Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ставки Верховного головнокомандувача.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №434 від 27 червня.

Згідно з документом, президент затвердив у персональному складі Ставки командувача об'єднаних сил ЗСУ Михайла Драпатого.

Також, згідно з указом, до персонального складу Ставки увійшли перший заступник міністра оборони Сергій Боєв та командувач Сухопутних військ ЗСУ Геннадій Шаповалов.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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