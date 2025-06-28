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Новини Фото Атака безпілотників на Одесу
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Атака "шахедів" на Одесу: постраждали три людини, пошкоджено житлові будинки та автомобілі. ФОТО (оновлено)

Росія атакувала Одесу безпілотниками в ніч з 27 на 28 червня. Є пошкодження інфраструктури та транспортних засобів.

Про це в телеграм повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

"Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків та автівок. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці триває ліквідація наслідків удару", - розповів посадовець.

Оновлення

О 01:02 Кіпер повідомив, що відомо про, щонайменше, трьох постраждалих в Одесі внаслідок російської атаки.

Раніше повідомлялося, що під кінець доби 27 червня в Одесі лунали вибухи на тлі атаки російських безпілотників.

Згодом мер Одеси Геннадій Труханов показав фото наслідків російської атаки.

атака на Одесу

атака на Одесу

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Автор: 

безпілотник (4430) Одеса (5538) Одеська область (3344) атака (398) Одеський район (220)


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Я не розумію, за три роки, Одесити не вимозі, купити засоби боротьби з шахедами . ?
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28.06.2025 06:03 Відповісти
Я не розумію,за кiлька десяткiв рокiв Iєрусалимцi не вимозі купити нормальнi засоби боротьби з iраньськими ракетами?
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28.06.2025 06:43 Відповісти
Оновлено
ₚосія атакувала Одесу. Є загиблі та постраждалі

Сьогодні вночі ₚосія знову вбила одеситів. Внаслідок влучання спалахнула пожежа на 7, 8 та 9 поверхах 21-поверхового житлового будинку. В квартирах були заблоковані люди, через значну задимленість та високу температуру до них було важко дістатися. Рятувальники одночасно рятували людей та ліквідовували пожежу.

Вогнеборці врятували 5 осіб, з них 1 маленька дитина.

За попередньою інформацією 2 людини загинули.

Інформація щодо постраждалих уточнюється, наразі відомо про 4.

На місці працюють психологи оперативних служб.

Ліквідацію наслідків ускладнювали повторні повітряні тривоги.

Біля будинку ДСНС розгорнули Пункт Незламності.

Пошуково-рятувальні роботи в зачинених та заблокованих квартирах продовжуються.

Черговий терор та вбивство мирних жителів від недокраїни
https://www.facebook.com/DSNSODE/posts/pfbid02WKmZRr281LLSPkHBBE6mJ3C9A373QmXL35UqYyhXK8FGRaofioLng2NuHe95APy5l?locale=ru_RU
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28.06.2025 07:18 Відповісти
 
 