РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7260 посетителей онлайн
Новости Угроза агрессии рф для Европы
846 5

Лучшее решение для ЕС - помочь Украине победить Россию, - Ходжес

Бен Ходжес об угрозе РФ для Европы

Бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес предупредил, что в случае победы России в войне с Украиной, страна-агрессор вернет свои войска на страны НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bild.

"Если Украина потерпит неудачу, у России будет несколько лет на восстановление своих вооруженных сил, и они заставят десятки тысяч украинских солдат присоединиться к российским вооруженным силам", - добавил он.

Напомним, несмотря на ожидания, российские вооруженные силы выйдут из войны против Украины более сильными. для России уровень потерь вообще не играет никакой роли, поскольку страна-агрессор мобилизует 200 тысяч призывников ежегодно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон призвал Европу к перевооружению: Россия продолжает дестабилизировать наши границы

Автор: 

Ходжес Бен (168) война в Украине (4972)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пистеть - не в окопе сидеть
показать весь комментарий
28.06.2025 10:09 Ответить
КЦП-ПНХ!
показать весь комментарий
28.06.2025 10:34 Ответить
Як у воду дивиться - Європа ше роздупляється - Трамп говорить можливо й допоможемо Україні
показать весь комментарий
28.06.2025 10:11 Ответить
Трамп вже допоміг Ірану перемогти, так само допоможе Україні, не дасть допомоги, змусить прийняти "умови миру" капітуляції, які пропонує РФ... та скаже який він великий миротворець, бо війна завершилась...
показать весь комментарий
28.06.2025 10:46 Ответить
такі сміливі і рушучі становляться, коли отримують приставку "колишній". Що ж ти раніше шмарклі жував?
показать весь комментарий
28.06.2025 14:24 Ответить
 
 