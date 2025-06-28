Лучшее решение для ЕС - помочь Украине победить Россию, - Ходжес
Бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес предупредил, что в случае победы России в войне с Украиной, страна-агрессор вернет свои войска на страны НАТО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bild.
"Если Украина потерпит неудачу, у России будет несколько лет на восстановление своих вооруженных сил, и они заставят десятки тысяч украинских солдат присоединиться к российским вооруженным силам", - добавил он.
Напомним, несмотря на ожидания, российские вооруженные силы выйдут из войны против Украины более сильными. для России уровень потерь вообще не играет никакой роли, поскольку страна-агрессор мобилизует 200 тысяч призывников ежегодно.
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buon calabrone
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thought
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Валентин Коваль #587289
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BOITAN NICOLAE
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Nata Kh
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