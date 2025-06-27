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Новости Атака беспилотников
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Россияне запустили ударные дроны по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

шахиды атакуют Украину вечером 27 июня

Вечером 27 июня российские захватчики запустили по Украине ударные дроны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"На Сумщине - активность вражеских БпЛА! Привлечены средства по их сбиванию", - сообщалось в 22:06.

"На северо-западе Харьковщины - вражеский БПЛА, курс - юго-восточный. Возможна работа ПВО", - сообщалось 22:34.

Также группы российских дронов летели с юга.

Группы вражеских ударных БпЛА в акватории Черного моря, курс - западный (Одесская область), - сообщалось в 22:36.

Обновление

"Группы вражеских ударных БПЛА на границе Одесщины и Николаевщины курсом на Одесщину, остальные БПЛА еще в акватории Черного моря", - сообщалось в 23:20.

Группы вражеских ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Черноморского и Одессы, - сообщалось в 23:40.

Читайте также: Украину с нескольких направлений атакуют российские БпЛА, - Воздушные Силы (обновлено)

Автор: 

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28.06.2025 01:51 Ответить
 
 