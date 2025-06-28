Атака "шахедів" на Одесу: постраждали три людини, пошкоджено житлові будинки та автомобілі. ФОТО (оновлено)

Росія атакувала Одесу безпілотниками в ніч з 27 на 28 червня. Є пошкодження інфраструктури та транспортних засобів.

Про це в телеграм повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

"Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків та автівок. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці триває ліквідація наслідків удару", - розповів посадовець.

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О 01:02 Кіпер повідомив, що відомо про, щонайменше, трьох постраждалих в Одесі внаслідок російської атаки.

Раніше повідомлялося, що під кінець доби 27 червня в Одесі лунали вибухи на тлі атаки російських безпілотників.

Згодом мер Одеси Геннадій Труханов показав фото наслідків російської атаки.

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