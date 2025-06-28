Бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес предупредил, что в случае победы России в войне с Украиной, страна-агрессор вернет свои войска на страны НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bild.

"Если Украина потерпит неудачу, у России будет несколько лет на восстановление своих вооруженных сил, и они заставят десятки тысяч украинских солдат присоединиться к российским вооруженным силам", - добавил он.

Напомним, несмотря на ожидания, российские вооруженные силы выйдут из войны против Украины более сильными. для России уровень потерь вообще не играет никакой роли, поскольку страна-агрессор мобилизует 200 тысяч призывников ежегодно.

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