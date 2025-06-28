Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 017 720 человек (+1000 за сутки), 10 970 танков, 29 665 артсистем, 22 908 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 017 720 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1017720 (+1000) человек

танков - 10970 (+1) ед

боевых бронированных машин - 22908 (+12) ед

артиллерийских систем - 29665 (+35) ед

РСЗО - 1425 (+0) ед

средства ПВО - 1189 (+1) ед

самолетов - 420 (+4) ед

вертолетов - 337 (+0) ед

БПЛА оперативно-тактического уровня - 42477 (+237)

крылатые ракеты - 3394 (+6)

корабли / катера - 28 (+0) ед

подводные лодки - 1 (+0) ед

автомобильной техники и автоцистерн - 53415 (+131) ед

специальная техника - 3921 (+0)

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