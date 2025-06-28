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Новости Изменения в составе Ставки Верховного главнокомандующего
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Зеленский изменил состав Ставки Верховного главнокомандующего

Владимир Зеленский изменил состав Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Ставки Верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №434 от 27 июня.

Согласно документу, президент утвердил в персональном составе Ставки командующего объединенных сил ВСУ Михаила Драпатого.

Также, согласно указу, в персональный состав Ставки вошли первый заместитель министра обороны Сергей Боев и командующий Сухопутными войсками ВСУ Геннадий Шаповалов.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Провел Технологическую Ставку: масштабируем потенциал, в том числе по перехватчикам, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) Ставка (133) Драпатый Михаил (23) Шаповалов Геннадий (2)


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Топ комментарии
+7
VIP-клуб з розподілу мільйонів.
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28.06.2025 10:48 Ответить
+5
Шаповал та Драпатий не ефективні? Ну ну..
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28.06.2025 10:50 Ответить
+4
Збирається схід здавати. От наєва зняв. За старе знову береться. Поверни залежного і прибери мирка!
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28.06.2025 10:45 Ответить
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Це вже в який раз? Виходить, що змінює на неефективних, які все провалюють, і він знову назначає неефективних.
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28.06.2025 10:43 Ответить
Шаповал та Драпатий не ефективні? Ну ну..
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28.06.2025 10:50 Ответить
Я тобі про логіку дій Зелі в цьому хороводі імітації бурхливої діяльності. Чим пояснюється зміна складу? Тим, що вони неефективні.
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28.06.2025 11:14 Ответить
Можливо тим що ми програємо? І шукають тих хто хоча стабілізує фронт?
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28.06.2025 11:16 Ответить
Логіка зрозуміла для будь-якої адекватної людини. Зміна складу проводиться, щоби ЗСУ очолювали найкращі керівники. Це робиться постійно в будь-якій країні в будь-якій організації.
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28.06.2025 11:27 Ответить
Збирається схід здавати. От наєва зняв. За старе знову береться. Поверни залежного і прибери мирка!
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28.06.2025 10:45 Ответить
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28.06.2025 10:46 Ответить
Сирка
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28.06.2025 10:46 Ответить
VIP-клуб з розподілу мільйонів.
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28.06.2025 10:48 Ответить
А вы друзья как не садитесь...
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28.06.2025 10:48 Ответить
Проти кацапської орди ,необхідно ставити такого командувача,який би зміг неординарно та непердбачувано діяти ,та надавати креативні накази .Тому ,що ******* підходи ,йдуть тільки до затягування війни ,та перетворення на окопну війну.
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28.06.2025 11:02 Ответить
А дивани? Дивани переставили??
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28.06.2025 11:08 Ответить
Себе він вже давно всюди "незмінним" відчуває, майже "бохом" десь "там зверху".
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28.06.2025 11:09 Ответить
До пи....ди ці всі заміни!! Окопи порожні,, у цьому вся причина невдач останнім часом.
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28.06.2025 11:12 Ответить
Обережно! Вас тут можуть забанити. На цьому сайті мобілізація не вітається.
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28.06.2025 12:09 Ответить
На місце здохлого портнова, мабуть, запропонував сівковичу, інших кандидатів з помічників ригоАНАЛІВ???
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28.06.2025 11:24 Ответить
https://t.me/marybezuhla/3958 Безугла. Хоча, якби Єрмак став прем'єром, то все б опинилося на своїх місцях: і значимість, і повноваження, і керування виконавчою гілкою влади, і суб'єктність. Ідеальний прем'єр?

https://t.me/Chornovil_official/26848 Тарас Чорновіл. Мар'янка, дурочка, торпедочка ж ти єрмаківська! Особиста тобі від мене подяка! Перше, що підтвердила (тупо розтріпала чи санкціоновано злила?) реальні наміри Єрмака...

