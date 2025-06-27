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Новости Уничтожение российских оккупантов
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Уничтожение вражеской штурмовой группы из шести оккупантов во время десантирования из бронемашины. ВИДЕО

Украинские артиллеристы двумя выстрелами ликвидировали штурмовую группу из по меньшей мере шести оккупантов сразу после десантирования с бронемашины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи видно, что водитель российской бронемашины покинул на произвол судьбы своих приспешников и уехал прочь.

Смотрите: Уничтожение штурмовой группы оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

"Мехвод российской бронетехники сработал четко. Привез штурмовиков в качестве жертвоприношения под огонь украинской артиллерии и отправился за следующей партией смертников. Кадры дивизиона "Тиваз" 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады", - отмечает в комментарии автор публикации.

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Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Удар артиллерии 66-й бригады по месту скопления пехоты оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО

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армия РФ (19885) уничтожение (7383) артиллерия (650)


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Шикарна двіжуха, жалко тільки що беха втекла, та то не на довго...
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27.06.2025 15:35 Ответить
шкода що організатор двіжухи не попав на захід, тільки запрошені ним босяки
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27.06.2025 15:55 Ответить
Мета приїзду в Україну ?
Придбати квитки на концерт кобзона.
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27.06.2025 15:54 Ответить
Свинособаки,млядь..
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27.06.2025 16:17 Ответить
Розвалили со старту.
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27.06.2025 16:23 Ответить
А чи не можна зменшити витрату **********, не знижуючи ефективності використання? Я не знаю, скільки який постріл коштує, але все одно шкода, якщо забагато грошей витрачаємо на утилізацію цього гівна.
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27.06.2025 16:41 Ответить
******** какцапські полягали відпочить.
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27.06.2025 16:54 Ответить
Гавно вылезло и здохло гавном
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27.06.2025 17:42 Ответить
Кацапи дурнуваті , невже не могли здохнути в своєму мухосранську ,
щоби вас не тягали скажені собаки в Україні , а землею засипали ,
як непотріб своі !?
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27.06.2025 17:52 Ответить
 
 