РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7260 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
4 290 21

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 017 720 человек (+1000 за сутки), 10 970 танков, 29 665 артсистем, 22 908 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Уничтожение российской техники

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 017 720 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.06.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1017720 (+1000) человек
  • танков - 10970 (+1) ед
  • боевых бронированных машин - 22908 (+12) ед
  • артиллерийских систем - 29665 (+35) ед
  • РСЗО - 1425 (+0) ед
  • средства ПВО - 1189 (+1) ед
  • самолетов - 420 (+4) ед
  • вертолетов - 337 (+0) ед
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 42477 (+237)
  • крылатые ракеты - 3394 (+6)
  • корабли / катера - 28 (+0) ед
  • подводные лодки - 1 (+0) ед
  • автомобильной техники и автоцистерн - 53415 (+131) ед
  • специальная техника - 3921 (+0)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уничтожение вражеской штурмовой группы из шести оккупантов во время десантирования с бронемашины. ВИДЕО

Потери врага

Автор: 

армия РФ (19892) Генштаб ВС (6571) ликвидация (3765) уничтожение (7390)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+27
Минув 4147 день москальсько-української війни.
180! одиниць знищеної техніки та 1000! чумардосів за день.
Танк один ), троїхи ББМ та арти, логістика норм, літачки дууууже файно ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 017 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
показать весь комментарий
28.06.2025 08:05 Ответить
+21
Чотирі знищених говнольота то свято. Дякуємо ЗСУ!
показать весь комментарий
28.06.2025 07:21 Ответить
+16
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
показать весь комментарий
28.06.2025 07:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чотирі знищених говнольота то свято. Дякуємо ЗСУ!
показать весь комментарий
28.06.2025 07:21 Ответить
Ворог визнав втрату літаків:

показать весь комментарий
28.06.2025 09:23 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
показать весь комментарий
28.06.2025 07:29 Ответить
Різні радари, що були вражені в Криму, зарахували лише як 1шт. ППО? -
Ну які ж ми скромні!!!
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
28.06.2025 07:50 Ответить
Просто відео не за один день, решта враховані раніше )
показать весь комментарий
28.06.2025 08:24 Ответить
они все входили в один дивизион с-400, поэтому и засчитали за 1 ЗРК
показать весь комментарий
28.06.2025 08:25 Ответить
🙏🙏🙏❤️
показать весь комментарий
28.06.2025 09:16 Ответить
Минув 4147 день москальсько-української війни.
180! одиниць знищеної техніки та 1000! чумардосів за день.
Танк один ), троїхи ББМ та арти, логістика норм, літачки дууууже файно ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 017 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
показать весь комментарий
28.06.2025 08:05 Ответить
показать весь комментарий
28.06.2025 08:08 Ответить
Почему самолеты не подсчитаны?
показать весь комментарий
28.06.2025 10:14 Ответить
Радує знищені рашиські літаки, це в сумі десь понад 150 мілйонів доларів
показать весь комментарий
28.06.2025 08:27 Ответить
показать весь комментарий
28.06.2025 08:29 Ответить
@ Спроба російських загарбників прорватись ближче до Костянтинівки з півдня обернулась їхнім розгромом.

Сили оборони України /прим. - за даними джерела працювали "азовці"/ знищили дві великі механізовані колони супротивника в районі села Олександро-Калинове.

Про це розповів відомий рашистський пропагандист і Z-блогер:
"Наши войска - 150-я мотострелковая дивизия, - с упорством, (...), пытаются прорваться к Александро-Калиново, были две очень мощные попытки зайти механизированными колоннами. Но, к сожалению, эти колонны были сожжены".

Він констатував, що командування російських окупаційних військ продовжує застосовувати тактику "м'ясних штурмів", кидаючи своїх штурмовиків на забій:
"Очевиден результат - их /прим. - штурмовиків/ просто обнуляют еще на подходе. Кроме больших бессмысленных потерь мы ничего не получаем.".

показать весь комментарий
28.06.2025 09:06 Ответить
"Страшно. Очень страшно!..." - емоції рашистстського штурмовика після виходу з позицій в н.п. Шевченко на Покровському напрямку - https://t.me/Ukraine_365News/103858 відео.

показать весь комментарий
28.06.2025 09:15 Ответить
Кацап має бути голодним, брудним, смердючим, приниженим. Як діди ваєвалі, в етом іхняя нєпобєдімость, а солдати НАТО зажрані і воювати нє умєют!1
показать весь комментарий
28.06.2025 10:15 Ответить
Ага, полк амазонок, бригада смузіхльобів, а також дивізія бойових негрів-підарасів. В кацапів завжди так - коли їх знищують, вони починають скрізь бачити "бландінок-снайперів з прибалтики" тощо... Бо визнати, що їх їб*шить звичайні піхотні частини ЗСУ - то визнати, що вся засрашинська моща є трухою і їм ніколи не перемогти.
показать весь комментарий
28.06.2025 12:44 Ответить
літій біля Шевченко нехай їдять, якщо Трамп дозволить
показать весь комментарий
28.06.2025 12:48 Ответить
Залишається віддати пітьмі другу шахту з коксівним вугіллям в Удачному /першу в Піщаному підірвали/ та територію русла каналу Сіверський Донець - Донбас для водопостачання Донецька... І усьо - ворог зупиниться і оголосить перемир'ям, як Тромб того хоче? Чи не так?
показать весь комментарий
28.06.2025 12:59 Ответить
І літачки!!!
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
показать весь комментарий
28.06.2025 09:38 Ответить
Чотири лаптєльота і ППО яке мало їх захищати



Логістика з початку місяця перевалила за три тисячі, а БпЛА за чотири.
Що до безпілотників то це вже новий місячний рекорд.
показать весь комментарий
28.06.2025 09:56 Ответить
 
 