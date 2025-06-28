РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7260 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Одессу
11 290 79

Атака "шахедов" в Одессу: дрон попал в многоэтажку, погибла семья. 17 пострадавших, трое из них – дети (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 28 мая российские беспилотники атаковали Одессу. Один из них ударил по 21-этажному жилому дому.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили городской голова Геннадий Труханов, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В результате попадания возник пожар на этажах с седьмого по девятый. Люди оказались заблокированными в квартирах. Спасти удалось пять человек, среди которых маленький ребенок.

Известно минимум о двух погибших.

"Только что спасатели нашли тела семейной пары, которая погибла в результате попадания вражеского дрона в квартиру", - отметил Труханов.

Глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что по состоянию на 03:30 было известно о шести пострадавших: двое детей и четверо взрослых, все в больницах. Семилетний мальчик в состоянии средней степени тяжести, а трехлетний малыш отравился продуктами горения. Все взрослые - в состоянии средней степени тяжести.

По состоянию на 8:30 количество пострадавших выросло до 9, сообщили в Национальной полиции Украины

Позже Кипер сообщил, что в результате ночного дронового удара по Одессе пострадали 14 человек, трое из них дети.

"На стационарном лечении остаются 6 раненых, из них трое (среди которых один ребенок) в тяжелом состоянии. Другие продолжают лечение амбулаторно. Наши медики делают все для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье каждому", - отметил Кипер.

По сообщениям Одесской областной прокуратуры, получили ранения и острую реакцию на стресс 17 пострадавших.

Повреждены 21-этажное здание, хозяйственные постройки на территории частного домовладения, админздание, складские помещения частного предприятия, здание неработающей АЗС, автомобили.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака "шахедов" на Одессу: пострадали три человека, повреждены жилые дома и автомобили. ФОТО (обновлено)

Одесса
Одесса

Автор: 

обстрел (28218) Одесса (7953) Одесская область (3690) Одесский район (214)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+49
Рашиська орда не припиняє воювати з мирним населенням ,будь проклята навіки варварська терористична росія.
показать весь комментарий
28.06.2025 07:32 Ответить
+44
Мої співчуття рідним загиблих а всім рашистським вбивцям горіти у пеклі...
показать весь комментарий
28.06.2025 07:28 Ответить
+30
Те що Шахеди досі безкарно вбивають наших людей це результат саботажу Зеленського , Умерова та інших , вже давно є готові рішення наших виробників по знищенню дронів але зелена влада свідомо блокує їх впровадження .
показать весь комментарий
28.06.2025 07:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мої співчуття рідним загиблих а всім рашистським вбивцям горіти у пеклі...
показать весь комментарий
28.06.2025 07:28 Ответить
Пане, бережи вас бог.
показать весь комментарий
28.06.2025 11:04 Ответить
Рашиська орда не припиняє воювати з мирним населенням ,будь проклята навіки варварська терористична росія.
показать весь комментарий
28.06.2025 07:32 Ответить
Те що Шахеди досі безкарно вбивають наших людей це результат саботажу Зеленського , Умерова та інших , вже давно є готові рішення наших виробників по знищенню дронів але зелена влада свідомо блокує їх впровадження .
показать весь комментарий
28.06.2025 07:54 Ответить
А чиї рішення вже готові? Чи ти так, аби пиНдонути та підтримати фон негативу?
показать весь комментарий
28.06.2025 08:03 Ответить
Умеров , не хами .
показать весь комментарий
28.06.2025 08:24 Ответить
нема рішень. не бреши.Якби вони були, кацапи вже їх би втілили.
показать весь комментарий
28.06.2025 09:01 Ответить
Шо Умеров?
показать весь комментарий
28.06.2025 10:12 Ответить
В крайньому випадку є рішення в чеських виробників, швидкісні дрони, здатні нести вибухівку.
показать весь комментарий
28.06.2025 11:21 Ответить
Вони є в потрібній кількості та наявності?
показать весь комментарий
28.06.2025 11:35 Ответить
Вони можуть наразі випускати 10 тис шт в місяць, більше чим нам треба, крім них ще є виробники з уже готовими розробками. Але і у нас є також розробка швидкісного дрона, тільки вона не маштабована на конвеєр.
показать весь комментарий
28.06.2025 13:07 Ответить
Ви Умєрову про це повідомили?
показать весь комментарий
28.06.2025 13:16 Ответить
Вбивства Українців, це Результат дій *****!!!, та його їпучій орди!!! не путай поняття льоня!, чи мало ***** платять???(
показать весь комментарий
28.06.2025 08:52 Ответить
Якщо ЗЕвлада за 3,5 роки війни не спромоглася озброїти ППО хоча б засобами проти Шахедів , а тільки може красти , красти , красти , то така влада є співучасником злочинів рашистів .
показать весь комментарий
28.06.2025 09:08 Ответить
Владу!, обрав народ України. Думаю обере ще раз. можеш всератися далі.
показать весь комментарий
28.06.2025 09:13 Ответить
Ти голосував за цю владу?
показать весь комментарий
28.06.2025 09:58 Ответить
Ті, хто за оце голосував - виїхали давно. Крім того, результати буль сфальшовані. Маючі мізки, трішки знати математику, мати доступ до статистики в інеті - то результат, за голобородька проголосувало макс 40-43%.
показать весь комментарий
28.06.2025 12:10 Ответить
То є ваша думка. та ваше право так думати. і зауважте, ваші оппоненти, на відміну від Вас, нікого не ображають, та Маючі мізки! вам давно пора зрозуміти, що ваш потяг,) пішов, вже давно, та назад - не повернеться.
показать весь комментарий
28.06.2025 12:17 Ответить
На відміну від вас, я нікого не ображала. Ну може ваших зелених дружуль образила.

