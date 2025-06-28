Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 017 720 человек (+1000 за сутки), 10 970 танков, 29 665 артсистем, 22 908 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 017 720 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.06.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1017720 (+1000) человек
- танков - 10970 (+1) ед
- боевых бронированных машин - 22908 (+12) ед
- артиллерийских систем - 29665 (+35) ед
- РСЗО - 1425 (+0) ед
- средства ПВО - 1189 (+1) ед
- самолетов - 420 (+4) ед
- вертолетов - 337 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 42477 (+237)
- крылатые ракеты - 3394 (+6)
- корабли / катера - 28 (+0) ед
- подводные лодки - 1 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн - 53415 (+131) ед
- специальная техника - 3921 (+0)
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Ну які ж ми скромні!!!
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
180! одиниць знищеної техніки та 1000! чумардосів за день.
Танк один ), троїхи ББМ та арти, логістика норм, літачки дууууже файно ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 017 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
Сили оборони України /прим. - за даними джерела працювали "азовці"/ знищили дві великі механізовані колони супротивника в районі села Олександро-Калинове.
Про це розповів відомий рашистський пропагандист і Z-блогер:
"Наши войска - 150-я мотострелковая дивизия, - с упорством, (...), пытаются прорваться к Александро-Калиново, были две очень мощные попытки зайти механизированными колоннами. Но, к сожалению, эти колонны были сожжены".
Він констатував, що командування російських окупаційних військ продовжує застосовувати тактику "м'ясних штурмів", кидаючи своїх штурмовиків на забій:
"Очевиден результат - их /прим. - штурмовиків/ просто обнуляют еще на подходе. Кроме больших бессмысленных потерь мы ничего не получаем.".
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
Логістика з початку місяця перевалила за три тисячі, а БпЛА за чотири.
Що до безпілотників то це вже новий місячний рекорд.