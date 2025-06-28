Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача
Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ставки Верховного головнокомандувача.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №434 від 27 червня.
Згідно з документом, президент затвердив у персональному складі Ставки командувача об'єднаних сил ЗСУ Михайла Драпатого.
Також, згідно з указом, до персонального складу Ставки увійшли перший заступник міністра оборони Сергій Боєв та командувач Сухопутних військ ЗСУ Геннадій Шаповалов.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Топ коментарі
+7 Arta Arta #609499
показати весь коментар28.06.2025 10:48 Відповісти Посилання
+5 Serhii Pikhota
показати весь коментар28.06.2025 10:50 Відповісти Посилання
+4 Mikola Mazurenko
показати весь коментар28.06.2025 10:45 Відповісти Посилання
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https://t.me/Chornovil_official/26848 Тарас Чорновіл. Мар'янка, дурочка, торпедочка ж ти єрмаківська! Особиста тобі від мене подяка! Перше, що підтвердила (тупо розтріпала чи санкціоновано злила?) реальні наміри Єрмака...
Уже понад два роки Єрмак виношує мрію пересісти з завгоспівського в прем'єрське крісло.
І критикувати чи підтримувати зміст, а не авторство.
Тарас - іще і син В'ячеслава Чорновола.
На що теж треба звернути увагу!