Путін про санкції Заходу проти економіки РФ: "Самі скоро здохнуть, а нас ховають"
Диктатор Володимир Путін обурився новими західними санкціями проти російської економіки, які мають обмежувати здатність країни-агресорки продовжувати війну проти України.
Про це він заявив після засідання Вищої Євразійської економічної ради в Мінську, його цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
"Ось що в країнах Заходу відбувається? Вони весь час нас ховають. Самі скоро здохнуть там, а нас ховають, постійно ховають. Чим більше санкцій, тим гірше для тих, хто ці санкції запроваджує", - сказав глава Кремля у відповідь на запитання про прогнози смерті російської економіки.
За словами диктатора, оборонні витрати РФ у 13,5 трлн рублів "це немало".
"Ми заплатили за це інфляцією, але країна з нею бореться", - додав Путін.
Також очільник Кремля вкотре виправдав повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році тим, що Росію нібито ввели в оману.
"Нас надули, грубо обманули, як у народі кажуть, просто кинули щодо обіцянок про нерозширення НАТО на Схід", - пожалівся Путін.
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самому не смішно від напісяного, чи аби хоч щось написати заради лайків? 😂
ПНХ.
спробую ще раз.
ПНХ гнида України.
В 2019 году Путин наградил орденом Дружбы главу ВСМПО-Ависма (крупнейший производитель титана в мире) Воеводина. За большой вклад в развитие титановой отрасли России. Сегодня Воеводина арестовали в Москве. За нанесение ущерба титановой отрасли России в 1,5 млрд. рублей.
Поки Захід почне голодувати расіянци почнуть жерти один одного.
А шо ж з вашими смердючими трупами робити?
але хіба можна знайти щось розумне в думках вбивці-садиста з ознаками шизофренії?
Вже років з 60 годують населення байками "запад зогніваєт"....
" Хорошие сапоги-надо брать"