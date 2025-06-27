Росіяни запустили ударні дрони по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 27 червня російські загарбники запустили по Україні ударні дрони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"На Сумщині - активність ворожих БпЛА! Залучено засоби щодо їх збиття", - повідомлялося о 22:06.

"На північному заході Харківщини - ворожий БпЛА, курс - південно-східний. Можлива робота ППО", - повідомлялося 22:34.

Також групи російських дронів летіли з півдня.

Групи ворожих ударних БпЛА в акваторії Чорного моря, курс - західний (Одещина), - повідомлялося о 22:36.

Оновлення

"Групи ворожих ударних БпЛА по межі Одещини і Миколаївщини курсом на Одещину, решта БпЛА ще в акваторії Чорного моря", - повідомлялося о 23:20.

Групи ворожих ударних БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку м.Чорноморське та м.Одеси, - повідомлялося о 23:40.

"Увага! Одеса! Над містом декілька ворожих ударних БпЛА. Перебувайте в укриттях до відбою!", - повідомлялося о 23:51.

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