно мы выделяем по 2,5 млрд грн на бригады, чтобы закупали напрямую", - отметил Умеров.

При этом он добавил, что во время совместного анализа департаментом финансов выяснилось, что не все бригады эти средства тратят.

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"Кто-то потом из комбригов говорит "Господин министр, у меня некому закупать", у кого-то закупщики боятся тратить, кто-то не умеет. Поэтому сейчас АОЗ вводит DOT Chain Defence - он будет работать просто. Бригады видят "маркетплейс" дронов - каждая бригада заказывает то, что ей нужно, а АОЗ это оплачивает. Так мы значительно сокращаем всю бюрократию, и бригады в десятки раз быстрее получают то, что им нужно", - рассказал Умеров.

По словам министра, это масштабирование - один из ключевых факторов, позволяющих наращивать дальнобойные и фронтовые возможности и создавать запас мощностей на будущее.

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