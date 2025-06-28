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Новини Зміни в складі Ставки Верховного головнокомандувача
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Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача

Володимир Зеленський змінив склад Ставки

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ставки Верховного головнокомандувача.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №434 від 27 червня.

Згідно з документом, президент затвердив у персональному складі Ставки командувача об'єднаних сил ЗСУ Михайла Драпатого.

Також, згідно з указом, до персонального складу Ставки увійшли перший заступник міністра оборони Сергій Боєв та командувач Сухопутних військ ЗСУ Геннадій Шаповалов.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24576) Ставка (142) Драпатий Михайло (23) Шаповалов Геннадій (1)


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Топ коментарі
+7
VIP-клуб з розподілу мільйонів.
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28.06.2025 10:48 Відповісти
+5
Шаповал та Драпатий не ефективні? Ну ну..
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28.06.2025 10:50 Відповісти
+4
Збирається схід здавати. От наєва зняв. За старе знову береться. Поверни залежного і прибери мирка!
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28.06.2025 10:45 Відповісти
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Це вже в який раз? Виходить, що змінює на неефективних, які все провалюють, і він знову назначає неефективних.
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28.06.2025 10:43 Відповісти
Шаповал та Драпатий не ефективні? Ну ну..
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28.06.2025 10:50 Відповісти
Я тобі про логіку дій Зелі в цьому хороводі імітації бурхливої діяльності. Чим пояснюється зміна складу? Тим, що вони неефективні.
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28.06.2025 11:14 Відповісти
Можливо тим що ми програємо? І шукають тих хто хоча стабілізує фронт?
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28.06.2025 11:16 Відповісти
Логіка зрозуміла для будь-якої адекватної людини. Зміна складу проводиться, щоби ЗСУ очолювали найкращі керівники. Це робиться постійно в будь-якій країні в будь-якій організації.
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28.06.2025 11:27 Відповісти
Збирається схід здавати. От наєва зняв. За старе знову береться. Поверни залежного і прибери мирка!
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28.06.2025 10:45 Відповісти
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28.06.2025 10:46 Відповісти
Сирка
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28.06.2025 10:46 Відповісти
VIP-клуб з розподілу мільйонів.
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28.06.2025 10:48 Відповісти
А вы друзья как не садитесь...
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28.06.2025 10:48 Відповісти
Проти кацапської орди ,необхідно ставити такого командувача,який би зміг неординарно та непердбачувано діяти ,та надавати креативні накази .Тому ,що ******* підходи ,йдуть тільки до затягування війни ,та перетворення на окопну війну.
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28.06.2025 11:02 Відповісти
А дивани? Дивани переставили??
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28.06.2025 11:08 Відповісти
Себе він вже давно всюди "незмінним" відчуває, майже "бохом" десь "там зверху".
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28.06.2025 11:09 Відповісти
До пи....ди ці всі заміни!! Окопи порожні,, у цьому вся причина невдач останнім часом.
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28.06.2025 11:12 Відповісти
Обережно! Вас тут можуть забанити. На цьому сайті мобілізація не вітається.
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28.06.2025 12:09 Відповісти
На місце здохлого портнова, мабуть, запропонував сівковичу, інших кандидатів з помічників ригоАНАЛІВ???
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28.06.2025 11:24 Відповісти
https://t.me/marybezuhla/3958 Безугла. Хоча, якби Єрмак став прем'єром, то все б опинилося на своїх місцях: і значимість, і повноваження, і керування виконавчою гілкою влади, і суб'єктність. Ідеальний прем'єр?

https://t.me/Chornovil_official/26848 Тарас Чорновіл. Мар'янка, дурочка, торпедочка ж ти єрмаківська! Особиста тобі від мене подяка! Перше, що підтвердила (тупо розтріпала чи санкціоновано злила?) реальні наміри Єрмака...

