Германия поднимала истребители для перехвата разведывательного самолета РФ над Балтийским морем

Два истребителя Eurofighter ВВС Германии вылетали на перехват российского разведывательного самолета Ил-20М над Балтийским морем.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщает Bild.

Сообщается, что российский самолет Ил-20М вылетел из Калининграда с выключенным транспондером и без поданного плана полета. Он двигался в западном направлении непосредственно к международному воздушному пространству вблизи Польши и Германии.

Вскоре российский самолет был обнаружен системами радиолокации НАТО.

НАТО известил об инциденте с российским самолетом так называемую группу быстрого реагирования (QRA) Вооруженных сил Германии. На перехват российского Ил-20М вылетели два истребителя Eurofighter.

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Отмечается, что в 100 километрах от германского побережья самолеты Eurofighter установили визуальный контакт и сделали фото российского самолета, который даже после этого не изменил курс.

Российский самолет сначала продолжил полет в западном направлении и изменил курс на север только в 40 километрах от острова Узедом. Таким образом, нарушение воздушного пространства Германии не произошло.

В 11:10 германские Eurofighter безопасно вернулись в Лааге. Перед этим один из самолетов преследовал российский разведывательный самолет, который пролетел мимо датского острова Борнхольм в северо-восточном направлении.

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Также сообщается, что это девятая такая операция с начала 2025 года.