Путін про санкції Заходу проти економіки РФ: "Самі скоро здохнуть, а нас ховають"

Диктатор Володимир Путін обурився новими західними санкціями проти російської економіки, які мають обмежувати здатність країни-агресорки продовжувати війну проти України.

Про це він заявив після засідання Вищої Євразійської економічної ради в Мінську, його цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Ось що в країнах Заходу відбувається? Вони весь час нас ховають. Самі скоро здохнуть там, а нас ховають, постійно ховають. Чим більше санкцій, тим гірше для тих, хто ці санкції запроваджує", - сказав глава Кремля у відповідь на запитання про прогнози смерті російської економіки.

За словами диктатора, оборонні витрати РФ у 13,5 трлн рублів "це немало".

"Ми заплатили за це інфляцією, але країна з нею бореться", - додав Путін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон про 18-й пакет санкцій: Це потужний удар по економіці РФ, здатний змусити повернутися до перемовин

Також очільник Кремля вкотре виправдав повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році тим, що Росію нібито ввели в оману.

"Нас надули, грубо обманули, як у народі кажуть, просто кинули щодо обіцянок про нерозширення НАТО на Схід", - пожалівся Путін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія готова до нового раунду переговорів з Україною та обговорення "меморандуму", - Путін