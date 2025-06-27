Россияне запустили ударные дроны по Украине, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 27 июня российские захватчики запустили по Украине ударные дроны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"На Сумщине - активность вражеских БпЛА! Привлечены средства по их сбиванию", - сообщалось в 22:06.
"На северо-западе Харьковщины - вражеский БПЛА, курс - юго-восточный. Возможна работа ПВО", - сообщалось 22:34.
Также группы российских дронов летели с юга.
Группы вражеских ударных БпЛА в акватории Черного моря, курс - западный (Одесская область), - сообщалось в 22:36.
Обновление
"Группы вражеских ударных БПЛА на границе Одесщины и Николаевщины курсом на Одесщину, остальные БПЛА еще в акватории Черного моря", - сообщалось в 23:20.
Группы вражеских ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Черноморского и Одессы, - сообщалось в 23:40.
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