Уже понад два роки Єрмак виношує мрію пересісти з завгоспівського в прем'єрське крісло.
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28.06.2025 11:38 Відповісти
Але ж Чорнівіл - продажний посіпака Януковича. Як можна на нього посилатися?
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28.06.2025 12:12 Відповісти
..як яскраво у Вашому дописі проявилася відверта дурноголовість!!!))) Просто шедевр зізнання...)))
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28.06.2025 12:38 Відповісти
Поясніть будь ласка вашу думку? У чому я неправий? Чому ви вважаєте, що посилатись на проросійських зрадників, це нормально? Чи можна у такому випадку посилатися на Шарія, Царьова чи Монтян? Зачекайте, я згадав ще одного відомого політика, який теж співробітничав з Януковичем, і навіть був у нього міністром. То може ви і праві...
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28.06.2025 12:43 Відповісти
З Вами все зрозуміло: солдат зеєрмаківського полку.
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28.06.2025 13:03 Відповісти
.. Ви дуже сильно затрималися у минулому. Мені здається..що у Вас була нещаслива пора..коли при владі був Порошенко... Ви почали жити краще..(значно..краще... ) коли до влади прийшов Зеленський... Тому тільки відверті невігласи не чули про позицію Черновола...який дійсно був у команді Януковича... який пішов звідти і привселюдно визнав свою помилку і покаявся. Тільки Ви цього не чули... І він..і неназваний Вами політик дійсно працювали у команаді Януковича... І вони принесли ЗНАЧНО менше шкоди..чим хрипатий недопалок..який і до Януковича..і після Януковича завдав шкоди Україні значно більше. Бо це була пропаганда... приниження України... стовідсоткове плюндрування.... Ні той.. ні другий..не втікли з України..як це зробило і робить оточення найвеличнійшого. Де арестович..де таран... де десятки депутатів зеленої орди... То в чому продажність Черновола чи політика? Тому у другому допису-питання Ви ще раз підтвердили свою відверту дурість... приплівши сюди царьова..монтян та шарія. Бачу ..що варіанти підтримати свою дурість у Вас ще є. Не треба перейматися. Достатньо двох разів...щоб зрозуміти...що дурість..це Ваше!
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28.06.2025 13:29 Відповісти
Треба звертати увагу не на ідолів (чи анти-ідолів), а на суть того, що було сказано!
І критикувати чи підтримувати зміст, а не авторство.
Тарас - іще і син В'ячеслава Чорновола.
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28.06.2025 13:07 Відповісти
Хоча, тут не виключений жабогадюкінг!
На що теж треба звернути увагу!
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28.06.2025 13:09 Відповісти
Продажнішими посіпаками яника є ''95 квартал''( молоді регіони), які не соромилися давати концерти в саунах, а продажнішим виявляється Черновіл?
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28.06.2025 13:56 Відповісти
Ох то ним росіяне командують що має робити через Єрмака!
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28.06.2025 11:47 Відповісти
Перекладіть, будь ласка, вашу тезу на українську мову, щоби всі могли зрозуміти.
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28.06.2025 12:10 Відповісти
Уся ота ставка не коштує одного ГЕНЕРАЛА, котрий зміг, разом з 1600 військових у 22 році зупинити колони техніки рашистів - коли все ЗСУ, за наказом командувачів, кинула міліони українців та вийшла з Херсонської, Запоріжської областей, та ГЕНЕРАЛ зміг зупинити наступ на підступах, тай у самому місті Миколаїв, подальшу здачу всьго Півдня ( Одеси) зеленским. І залужний нічим не допоміг ГЕНЕРАЛУ. Призвище цього ЧОЛОВІКА -ГЕНЕРАЛ МАРЧЕНКО. І гнида на протяхі пів року не дав йьому призначення - за законом ГЕНЕРАЛ мав піти у відставку - на пенсію - шо він і зробив. Зелені падлюки, шо обрали зеленского - хай вам кожного дня прилітає - бо саме зеленский зупинив всі програми ППО-ПРО.
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28.06.2025 12:51 Відповісти
Зелена мерзота!
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28.06.2025 13:12 Відповісти
СЕКРЕТУТКА З ЧОЛОВІКОМ ПОМІЧНИКОМ вАЛУЄВА,ВЖЕ НЕ ПРИСУТНЯ?
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28.06.2025 13:25 Відповісти
потрібно міняти простітуток а не ліжка
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28.06.2025 13:59 Відповісти
Лисого знову "кинули"?
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28.06.2025 14:36 Відповісти
 
 