Мій потяг може й пішов, але це не факт. Зате ваш з рейок зхлинув.
показать весь комментарий
28.06.2025 12:37 Ответить
... так хто винен у смертях українців? ***** ..це беззаперечно... А як там мудрий український нарід? Може скажете...що вибір мудрого наріду не друга половина винних? А то що ідіоти і вдруге можуть наступити на граблі... то нічого дивного. Для ідіотів навіть сотні тисяч смертей.. ріки крові.. горе... розуму не добавлять.
показать весь комментарий
28.06.2025 12:16 Ответить
Не треба шановний "грати" на смертях Українців! повторюю - винне *****!! та його свора. крапка.
показать весь комментарий
28.06.2025 12:25 Ответить
... а наш мудрий українській нарІд ну зовсім святий!! І зовсім не винний? Чи може це хтось іншій..а не відверті ідіоти під час реальної війни вибрали некомпетентний непотріб? То це може не мудрий нарід вмивається кров*ю... що є частиною його вибору? ***** виннне стовідсотково... Але і нарІд винний теж саме... Бо зі згоди нарІду в Україні ніхто не готувався до війни... процвітала..і виросла до максимальної висоти корупція... відверте і безкарне крадівництво ... Вже навіть перераховувати всі мінуси нема потреби. Бо повсюди МІНУСИ!!!
показать весь комментарий
28.06.2025 12:31 Ответить
іксперт розкажи про ефективний засіб проти шахеда ?
показать весь комментарий
28.06.2025 10:19 Ответить
Компетентна влада.
показать весь комментарий
28.06.2025 12:07 Ответить
можно дізнатись коли в Україні була компетентна влада ? за одно підкажіть ефективний засіб проти шахедів .
показать весь комментарий
28.06.2025 13:03 Ответить
Компетентні призначають на посади компетентних, які знають ефективний засіб проти Шахеда. А як ти вважаєш, хто більш компетентний на посаді Президента - Зеленський, чи Порошенко?
показать весь комментарий
28.06.2025 13:08 Ответить
тобто про ефективний засіб проти шахеда відповіді немає ? ну а хто більш компетентний я тобі потім поясню( не на цьому сайті ) зайдеш до мене окремо !
показать весь комментарий
28.06.2025 13:37 Ответить
Напустив зеленого туману...
показать весь комментарий
28.06.2025 13:42 Ответить
от тільки не треба мене відносити до того до чого я не маю і не мав ніякого відношення ! над моєї головою через Сумщину кожного вечора і ночі летять десятки шахедів і я своїми очима бачу що ефективного засобу знищення шахедів досі немає . тож в даному випадку влада не до чого. питання до науковців , але вони можуть відповісти ,як ви про нас дбали 30 років такий і маєте результат .
показать весь комментарий
28.06.2025 13:59 Ответить
Ну може це...
показать весь комментарий
28.06.2025 14:09 Ответить
гарний засіб піськокрил ! можно дізнати технічні характеристики ?
показать весь комментарий
28.06.2025 14:14 Ответить
Черговий іксперд-спеціаліст по ППО Лєонід Тіщенко знову намалювався. А чи знає іксперд-спеціаліст що щоб горобців збивати їм треба дулі давати. А може таке і на шахеди подіє? Пропоную ікспєрду Лєоніду Тіщенку спробувати, але боюся що від Лєоніда Тіщенка при такому експерименті при зустрічі з шахедом як кажуть у народі тільки срака поскакає.
