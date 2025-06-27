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Новости Производство дронов
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Украина наращивает собственное производство дронов: в этом году на фронт будет поставлено более 4 млн, - Умеров

Украина наращивает собственные промышленные мощности по производству дронов

Сегодня украинские производители достигли уровня, позволяющего изготавливать более 4 миллионов дронов в год.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров на встрече с журналистами, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Он отметил, что на сегодня фронт уже получил до 1,5 млн дронов - это все закупки, и АОЗ, и ГССЗЗИ, и непосредственно бригад.

Министр обороны отметил, что в прошлом году было много обращений от бригад, чтобы им напрямую выделяли финансирование.

"Мы с Кабинетом министров это проработали и выделили отдельное финансирование на бригады. Сегодня ежемесячно мы выделяем по 2,5 млрд грн на бригады, чтобы закупали напрямую", - отметил Умеров.

При этом он добавил, что во время совместного анализа департаментом финансов выяснилось, что не все бригады эти средства тратят.

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"Кто-то потом из комбригов говорит "Господин министр, у меня некому закупать", у кого-то закупщики боятся тратить, кто-то не умеет. Поэтому сейчас АОЗ вводит DOT Chain Defence - он будет работать просто. Бригады видят "маркетплейс" дронов - каждая бригада заказывает то, что ей нужно, а АОЗ это оплачивает. Так мы значительно сокращаем всю бюрократию, и бригады в десятки раз быстрее получают то, что им нужно", - рассказал Умеров.

По словам министра, это масштабирование - один из ключевых факторов, позволяющих наращивать дальнобойные и фронтовые возможности и создавать запас мощностей на будущее.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина может производить до 8 млн дронов в год, но не хватает финансирования, - Зеленский

Автор: 

производство (488) дроны (4201) Умеров Рустем (590)


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Топ комментарии
+7
Сколько раз Умеров об этом говорил. А дронов как не было на фронте в нужном количестве так и нет
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27.06.2025 13:25 Ответить
+5
Знову майбутній час.
Ти розкажи про попередній мільйон
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27.06.2025 13:31 Ответить
+4
А іх потрібно буде доводити до робочого стану, як і попередні поставки?
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27.06.2025 13:26 Ответить
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Березовый сок

млн. дронів на рік наразі може постачати Україна на фронт, - міністр оборони Рустем Умєров.

Мені ця заява нагадала старий анекдот:

- Лікарю, мені всього 72, але в ліжку я вже практично нічого не можу. Максимум один раз за ніч. А Рабіновичу 85, і він каже, що для нього двічі-тричі за ніч - звичайна справа. Як мені бути?
- Він каже? Так і ви теж кажіть!
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27.06.2025 13:24 Ответить
Сколько раз Умеров об этом говорил. А дронов как не было на фронте в нужном количестве так и нет
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27.06.2025 13:25 Ответить
А іх потрібно буде доводити до робочого стану, як і попередні поставки?
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27.06.2025 13:26 Ответить
Ігор Луценко
Шановна громадо і великий бізнес!

Повідомляю вам як людина, яка дотична до процесів і у тилу, і на фронті, і в силу своєї біографії розуміється на обох середовищах на рівні не менше впевненого користувача

Зараз у нас порятунок країни буквально лежить на вулицях!

Підходь і бери.

Пояснюю на прикладах.
Проблема: «Збільшилася кількість шахедів».
Рішення: приватні виробники виробили за своєю ініціативою, низові військові за своєю ініціативою це рішення взяли і по-партизанськи збивають (на жаль, їх поки мало, тому це не масштабно).

Увага, участь держави: приблизно НУЛЬ.

Проблема: Ворог вибиває начисто логістику на нуль ФПВ
Рішення: приватні виробники виробили на своєю ініціативою, низові військові за своєю ініціативою це рішення взяли і використовують. На жаль, цього недорогого працюючого рішення поки мало, а є багато непрацюючих.

Увага, участь держави: приблизно НУЛЬ.

