Путин о санкциях Запада против экономики РФ: "Сами скоро сдохнут, а нас хоронят"

Диктатор Владимир Путин возмутился новыми западными санкциями против российской экономики, которые должны ограничивать способность страны-агрессора продолжать войну против Украины.

Об этом он заявил после заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске, его цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Вот что в странах Запада происходит? Они все время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят, постоянно хоронят. Чем больше санкций, тем хуже для тех, кто эти санкции вводит", - сказал глава Кремля в ответ на вопрос о прогнозах смерти российской экономики.

По словам диктатора, оборонные расходы РФ в 13,5 трлн рублей "это немало".

"Мы заплатили за это инфляцией, но страна с ней борется", - добавил Путин.

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Также глава Кремля в очередной раз оправдал полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году тем, что Россию якобы ввели в заблуждение.

"Нас надули, грубо обманули, как в народе говорят, просто кинули относительно обещаний о нерасширении НАТО на восток", - пожаловался Путин.

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