Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 017 720 осіб (+1000 за добу), 10 970 танків, 29 665 артсистем, 22 908 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 017 720 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 28.06.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1017720 (+1000) осіб
- танків – 10970 (+1) од
- бойових броньованих машин – 22908 (+12) од
- артилерійських систем – 29665 (+35) од
- РСЗВ – 1425 (+0) од
- засоби ППО – 1189 (+1) од
- літаків – 420 (+4) од
- гелікоптерів – 337 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42477 (+237)
- крилаті ракети – 3394 (+6)
- кораблі / катери – 28 (+0) од
- підводні човни – 1 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 53415 (+131) од
- спеціальна техніка – 3921 (+0)
Топ коментарі
+24 Qq Qqq #455433
показати весь коментар28.06.2025 08:05 Відповісти Посилання
+20 Леонід #587957
показати весь коментар28.06.2025 07:21 Відповісти Посилання
+14 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар28.06.2025 07:29 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну які ж ми скромні!!!
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
180! одиниць знищеної техніки та 1000! чумардосів за день.
Танк один ), троїхи ББМ та арти, логістика норм, літачки дууууже файно ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 017 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
Сили оборони України /прим. - за даними джерела працювали "азовці"/ знищили дві великі механізовані колони супротивника в районі села Олександро-Калинове.
Про це розповів відомий рашистський пропагандист і Z-блогер:
"Наши войска - 150-я мотострелковая дивизия, - с упорством, (...), пытаются прорваться к Александро-Калиново, были две очень мощные попытки зайти механизированными колоннами. Но, к сожалению, эти колонны были сожжены".
Він констатував, що командування російських окупаційних військ продовжує застосовувати тактику "м'ясних штурмів", кидаючи своїх штурмовиків на забій:
"Очевиден результат - их /прим. - штурмовиків/ просто обнуляют еще на подходе. Кроме больших бессмысленных потерь мы ничего не получаем.".
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
Логістика з початку місяця перевалила за три тисячі, а БпЛА за чотири.
Що до безпілотників то це вже новий місячний рекорд.