Атака "шахедов" на Одессу: повреждены жилые дома и автомобили
Россия атаковала Одессу беспилотниками в ночь с 27 на 28 июня. Есть повреждения инфраструктуры и транспортных средств.
Об этом в телеграмм сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
"Есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов и автомобилей. Информация о пострадавших уточняется. На месте продолжается ликвидация последствий удара", - рассказал чиновник.
Ранее сообщалось, что под конец суток 27 июня в Одессе раздавались взрывы на фоне атаки российских беспилотников.
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ₚосія атакувала Одесу. Є загиблі та постраждалі
Сьогодні вночі ₚосія знову вбила одеситів. Внаслідок влучання спалахнула пожежа на 7, 8 та 9 поверхах 21-поверхового житлового будинку. В квартирах були заблоковані люди, через значну задимленість та високу температуру до них було важко дістатися. Рятувальники одночасно рятували людей та ліквідовували пожежу.
Вогнеборці врятували 5 осіб, з них 1 маленька дитина.
За попередньою інформацією 2 людини загинули.
Інформація щодо постраждалих уточнюється, наразі відомо про 4.
На місці працюють психологи оперативних служб.
Ліквідацію наслідків ускладнювали повторні повітряні тривоги.
Біля будинку ДСНС розгорнули Пункт Незламності.
Пошуково-рятувальні роботи в зачинених та заблокованих квартирах продовжуються.
Черговий терор та вбивство мирних жителів від недокраїни
https://www.facebook.com/DSNSODE/posts/pfbid02WKmZRr281LLSPkHBBE6mJ3C9A373QmXL35UqYyhXK8FGRaofioLng2NuHe95APy5l?locale=ru_RU