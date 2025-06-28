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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
3 913 18

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 017 720 осіб (+1000 за добу), 10 970 танків, 29 665 артсистем, 22 908 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Знищення російської техніки

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 017 720 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 28.06.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1017720 (+1000) осіб
  • танків – 10970 (+1) од
  • бойових броньованих машин – 22908 (+12) од
  • артилерійських систем – 29665 (+35) од
  • РСЗВ – 1425 (+0) од
  • засоби ППО – 1189 (+1) од
  • літаків  – 420 (+4) од
  • гелікоптерів – 337 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42477 (+237)
  • крилаті ракети – 3394 (+6)
  • кораблі / катери – 28 (+0) од
  • підводні човни – 1 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53415 (+131) од
  • спеціальна техніка – 3921 (+0)

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Втрати ворога

Автор: 

армія рф (18043) Генштаб ЗС (6873) ліквідація (4147) знищення (7702)


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Топ коментарі
+24
Минув 4147 день москальсько-української війни.
180! одиниць знищеної техніки та 1000! чумардосів за день.
Танк один ), троїхи ББМ та арти, логістика норм, літачки дууууже файно ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 017 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
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28.06.2025 08:05 Відповісти
+20
Чотирі знищених говнольота то свято. Дякуємо ЗСУ!
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28.06.2025 07:21 Відповісти
+14
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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28.06.2025 07:29 Відповісти
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Чотирі знищених говнольота то свято. Дякуємо ЗСУ!
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28.06.2025 07:21 Відповісти
Ворог визнав втрату літаків:

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28.06.2025 09:23 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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28.06.2025 07:29 Відповісти
Різні радари, що були вражені в Криму, зарахували лише як 1шт. ППО? -
Ну які ж ми скромні!!!
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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28.06.2025 07:50 Відповісти
Просто відео не за один день, решта враховані раніше )
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28.06.2025 08:24 Відповісти
они все входили в один дивизион с-400, поэтому и засчитали за 1 ЗРК
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28.06.2025 08:25 Відповісти
🙏🙏🙏❤️
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28.06.2025 09:16 Відповісти
Минув 4147 день москальсько-української війни.
180! одиниць знищеної техніки та 1000! чумардосів за день.
Танк один ), троїхи ББМ та арти, логістика норм, літачки дууууже файно ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 017 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
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28.06.2025 08:05 Відповісти
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28.06.2025 08:08 Відповісти
Почему самолеты не подсчитаны?
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28.06.2025 10:14 Відповісти
Радує знищені рашиські літаки, це в сумі десь понад 150 мілйонів доларів
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28.06.2025 08:27 Відповісти
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28.06.2025 08:29 Відповісти
@ Спроба російських загарбників прорватись ближче до Костянтинівки з півдня обернулась їхнім розгромом.

Сили оборони України /прим. - за даними джерела працювали "азовці"/ знищили дві великі механізовані колони супротивника в районі села Олександро-Калинове.

Про це розповів відомий рашистський пропагандист і Z-блогер:
"Наши войска - 150-я мотострелковая дивизия, - с упорством, (...), пытаются прорваться к Александро-Калиново, были две очень мощные попытки зайти механизированными колоннами. Но, к сожалению, эти колонны были сожжены".

Він констатував, що командування російських окупаційних військ продовжує застосовувати тактику "м'ясних штурмів", кидаючи своїх штурмовиків на забій:
"Очевиден результат - их /прим. - штурмовиків/ просто обнуляют еще на подходе. Кроме больших бессмысленных потерь мы ничего не получаем.".

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28.06.2025 09:06 Відповісти
"Страшно. Очень страшно!..." - емоції рашистстського штурмовика після виходу з позицій в н.п. Шевченко на Покровському напрямку - https://t.me/Ukraine_365News/103858 відео.

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28.06.2025 09:15 Відповісти
Кацап має бути голодним, брудним, смердючим, приниженим. Як діди ваєвалі, в етом іхняя нєпобєдімость, а солдати НАТО зажрані і воювати нє умєют!1
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28.06.2025 10:15 Відповісти
І літачки!!!
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
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28.06.2025 09:38 Відповісти
Чотири лаптєльота і ППО яке мало їх захищати



Логістика з початку місяця перевалила за три тисячі, а БпЛА за чотири.
Що до безпілотників то це вже новий місячний рекорд.
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28.06.2025 09:56 Відповісти
 
 