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Германия поднимала истребители для перехвата разведывательного самолета РФ над Балтийским морем

іл-20

Два истребителя Eurofighter ВВС Германии вылетали на перехват российского разведывательного самолета Ил-20М над Балтийским морем.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщает Bild.

Сообщается, что российский самолет Ил-20М вылетел из Калининграда с выключенным транспондером и без поданного плана полета. Он двигался в западном направлении непосредственно к международному воздушному пространству вблизи Польши и Германии.

Вскоре российский самолет был обнаружен системами радиолокации НАТО.

НАТО известил об инциденте с российским самолетом так называемую группу быстрого реагирования (QRA) Вооруженных сил Германии. На перехват российского Ил-20М вылетели два истребителя Eurofighter.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ усилила наблюдение за НАТО в Балтийском море, - разведка Латвии

Отмечается, что в 100 километрах от германского побережья самолеты Eurofighter установили визуальный контакт и сделали фото российского самолета, который даже после этого не изменил курс.

Российский самолет сначала продолжил полет в западном направлении и изменил курс на север только в 40 километрах от острова Узедом. Таким образом, нарушение воздушного пространства Германии не произошло.

В 11:10 германские Eurofighter безопасно вернулись в Лааге. Перед этим один из самолетов преследовал российский разведывательный самолет, который пролетел мимо датского острова Борнхольм в северо-восточном направлении.

Читайте: РФ увеличила активность в Балтийском море, усиливая напряженность в регионе, - министр обороны Финляндии Хяккянен

Также сообщается, что это девятая такая операция с начала 2025 года.

Автор: 

Германия (7099) россия (96442) самолет (3657) Балтийское море (8)


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Куди впали уламки?
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28.06.2025 12:14 Ответить
>> повідомляється, що це дев'ята така операція від початку 2025 року.

Потужні операції виконують німецькі Люфтваффе. І "Єврофайтер" у боях зарекомендований.
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28.06.2025 12:15 Ответить
Витрати ресурсу техніки, оплата польотів на перехоплення, які рашисти змушують використовувати ПС НАТО для протидії провокаціям РФ значно більші, ніж витрати РФ на організацію провокаційних польотів металобрухту типу Іл-20М.
Хіба це не виснаження оборонних бюджетів країн НАТО?
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28.06.2025 12:33 Ответить
Потрібно збити або потопити щось московське і впевнитись в тому що ***** з легкістю проковтне це і далі тільки збільшувати тиск на московію, не пускати кораблі , затримувати вантажі і т д ,
московити повинні аж ссцятися під себе від однієї думки що хтось виявить що вони московити от до якої можелі повинні йти цивілізовані країни і союзи
сміттєві колонізатори повинні бути зруйновані в решті решт, такої клоаки не повинно існувати
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28.06.2025 12:24 Ответить
А що цей рашистський літак не могли збити якісь неопізнані інопланетяни з також вимкнутими транспондерами? Якщо до тебе летить літак з вимкнутим транспондером то значить його немає. А значить і ніяких притензій ніхто нікому не видвине
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28.06.2025 12:25 Ответить
і хто кого перехопив?
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28.06.2025 14:20 Ответить
Треба збивати а не супроводжувати.
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28.06.2025 17:02 Ответить
 
 