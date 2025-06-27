Знищення ворожої штурмової групи із шести окупантів під час десантування із бронемашини. ВIДЕО
Українські артилеристи двома пострілами ліквідували штурмову групу із щонайменше шести окупантів відразу після десантування із бронемашини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах. На записі видно, що водій російської бронемашини покинув напризволяще своїх поплічників і поїхав геть.
"Мехвод російської бронетехніки спрацював чітко. Привіз штурмовиків в якості жертвоприношення під вогонь української артилерії і вирушив за наступною партію смертників. Кадри дивізіону "Тіваз" 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади", - зазначає у коментарі автор публікації.
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щоби вас не тягали скажені собаки в Україні , а землею засипали ,
як непотріб своі !?