Уже понад два роки Єрмак виношує мрію пересісти з завгоспівського в прем'єрське крісло.
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28.06.2025 11:38 Ответить
Але ж Чорнівіл - продажний посіпака Януковича. Як можна на нього посилатися?
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28.06.2025 12:12 Ответить
..як яскраво у Вашому дописі проявилася відверта дурноголовість!!!))) Просто шедевр зізнання...)))
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28.06.2025 12:38 Ответить
Поясніть будь ласка вашу думку? У чому я неправий? Чому ви вважаєте, що посилатись на проросійських зрадників, це нормально? Чи можна у такому випадку посилатися на Шарія, Царьова чи Монтян? Зачекайте, я згадав ще одного відомого політика, який теж співробітничав з Януковичем, і навіть був у нього міністром. То може ви і праві...
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28.06.2025 12:43 Ответить
З Вами все зрозуміло: солдат зеєрмаківського полку.
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28.06.2025 13:03 Ответить
.. Ви дуже сильно затрималися у минулому. Мені здається..що у Вас була нещаслива пора..коли при владі був Порошенко... Ви почали жити краще..(значно..краще... ) коли до влади прийшов Зеленський... Тому тільки відверті невігласи не чули про позицію Черновола...який дійсно був у команді Януковича... який пішов звідти і привселюдно визнав свою помилку і покаявся. Тільки Ви цього не чули... І він..і неназваний Вами політик дійсно працювали у команаді Януковича... І вони принесли ЗНАЧНО менше шкоди..чим хрипатий недопалок..який і до Януковича..і після Януковича завдав шкоди Україні значно більше. Бо це була пропаганда... приниження України... стовідсоткове плюндрування.... Ні той.. ні другий..не втікли з України..як це зробило і робить оточення найвеличнійшого. Де арестович..де таран... де десятки депутатів зеленої орди... То в чому продажність Черновола чи політика? Тому у другому допису-питання Ви ще раз підтвердили свою відверту дурість... приплівши сюди царьова..монтян та шарія. Бачу ..що варіанти підтримати свою дурість у Вас ще є. Не треба перейматися. Достатньо двох разів...щоб зрозуміти...що дурість..це Ваше!
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28.06.2025 13:29 Ответить
Треба звертати увагу не на ідолів (чи анти-ідолів), а на суть того, що було сказано!
І критикувати чи підтримувати зміст, а не авторство.
Тарас - іще і син В'ячеслава Чорновола.
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28.06.2025 13:07 Ответить
Хоча, тут не виключений жабогадюкінг!
На що теж треба звернути увагу!
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28.06.2025 13:09 Ответить
Продажнішими посіпаками яника є ''95 квартал''( молоді регіони), які не соромилися давати концерти в саунах, а продажнішим виявляється Черновіл?
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28.06.2025 13:56 Ответить
Ох то ним росіяне командують що має робити через Єрмака!
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28.06.2025 11:47 Ответить
Перекладіть, будь ласка, вашу тезу на українську мову, щоби всі могли зрозуміти.
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28.06.2025 12:10 Ответить
Уся ота ставка не коштує одного ГЕНЕРАЛА, котрий зміг, разом з 1600 військових у 22 році зупинити колони техніки рашистів - коли все ЗСУ, за наказом командувачів, кинула міліони українців та вийшла з Херсонської, Запоріжської областей, та ГЕНЕРАЛ зміг зупинити наступ на підступах, тай у самому місті Миколаїв, подальшу здачу всьго Півдня ( Одеси) зеленским. І залужний нічим не допоміг ГЕНЕРАЛУ. Призвище цього ЧОЛОВІКА -ГЕНЕРАЛ МАРЧЕНКО. І гнида на протяхі пів року не дав йьому призначення - за законом ГЕНЕРАЛ мав піти у відставку - на пенсію - шо він і зробив. Зелені падлюки, шо обрали зеленского - хай вам кожного дня прилітає - бо саме зеленский зупинив всі програми ППО-ПРО.
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28.06.2025 12:51 Ответить
Зелена мерзота!
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28.06.2025 13:12 Ответить
СЕКРЕТУТКА З ЧОЛОВІКОМ ПОМІЧНИКОМ вАЛУЄВА,ВЖЕ НЕ ПРИСУТНЯ?
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28.06.2025 13:25 Ответить
потрібно міняти простітуток а не ліжка
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28.06.2025 13:59 Ответить
Лисого знову "кинули"?
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28.06.2025 14:36 Ответить
 
 