Германия поднимала истребители для перехвата разведывательного самолета РФ над Балтийским морем
Два истребителя Eurofighter ВВС Германии вылетали на перехват российского разведывательного самолета Ил-20М над Балтийским морем.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщает Bild.
Сообщается, что российский самолет Ил-20М вылетел из Калининграда с выключенным транспондером и без поданного плана полета. Он двигался в западном направлении непосредственно к международному воздушному пространству вблизи Польши и Германии.
Вскоре российский самолет был обнаружен системами радиолокации НАТО.
НАТО известил об инциденте с российским самолетом так называемую группу быстрого реагирования (QRA) Вооруженных сил Германии. На перехват российского Ил-20М вылетели два истребителя Eurofighter.
Отмечается, что в 100 километрах от германского побережья самолеты Eurofighter установили визуальный контакт и сделали фото российского самолета, который даже после этого не изменил курс.
Российский самолет сначала продолжил полет в западном направлении и изменил курс на север только в 40 километрах от острова Узедом. Таким образом, нарушение воздушного пространства Германии не произошло.
В 11:10 германские Eurofighter безопасно вернулись в Лааге. Перед этим один из самолетов преследовал российский разведывательный самолет, который пролетел мимо датского острова Борнхольм в северо-восточном направлении.
Также сообщается, что это девятая такая операция с начала 2025 года.
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Потужні операції виконують німецькі Люфтваффе. І "Єврофайтер" у боях зарекомендований.
Хіба це не виснаження оборонних бюджетів країн НАТО?
московити повинні аж ссцятися під себе від однієї думки що хтось виявить що вони московити от до якої можелі повинні йти цивілізовані країни і союзи
сміттєві колонізатори повинні бути зруйновані в решті решт, такої клоаки не повинно існувати