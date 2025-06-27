Путин о санкциях Запада против экономики РФ: "Сами скоро сдохнут, а нас хоронят"
Диктатор Владимир Путин возмутился новыми западными санкциями против российской экономики, которые должны ограничивать способность страны-агрессора продолжать войну против Украины.
Об этом он заявил после заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске, его цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
"Вот что в странах Запада происходит? Они все время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят, постоянно хоронят. Чем больше санкций, тем хуже для тех, кто эти санкции вводит", - сказал глава Кремля в ответ на вопрос о прогнозах смерти российской экономики.
По словам диктатора, оборонные расходы РФ в 13,5 трлн рублей "это немало".
"Мы заплатили за это инфляцией, но страна с ней борется", - добавил Путин.
Также глава Кремля в очередной раз оправдал полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году тем, что Россию якобы ввели в заблуждение.
"Нас надули, грубо обманули, как в народе говорят, просто кинули относительно обещаний о нерасширении НАТО на восток", - пожаловался Путин.
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самому не смішно від напісяного, чи аби хоч щось написати заради лайків? 😂
ПНХ.
спробую ще раз.
ПНХ гнида України.
В 2019 году Путин наградил орденом Дружбы главу ВСМПО-Ависма (крупнейший производитель титана в мире) Воеводина. За большой вклад в развитие титановой отрасли России. Сегодня Воеводина арестовали в Москве. За нанесение ущерба титановой отрасли России в 1,5 млрд. рублей.
Поки Захід почне голодувати расіянци почнуть жерти один одного.
А шо ж з вашими смердючими трупами робити?
але хіба можна знайти щось розумне в думках вбивці-садиста з ознаками шизофренії?
Вже років з 60 годують населення байками "запад зогніваєт"....
" Хорошие сапоги-надо брать"