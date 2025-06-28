Атака "шахедов" в Одессу: дрон попал в многоэтажку, погибла семья. 17 пострадавших, трое из них – дети (обновлено). ВИДЕО+ФОТО
В ночь на 28 мая российские беспилотники атаковали Одессу. Один из них ударил по 21-этажному жилому дому.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили городской голова Геннадий Труханов, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В результате попадания возник пожар на этажах с седьмого по девятый. Люди оказались заблокированными в квартирах. Спасти удалось пять человек, среди которых маленький ребенок.
Известно минимум о двух погибших.
"Только что спасатели нашли тела семейной пары, которая погибла в результате попадания вражеского дрона в квартиру", - отметил Труханов.
Глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что по состоянию на 03:30 было известно о шести пострадавших: двое детей и четверо взрослых, все в больницах. Семилетний мальчик в состоянии средней степени тяжести, а трехлетний малыш отравился продуктами горения. Все взрослые - в состоянии средней степени тяжести.
По состоянию на 8:30 количество пострадавших выросло до 9, сообщили в Национальной полиции Украины
Позже Кипер сообщил, что в результате ночного дронового удара по Одессе пострадали 14 человек, трое из них дети.
"На стационарном лечении остаются 6 раненых, из них трое (среди которых один ребенок) в тяжелом состоянии. Другие продолжают лечение амбулаторно. Наши медики делают все для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье каждому", - отметил Кипер.
По сообщениям Одесской областной прокуратуры, получили ранения и острую реакцию на стресс 17 пострадавших.
Повреждены 21-этажное здание, хозяйственные постройки на территории частного домовладения, админздание, складские помещения частного предприятия, здание неработающей АЗС, автомобили.
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Мій потяг може й пішов, але це не факт. Зате ваш з рейок зхлинув.
Для них треба величезна кількість радарів.Таких радарів нам треба сотні штук. Вартість одного починається від 700 тисяч євро і більше......
питання навіть не в грошах, а у швидкості їхнього виробництва.
Вони технологічно доволі складні .... Ви готові допомогти .... не матеріально ..... а впровадити їх примусове масове производство західних стран ..... вперед .... перешкод нема .....
всі чекають тільки ВАС ...
з нього станеться -
а мама Рімма та папа Саша - 100% мають ізраільський паспорт
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев