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Новини Знищення російських окупантів
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Знищення ворожої штурмової групи із шести окупантів під час десантування із бронемашини. ВIДЕО

Українські артилеристи двома пострілами ліквідували штурмову групу із щонайменше шести окупантів відразу після десантування із бронемашини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах. На записі видно, що водій російської бронемашини покинув напризволяще своїх поплічників і поїхав геть.

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"Мехвод російської бронетехніки спрацював чітко. Привіз штурмовиків в якості жертвоприношення під вогонь української артилерії і вирушив за наступною партію смертників. Кадри дивізіону "Тіваз" 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади", - зазначає у коментарі автор публікації.

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Увага! Ненормативна лексика!

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армія рф (18036) знищення (7696) артилерія (803)


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Шикарна двіжуха, жалко тільки що беха втекла, та то не на довго...
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27.06.2025 15:35 Відповісти
шкода що організатор двіжухи не попав на захід, тільки запрошені ним босяки
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27.06.2025 15:55 Відповісти
Мета приїзду в Україну ?
Придбати квитки на концерт кобзона.
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27.06.2025 15:54 Відповісти
Свинособаки,млядь..
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27.06.2025 16:17 Відповісти
Розвалили со старту.
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27.06.2025 16:23 Відповісти
А чи не можна зменшити витрату **********, не знижуючи ефективності використання? Я не знаю, скільки який постріл коштує, але все одно шкода, якщо забагато грошей витрачаємо на утилізацію цього гівна.
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27.06.2025 16:41 Відповісти
******** какцапські полягали відпочить.
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27.06.2025 16:54 Відповісти
Гавно вылезло и здохло гавном
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27.06.2025 17:42 Відповісти
Кацапи дурнуваті , невже не могли здохнути в своєму мухосранську ,
щоби вас не тягали скажені собаки в Україні , а землею засипали ,
як непотріб своі !?
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27.06.2025 17:52 Відповісти
 
 