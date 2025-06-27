Россияне запустили ударные дроны по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 27 июня российские захватчики запустили по Украине ударные дроны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"На Сумщине - активность вражеских БпЛА! Привлечены средства по их сбиванию", - сообщалось в 22:06.

"На северо-западе Харьковщины - вражеский БПЛА, курс - юго-восточный. Возможна работа ПВО", - сообщалось 22:34.

Также группы российских дронов летели с юга.

Группы вражеских ударных БпЛА в акватории Черного моря, курс - западный (Одесская область), - сообщалось в 22:36.

Обновление

"Группы вражеских ударных БПЛА на границе Одесщины и Николаевщины курсом на Одесщину, остальные БПЛА еще в акватории Черного моря", - сообщалось в 23:20.

Группы вражеских ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Черноморского и Одессы, - сообщалось в 23:40.

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