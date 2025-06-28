Найкраще рішення для ЄС - допомогти Україні перемогти Росію, - Ходжес
Колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес попередив, що у разі перемоги Росії у війні з Україною, країна-агресорка поверне свої війська на країни НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bild.
"Якщо Україна зазнає невдачі, у Росії буде кілька років на відновлення своїх збройних сил, і вони змусять десятки тисяч українських солдатів приєднатися до російських збройних сил", - додав він.
Нагадаємо, попри очікування, російські збройні сили вийдуть із війни проти України сильнішими. для Росії рівень втрат взагалі не відіграє жодної ролі, оскільки країна-агресор мобілізує 200 тисяч призовників щороку.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
buon calabrone
показати весь коментар28.06.2025 10:09 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
thought
показати весь коментар28.06.2025 10:34 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Валентин Коваль #587289
показати весь коментар28.06.2025 10:11 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
BOITAN NICOLAE
показати весь коментар28.06.2025 10:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Nata Kh
показати весь коментар28.06.2025 14:24 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль