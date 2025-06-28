Зеленский изменил состав Ставки Верховного главнокомандующего
Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Ставки Верховного главнокомандующего.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №434 от 27 июня.
Согласно документу, президент утвердил в персональном составе Ставки командующего объединенных сил ВСУ Михаила Драпатого.
Также, согласно указу, в персональный состав Ставки вошли первый заместитель министра обороны Сергей Боев и командующий Сухопутными войсками ВСУ Геннадий Шаповалов.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Топ комментарии
+7 Arta Arta #609499
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+5 Serhii Pikhota
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+4 Mikola Mazurenko
показать весь комментарий28.06.2025 10:45 Ответить Ссылка
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https://t.me/Chornovil_official/26848 Тарас Чорновіл. Мар'янка, дурочка, торпедочка ж ти єрмаківська! Особиста тобі від мене подяка! Перше, що підтвердила (тупо розтріпала чи санкціоновано злила?) реальні наміри Єрмака...
Уже понад два роки Єрмак виношує мрію пересісти з завгоспівського в прем'єрське крісло.
І критикувати чи підтримувати зміст, а не авторство.
Тарас - іще і син В'ячеслава Чорновола.
На що теж треба звернути увагу!