показать весь комментарий
28.06.2025 12:07 Ответить
один БпЛА-перехоплювач може коштувати близько $1000.
Для них треба величезна кількість радарів.Таких радарів нам треба сотні штук. Вартість одного починається від 700 тисяч євро і більше......
питання навіть не в грошах, а у швидкості їхнього виробництва.
Вони технологічно доволі складні .... Ви готові допомогти .... не матеріально ..... а впровадити їх примусове масове производство західних стран ..... вперед .... перешкод нема .....
всі чекають тільки ВАС ...
показать весь комментарий
28.06.2025 10:27 Ответить
Вся надія тільки на 73%!
показать весь комментарий
28.06.2025 11:19 Ответить
Хто винуватий що дитя всралося? Та невістка! Так її ж зараз немає вдома. Так оно ж її труси висять. Ну десь така сама свекруха і ти Лєонід Тіщєнко.
показать весь комментарий
28.06.2025 11:42 Ответить
Це результат того що кацапи підари і хочуть залякати Українців, але ми всіх кацапів в рот *****.
показать весь комментарий
28.06.2025 12:18 Ответить
Русня вбиває простих людей, хоча прекрасно знає, де будинки міністрів, депутатів, генералів. Тобто тих, хто мав би давно вже організувати вробництво власних засобів ППО проти шахедів.
показать весь комментарий
28.06.2025 08:19 Ответить
ти такий розумний ! чому ти в Швеції а не в генштабі ?приїдь організуй , до речі як називається ППО проти шахедів ? чи черговий втікач-піздабол ?
показать весь комментарий
28.06.2025 10:46 Ответить
Спокуха! 73% все порішають!
показать весь комментарий
28.06.2025 11:21 Ответить
27 - процентний ти б сидів собі тихенько і рівненько. А то як той цуцик гав та в кубло щоб сонечко не припекло.
показать весь комментарий
28.06.2025 12:08 Ответить
Співчуття родині загиблих смерть ворогам. Питання чому цивільні на відміну від військових ігнорують сигнали тривоги та не йдуть в укриття з квартир. Навіть підвал тієї багатоповерхівки врятував би.
показать весь комментарий
28.06.2025 08:32 Ответить
В момент влучання більшість вікон світилася, і скоріш за все майже ніхто не покидав будинок після оголошення тривоги. Пишу це як очевидець.
показать весь комментарий
28.06.2025 11:00 Ответить
.. ну то прийдуть у підвал півтисячі мешканців будинку...))) І що там буде? А що Ви скажете..коли люди ховаються у одноетажному підземному паркінгу... а зверху скляна будівля з двома здоровенними басейнами...?! Це в Києві..і вважається надійним укриттям...)))
показать весь комментарий
28.06.2025 12:23 Ответить
Прутін з патрушевим, звикли московітам по підвалах будинків, розносити «рязанський цукор», як на Каширському шосе, ще з часів московської війни проти Ічкерії!! А в Україні, це лайно московське, обмазує смердючими, шахедами Іранськими!!
показать весь комментарий
28.06.2025 08:47 Ответить
показать весь комментарий
28.06.2025 09:08 Ответить
Хіба так важко знайти тих хто керує тими шахетами та приймає рішеня? Знайти та покарати.
показать весь комментарий
28.06.2025 09:14 Ответить
