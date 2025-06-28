Атака "шахедов" в Одессу: дрон попал в многоэтажку, погибла семья. 17 пострадавших, трое из них – дети (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 28 мая российские беспилотники атаковали Одессу. Один из них ударил по 21-этажному жилому дому.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили городской голова Геннадий Труханов, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В результате попадания возник пожар на этажах с седьмого по девятый. Люди оказались заблокированными в квартирах. Спасти удалось пять человек, среди которых маленький ребенок.

Известно минимум о двух погибших.

"Только что спасатели нашли тела семейной пары, которая погибла в результате попадания вражеского дрона в квартиру", - отметил Труханов.

Глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что по состоянию на 03:30 было известно о шести пострадавших: двое детей и четверо взрослых, все в больницах. Семилетний мальчик в состоянии средней степени тяжести, а трехлетний малыш отравился продуктами горения. Все взрослые - в состоянии средней степени тяжести.

По состоянию на 8:30 количество пострадавших выросло до 9, сообщили в Национальной полиции Украины

Позже Кипер сообщил, что в результате ночного дронового удара по Одессе пострадали 14 человек, трое из них дети.

"На стационарном лечении остаются 6 раненых, из них трое (среди которых один ребенок) в тяжелом состоянии. Другие продолжают лечение амбулаторно. Наши медики делают все для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье каждому", - отметил Кипер.

По сообщениям Одесской областной прокуратуры, получили ранения и острую реакцию на стресс 17 пострадавших.

Повреждены 21-этажное здание, хозяйственные постройки на территории частного домовладения, админздание, складские помещения частного предприятия, здание неработающей АЗС, автомобили.

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