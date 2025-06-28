РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7260 посетителей онлайн
Новости Фото Атака беспилотников на Одессу
2 496 5

Атака "шахедов" на Одессу: повреждены жилые дома и автомобили

шахед

Россия атаковала Одессу беспилотниками в ночь с 27 на 28 июня. Есть повреждения инфраструктуры и транспортных средств.

Об этом в телеграмм сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов и автомобилей. Информация о пострадавших уточняется. На месте продолжается ликвидация последствий удара", - рассказал чиновник.

Ранее сообщалось, что под конец суток 27 июня в Одессе раздавались взрывы на фоне атаки российских беспилотников.

Читайте также: Россияне запустили ударные дроны по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

Автор: 

беспилотник (3847) Одесса (7953) Одесская область (3690) атака (435) Одесский район (214)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я не розумію, за три роки, Одесити не вимозі, купити засоби боротьби з шахедами . ?
показать весь комментарий
28.06.2025 06:03 Ответить
Я не розумію,за кiлька десяткiв рокiв Iєрусалимцi не вимозі купити нормальнi засоби боротьби з iраньськими ракетами?
показать весь комментарий
28.06.2025 06:43 Ответить
Оновлено
ₚосія атакувала Одесу. Є загиблі та постраждалі

Сьогодні вночі ₚосія знову вбила одеситів. Внаслідок влучання спалахнула пожежа на 7, 8 та 9 поверхах 21-поверхового житлового будинку. В квартирах були заблоковані люди, через значну задимленість та високу температуру до них було важко дістатися. Рятувальники одночасно рятували людей та ліквідовували пожежу.

Вогнеборці врятували 5 осіб, з них 1 маленька дитина.

За попередньою інформацією 2 людини загинули.

Інформація щодо постраждалих уточнюється, наразі відомо про 4.

На місці працюють психологи оперативних служб.

Ліквідацію наслідків ускладнювали повторні повітряні тривоги.

Біля будинку ДСНС розгорнули Пункт Незламності.

Пошуково-рятувальні роботи в зачинених та заблокованих квартирах продовжуються.

Черговий терор та вбивство мирних жителів від недокраїни
https://www.facebook.com/DSNSODE/posts/pfbid02WKmZRr281LLSPkHBBE6mJ3C9A373QmXL35UqYyhXK8FGRaofioLng2NuHe95APy5l?locale=ru_RU
показать весь комментарий
28.06.2025 07:18 Ответить
 
 