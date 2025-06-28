Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 017 720 осіб (+1000 за добу), 10 970 танків, 29 665 артсистем, 22 908 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 017 720 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 28.06.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1017720 (+1000) осіб

танків – 10970 (+1) од

бойових броньованих машин – 22908 (+12) од

артилерійських систем – 29665 (+35) од

РСЗВ – 1425 (+0) од

засоби ППО – 1189 (+1) од

літаків – 420 (+4) од

гелікоптерів – 337 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42477 (+237)

крилаті ракети – 3394 (+6)

кораблі / катери – 28 (+0) од

підводні човни – 1 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 53415 (+131) од

спеціальна техніка – 3921 (+0)

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