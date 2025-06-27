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Новости Санкции против России Состояние российской экономики
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Путин о санкциях Запада против экономики РФ: "Сами скоро сдохнут, а нас хоронят"

Путин возмутился новыми санкциями Запада против России

Диктатор Владимир Путин возмутился новыми западными санкциями против российской экономики, которые должны ограничивать способность страны-агрессора продолжать войну против Украины.

Об этом он заявил после заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске, его цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Вот что в странах Запада происходит? Они все время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят, постоянно хоронят. Чем больше санкций, тем хуже для тех, кто эти санкции вводит", - сказал глава Кремля в ответ на вопрос о прогнозах смерти российской экономики.

По словам диктатора, оборонные расходы РФ в 13,5 трлн рублей "это немало".

"Мы заплатили за это инфляцией, но страна с ней борется", - добавил Путин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон о 18-м пакете санкций: Это мощный удар по экономике РФ, способный заставить вернуться к переговорам

Также глава Кремля в очередной раз оправдал полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году тем, что Россию якобы ввели в заблуждение.

"Нас надули, грубо обманули, как в народе говорят, просто кинули относительно обещаний о нерасширении НАТО на восток", - пожаловался Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия готова к новому раунду переговоров с Украиной и обсуждению "меморандума", - Путин

Автор: 

путин владимир (31651) россия (96420) санкции (11569) экономика (3887)


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Топ комментарии
+35
шовіністичний "русский мир" нікуди не піде після того як сдохне *****, бо ***** то колективне!
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27.06.2025 19:36 Ответить
+30
Коли ти паскуда здохнеш і разом з тобою піде на смітник історії огидний шовіністичний "русский мир" ?
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27.06.2025 19:34 Ответить
+28
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27.06.2025 19:36 Ответить
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27.06.2025 19:29 Ответить
Коли ти паскуда здохнеш і разом з тобою піде на смітник історії огидний шовіністичний "русский мир" ?
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27.06.2025 19:34 Ответить
шовіністичний "русский мир" нікуди не піде після того як сдохне *****, бо ***** то колективне!
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27.06.2025 19:36 Ответить
Воно це заявило після ночі розбомбленного летовища ПАД СТАЛІНГРАДАМ ... СЛАВА ВОЇНАМ МАСТАКАМ ЗСУ !
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27.06.2025 20:11 Ответить
Обычно фразы Путина с нытьем «обманули», «на-ду-ли», «кинули» - видеомонтажерам для комического приходится вырезать и собирать в одну нарезку А сегодня Путин, видимо, ответил на наказал профсоюза видеомонтажеров РФ. Всё выплалил в одном предложении за 4 секунды: - НАС НАДУЛИ, ОБМАНУЛИ, ГРУБО КИНУЛИ
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27.06.2025 19:37 Ответить
як воно ще забуло добавити "абманулилі дурачка, на чєтирє кулачка"
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27.06.2025 21:58 Ответить
до кого запитання,
самому не смішно від напісяного, чи аби хоч щось написати заради лайків? 😂
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27.06.2025 20:21 Ответить
побажання не пишуться з "Коли", невіглас ти генетичний, і не потрібно ще й підтверджувати те своїми таким ж відповідями.
ПНХ.
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27.06.2025 20:46 Ответить
ПНХ )(уйлоТрампівська і не тільки, ************, і як наслідок гнида України.
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27.06.2025 20:55 Ответить
ще раз послати і лише тоді дійде, чи 3 гривні за кожний ком не хочеться втрачати? 👀🤣
спробую ще раз.
ПНХ гнида України.
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27.06.2025 21:07 Ответить
Готуйтесь до блокування.
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27.06.2025 20:50 Ответить
Типова поведінка Ольгінських тролів типу Володимир Омельянов - нагадити, а потім все видалити.
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27.06.2025 22:30 Ответить
Головне вас поховати, а там вже як буде!
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27.06.2025 19:36 Ответить
Яке ж воно кончене...
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27.06.2025 19:36 Ответить
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27.06.2025 19:36 Ответить
Не дасть. Бо вони собі нового такого ж на царя поставлять.
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27.06.2025 19:47 Ответить
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27.06.2025 19:53 Ответить
Страна патологических рабов ВСЕГДА хочет царя и унижений от него побольше. Они готовы своих детей ему в жертву отдать, но самим не сдохнуть и продолжать поклоняться своеиу Молоху... Страна нелюдей и языческих обрядов.
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27.06.2025 20:33 Ответить
Риторика загібаюсчевася савка перед падінням недоімперії.
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27.06.2025 19:36 Ответить
"Нас надули, грубо обманули, як у народі кажуть, просто кинули щодо обіцянок про нерозширення НАТО на Схід", - пожалівся Путін. **** БРЕХЛИВА. ТЕБЕ РАШИСТСЬКЕ УЙОБИЩЕ ЯК УКРАЇНА НАДУЛА.КОЛИ ВОНА В 2014 РОЦІ НЕ БУЛА В НАТО І ХТО ЗНАЄ КОЛИ Б ВОНА В ЦЕ НАТО ВСТУПИЛА...І ЧОМУ ТОБІ УЙОБИЩЕ ВИРІШУВАТИ ЗА УКРАЇНУ І ЇЇ НАРОД З КИМ ЇЇ ДРУЖИТИ...,,,ТИ Ж БРЕХЛИВА СТЕРВА.КОТРА І ЗАРАЗ БРЕШЕШ ПРО "ЄДИНИЙ НАРОД"
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27.06.2025 19:36 Ответить
Злиться, що європейці в НАТО вдало па-дєтскі зализоперевербонули Трампа ...
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27.06.2025 19:42 Ответить
Наталю,воно ,рашистська потвора, злом народжене
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27.06.2025 19:43 Ответить
***** мало на увазі, ща Європа і сша обіцяли ***** що в разі нападу Сосії на Україні ні сша ні Європа не будуть вмішуватись в війну і допомагати Україні. Згадайте як перед повномаштабною війною ***** цілий рік вело переговори з Заходом і ті божились і мамою клялись що не будуть допомагати Україні. Саме це так бісить ***** вже чотири роки. Але ж воно не може прямо сказати це тому і бубнить щось там про розширення НАТО в Україні хоча ні до війни ні після ніяке НАТО нікуди в Україні не розширювалось. І в чомусь таки ***** праве. Саме сша і Європа спровокували ***** на напад на Україну своєю позицією покірності. І тепер ***** день і ніч верещить що його надули притому нагло.
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27.06.2025 20:37 Ответить
Це ж саме ботоксне уйобіще ,коли тільки влізло на престол після Борі алкаша , само мурижило, шо рабсія должна стать члєнам НАТА і єфрасаюза.Що, згодом у черепі цього покидька підофіла стало шкереберть, невідомо.
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27.06.2025 22:26 Ответить
)(уйло не должен сдохнуть, оно должно сидеть в тюрьме.
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27.06.2025 19:38 Ответить
Воно має здохнути у в'язниці
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27.06.2025 19:50 Ответить
Пиню вже й свої надувають як хочуть.

