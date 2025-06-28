Колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес попередив, що у разі перемоги Росії у війні з Україною, країна-агресорка поверне свої війська на країни НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bild.

"Якщо Україна зазнає невдачі, у Росії буде кілька років на відновлення своїх збройних сил, і вони змусять десятки тисяч українських солдатів приєднатися до російських збройних сил", - додав він.

Нагадаємо, попри очікування, російські збройні сили вийдуть із війни проти України сильнішими. для Росії рівень втрат взагалі не відіграє жодної ролі, оскільки країна-агресор мобілізує 200 тисяч призовників щороку.

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