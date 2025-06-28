Атака "шахедів" на Одесу: постраждали три людини, пошкоджено житлові будинки та автомобілі. ФОТО (оновлено)
Росія атакувала Одесу безпілотниками в ніч з 27 на 28 червня. Є пошкодження інфраструктури та транспортних засобів.
Про це в телеграм повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
"Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків та автівок. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці триває ліквідація наслідків удару", - розповів посадовець.
Оновлення
О 01:02 Кіпер повідомив, що відомо про, щонайменше, трьох постраждалих в Одесі внаслідок російської атаки.
Раніше повідомлялося, що під кінець доби 27 червня в Одесі лунали вибухи на тлі атаки російських безпілотників.
Згодом мер Одеси Геннадій Труханов показав фото наслідків російської атаки.
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ₚосія атакувала Одесу. Є загиблі та постраждалі
Сьогодні вночі ₚосія знову вбила одеситів. Внаслідок влучання спалахнула пожежа на 7, 8 та 9 поверхах 21-поверхового житлового будинку. В квартирах були заблоковані люди, через значну задимленість та високу температуру до них було важко дістатися. Рятувальники одночасно рятували людей та ліквідовували пожежу.
Вогнеборці врятували 5 осіб, з них 1 маленька дитина.
За попередньою інформацією 2 людини загинули.
Інформація щодо постраждалих уточнюється, наразі відомо про 4.
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Ліквідацію наслідків ускладнювали повторні повітряні тривоги.
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https://www.facebook.com/DSNSODE/posts/pfbid02WKmZRr281LLSPkHBBE6mJ3C9A373QmXL35UqYyhXK8FGRaofioLng2NuHe95APy5l?locale=ru_RU