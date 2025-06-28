Атака "шахедів" на Одесу: дрон влучив у багатоповерхівку, загинула родина. 17 постраждалих, троє з них - діти (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти 28 травня російські безпілотники атакували Одесу. Один з них вдарив по 21-поверховому житловому будинку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили міський голова Геннадій Труханов, Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок влучання виникла пожежа на поверхах з сьомого по дев'ятий. Люди опинились заблокованими у квартирах. Врятувати вдалося п'ятьох осіб, серед яких маленька дитина.

Відомо мінімум про двох загиблих.

"Щойно рятувальники знайшли тіла сімейної пари, яка загинула внаслідок влучання ворожого дрону в квартиру", - зазначив Труханов.

Голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що станом на 03:30 було відомо про шістьох постраждалих: двох дітей та четверо дорослих, усі в лікарнях. Семирічний хлопець у стані середнього ступеня важкості, а трирічний малюк отруївся продуктами горіння. Всі дорослі – у стані середнього ступеня важкості.

Станом на 8:30 кількість постраждалих зросла до 9, повідомили у Національній поліції України.

Згодом Кіпер повідомив, що внаслідок нічного дронового удару по Одесі постраждало 14 людей, троє з них діти.

"На стаціонарному лікуванні залишається 6 поранених, з них троє (серед яких одна дитина) у важкому стані. Інші продовжують лікування амбулаторно. Наші медики роблять все для того, аби зберегти життя та здоровʼя кожному", - зазначив Кіпер.

За повідомленням Одеської обласної прокуратури, дістали поранення та гострої реакції на стрес 17 постраждалих. Дані щодо інших можливих постраждалих уточнюються.

Пошкоджено 21-поверховий будинок, господарські споруди на території приватного домоволодіння, адмінбудівлю, складські приміщення приватного підприємства, будівлю непрацюючої АЗС, автомобілі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака "шахедів" на Одесу: постраждали три людини, пошкоджено житлові будинки та автомобілі. ФОТО (оновлено)