Так, поїхати в Єлабугу, заарештувати, засудити. План геніальний, як Швейцарський годинник!! Ах, я забув - це ж "Цензор" )))
показать весь комментарий
28.06.2025 09:58 Ответить
Це прекрасно!
показать весь комментарий
28.06.2025 09:45 Ответить
Це так жартують у 95 кварталі?
показать весь комментарий
28.06.2025 09:59 Ответить
Расцеяни мирні не бувають
показать весь комментарий
28.06.2025 10:00 Ответить
Это не просто нормально. Убивать русню это полезно, приятно, богоугодно и вдохновенно.
показать весь комментарий
28.06.2025 10:00 Ответить
А правда что гельсинья ханукаева переводится на русский как "короткий обрубок дерева небольшого диаметра" ?
показать весь комментарий
28.06.2025 10:08 Ответить
Во первых фашизм на рассие. Во вторых Суджу и Теткино бомбили ВКС РФ.
показать весь комментарий
28.06.2025 10:09 Ответить
Та не, ваш фашизм на фоне оголтелого рашизма - та як ще не народжене немовля, котре навiть ще не навчалося палити ( в сторонцi).
показать весь комментарий
28.06.2025 11:10 Ответить
Труханов вже відмовився від російського громадянства?
показать весь комментарий
28.06.2025 10:46 Ответить
Стидаюся запитати... Кажуть, вава мае декiлька громадянств?
показать весь комментарий
28.06.2025 11:07 Ответить
хз - я ж не вава
з нього станеться -
а мама Рімма та папа Саша - 100% мають ізраільський паспорт
показать весь комментарий
28.06.2025 11:10 Ответить
Так казали , шо татко з мамком - давно в Iспанii зашифрувалися, бо вава тепер не в`iзний у той Iзраiль.
показать весь комментарий
28.06.2025 11:13 Ответить
Паскуди завжди швидко перевзуваються якщо смаленим засмерділо, або міняють колір як хамелеони. Маємо наочний приклад х Трухлявим.
показать весь комментарий
28.06.2025 12:13 Ответить
наче сама сильна прививка від російської мови але місто продовжуе гаварить
показать весь комментарий
28.06.2025 11:25 Ответить
У людей горе, а оце й тут свій мовний писок всунуло.
показать весь комментарий
28.06.2025 11:33 Ответить
Ви приiдьте спочатку нараiс-керманичiв та ждунiв зковернiть, котрi чекають приходу оркiв, щоби своiми руками з автоматiв знищувати цивiльне украiнство( з iхнiх слiв), тодi я побачу , https://youtu.be/LYmkIc74ahc чи козак ви, а чи що.
показать весь комментарий
28.06.2025 11:42 Ответить
будь прокляты навечно рашистские мрази,чтоб они все передохли и горели вечно в аду!!!!
показать весь комментарий
28.06.2025 13:18 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
показать весь комментарий
28.06.2025 13:20 Ответить
показать весь комментарий
28.06.2025 13:21 Ответить
19 рік, 97% виборців міста підтримують - кого б ви думали, та тут і думати не потрібно - красавця зеленского - 25 рік сотні загиблих від ракет рашистів - то все винен Порошенко - а навіщо оті кляті студенти, у 12 році, вийшли та хотіли до ЕС - а тому шо регіОНАЛИ, разом з їбнакувичем запевнили - шлях України - тіки до Европи - але дайте НАМ 160 міліардів ЕВро - і ми вас кинемо через ху...й.
показать весь комментарий
28.06.2025 14:25 Ответить
 
 