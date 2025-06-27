Уничтожение вражеской штурмовой группы из шести оккупантов во время десантирования из бронемашины. ВИДЕО

Украинские артиллеристы двумя выстрелами ликвидировали штурмовую группу из по меньшей мере шести оккупантов сразу после десантирования с бронемашины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи видно, что водитель российской бронемашины покинул на произвол судьбы своих приспешников и уехал прочь.

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"Мехвод российской бронетехники сработал четко. Привез штурмовиков в качестве жертвоприношения под огонь украинской артиллерии и отправился за следующей партией смертников. Кадры дивизиона "Тиваз" 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады", - отмечает в комментарии автор публикации.

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