Проблема: Ворог працює по нас масово ФПВ на оптоволокні, а ми - по ньому ні
Рішення: приватні виробники виробили на своєю ініціативою, низові військові за своєю ініціативою це рішення взяли і використовують. На жаль, цього недорогого працюючого рішення поки мало.

Увага, участь держави: в розробці і виробництві НУЛЬ.

Можна продовжувати, але мені не хочеться далі копіпейстити, достатньо.

Я тут не буду розписувати, який графік у росіян. Я просто вам обіцяю, що те, що зараз є у росіян по шахедах у тилу, фпв на фронті тощо - це лише вступна стадія. Основна буде такою, що ми згадуватимо 23 і 24 як роки дуже лайтової, майже непомінтної дронової війни.

Нам треба розробляти свої засоби, і то терміново.

***

Дуже часто пишуть оці букви «Влада повинна...»

Давайте поки без цього. Будь ласка.

Влада у нас є, вона контролює так звану правоохоронну систему, тобто слідчі та оперативні органи, а також суди. Можливо, це і на користь в нинішній ситуації. Гм, так, скоріше на користь.

Але вигравати війну, тобто ГОНКУ ОЗБРОЄНЬ, поки що держава не навчилася.

І не знаю, чи вчиться. Бо за три з половиною роки, як кажуть, і ведмедя можна навчити їздити на велосипеді та палити.

Тому я вчергове звертаюся до великого, середнього та малого бізнесу, а також до активних громадян, котрі просто хочуть захистити країну і себе від лих, котрі невпинно винаходять, розробляють і виробляють наші вороги - РФ, Північна Корея, Білорусь, Іран тощо.

Панове, давайте формувати центр рішень по порятунку України.

Нам всього лише треба три компоненти. Перша - це великі гроші. Друга - це інженерна частина (розробники і виробники). Третя - це нетупі військові типу мене, котрі навоювали собі розуміння того, які технологічні розробки потрібні для перемоги у війні.

Ну правда, хіба це багато? У нас є практично все з цього, треба просто, як лінзою, звести у одну точку усе це світло.

PS Якщо такий розголос не подіє, я перейду до погроз (с) Ігор Луценко (https://www.facebook.com/share/1*********/), військовослужбовець ЗСУ
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27.06.2025 13:27 Ответить
"нам потрібно усього лише..." повністю замінити собою держ. апарат? А зєлібобіки будуть просто сидіти на сраці, надувати щоки і ******* наші гроші.
А може простіше їх в канаву скинути ?
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27.06.2025 15:06 Ответить
Знову майбутній час.
Ти розкажи про попередній мільйон
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27.06.2025 13:31 Ответить
Дрони від Зємародерів будуть такої ж якості як в міни до мінометів?
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27.06.2025 13:32 Ответить
"мы решили не поставлять ранее обещанные 2 млн. дронов, а решили пообещать поставить сразу 4 млн. дронов, таким образом работа нашего министерства увеличилась в два раза" - умеров
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27.06.2025 13:34 Ответить
Навіщо про таке говорити Мразоти ТИ зекончана
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27.06.2025 13:34 Ответить
Найдосвіченіший недавно говорив про 8 мільйонів, зараз 4. Де остальні?
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27.06.2025 13:43 Ответить
В офшорах,через крипту, найдосвіченішого!
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27.06.2025 14:09 Ответить
як ця ****** надоила
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27.06.2025 13:45 Ответить
"Хтось потім з комбригів каже "Пане міністре, у мене нема кому закупати", це 3,143дєц рашистський повний...Комбриг...бойовий командир .котрий має займатися війском і збереженням життя особового складу стає торговим агентом із закупки дронів..окуїти...
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27.06.2025 13:48 Ответить
Кожен раз як ця говоряща свиня щось виперджує на публіку я не можу зрозуміти яку посаду воно обіймає.
Чи то міністр фінансів, чи голова МЗС чи просто якийсь речник РНБО.
Але тільки не міністр оборони воюючої країни який знає як треба розвивати армію і яке озброєння і концепції виробляти.
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27.06.2025 14:59 Ответить
 
 