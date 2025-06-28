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Новини Загроза агресії РФ для Європи
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Найкраще рішення для ЄС - допомогти Україні перемогти Росію, - Ходжес

Бен Ходжес про загрозу РФ для Європи

Колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес попередив, що у разі перемоги Росії у війні з Україною, країна-агресорка поверне свої війська на країни НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Bild.

"Якщо Україна зазнає невдачі, у Росії буде кілька років на відновлення своїх збройних сил, і вони змусять десятки тисяч українських солдатів приєднатися до російських збройних сил", - додав він.

Нагадаємо, попри очікування, російські збройні сили вийдуть із війни проти України сильнішими. для Росії рівень втрат взагалі не відіграє жодної ролі, оскільки країна-агресор мобілізує 200 тисяч призовників щороку.

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Автор: 

Ходжес Бен (173) війна в Україні (5008)


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28.06.2025 10:09 Відповісти
КЦП-ПНХ!
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28.06.2025 10:34 Відповісти
Як у воду дивиться - Європа ше роздупляється - Трамп говорить можливо й допоможемо Україні
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28.06.2025 10:11 Відповісти
Трамп вже допоміг Ірану перемогти, так само допоможе Україні, не дасть допомоги, змусить прийняти "умови миру" капітуляції, які пропонує РФ... та скаже який він великий миротворець, бо війна завершилась...
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28.06.2025 10:46 Відповісти
такі сміливі і рушучі становляться, коли отримують приставку "колишній". Що ж ти раніше шмарклі жував?
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28.06.2025 14:24 Відповісти
 
 