В 2019 году Путин наградил орденом Дружбы главу ВСМПО-Ависма (крупнейший производитель титана в мире) Воеводина. За большой вклад в развитие титановой отрасли России. Сегодня Воеводина арестовали в Москве. За нанесение ущерба титановой отрасли России в 1,5 млрд. рублей.
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27.06.2025 19:39 Ответить
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27.06.2025 19:41 Ответить
Воно шо, забуло як 3,14здив західну гуманитарку яку слали шоб дарагия расияне з голоду не передохли в 90-ті, та перепродував її дарагим расиянам?
Поки Захід почне голодувати расіянци почнуть жерти один одного.
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27.06.2025 19:41 Ответить
йому б ще капець в руки як Хрущову, для більшої впевненості і тоді точно разом )(уйлоТрампом на НобеляМиру можна подавати обох.😂
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27.06.2025 19:44 Ответить
Значить справи на болотах не фонтан
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27.06.2025 19:44 Ответить
бреше кончене. Бо понти, цього ботаксног непоразуміння скінчилися. Відмініла параша конр санкції на харчі та напої з ЄС, але ********* каже що це пабеда . А як пафосно знищували гусят, сири, яблуко та інші ворожі харчі
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27.06.2025 19:45 Ответить
***** не розводь падло , удавочка на твоїй тупорилий шиї стискається
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27.06.2025 19:50 Ответить
СУДОРГИ СДЫХАЮЩЕГО
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27.06.2025 19:54 Ответить
Спасите, умираю тут в Чехии!!! Уже тридцать лет медленной мучительной смерти!
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27.06.2025 19:56 Ответить
Особливо чехи помирають в Господах по п'ятницях.Відрижки аж тут чути від вибраного пива і фернета.
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27.06.2025 22:32 Ответить
Переживає, сердешний, за Захід. Добрий дядька...
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27.06.2025 20:00 Ответить
"Самі скоро здохнуть, а нас ховають"

А шо ж з вашими смердючими трупами робити?
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27.06.2025 20:01 Ответить
За таку риторику можна зразу ракетою по кремлю
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27.06.2025 20:01 Ответить
І отримає за це Нобельпрайз.
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27.06.2025 20:53 Ответить
Мило, очень мило, кажись то ***** рассказывало что, кто как обзывается тот так и называется, так что ждёмс...
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27.06.2025 20:05 Ответить
Кто на что отзывается, тот так и называется.. длб блд
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27.06.2025 20:08 Ответить
цей чекіст думає, що коли відкриває рота, то це щось неймовірно розумне чи мудре.

але хіба можна знайти щось розумне в думках вбивці-садиста з ознаками шизофренії?
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27.06.2025 20:11 Ответить
Ну подивимось хто раніше "здохне",коли всі члени НАТО вийдуть на 5 відсоткові витрати від ВВП на армії. Час покаже, але цей час коштує життів українських військових і цивільних і це-біда.
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27.06.2025 20:13 Ответить
Писториус сказал что это невозможно. Иначе немцам придется затянуть пояса.
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27.06.2025 20:25 Ответить
20-30 лет назад санкции бы сработали. Но сейчас китаезы изменили мир.
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27.06.2025 20:22 Ответить
*****, и его импортозамещенные продукты...

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27.06.2025 20:24 Ответить
Санкції не вб"ють - але здоров"я вже не те
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27.06.2025 20:39 Ответить
Совок теж про "загнівающій Запад" постійно квакав з усіх утюгів. Де той совок?
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27.06.2025 20:59 Ответить
У багатьох його ще повно в голові.
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27.06.2025 21:40 Ответить
Та то таке.
Вже років з 60 годують населення байками "запад зогніваєт"....
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27.06.2025 21:14 Ответить
І що найцікавіше, населення жере лайно.
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27.06.2025 21:57 Ответить
***** те *****!!!🤡🤣🥳😳😆😂
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27.06.2025 22:09 Ответить
***** ты брошена, поматросили и бросили!!🤪🤡🤣🥳😳😆😂
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27.06.2025 22:17 Ответить
Бісеться, тож робиться все вірно!
" Хорошие сапоги-надо брать"
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27.06.2025 22:24 Ответить
этому д*билу 72 года ... глава государства, вроде как, хотя и тухлого. товарищ Ким, наверное, бухает от радости - почувствовал себя относительно приличным человеком
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28.06.2025 01:37 Ответить
 
 