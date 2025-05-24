РФ увеличила активность в Балтийском море, усиливая напряженность в регионе, - министр обороны Финляндии Хяккянен

В Балтийском море заметно увеличилась активность России. Это усиливает напряженность в регионе.

Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в комментарии Yle, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что российское военное присутствие в регионе было заметно всегда. Однако, по словам Хяккянена, новым является то, что Россия защищает танкеры своего теневого флота в узком проходе Финского залива.

"Наблюдается военное сопровождение, присутствие вооруженных сил. Это совершенно новая особенность",- сказал министр.

Несмотря на это, по словам главы оборонного ведомства страны, в Финляндии хорошая ситуация с безопасностью, потому что страна поддерживает тесную связь с союзниками по НАТО, а также с администрацией президента США Дональда Трампа.

"Я не вижу никакой непосредственной угрозы для Финляндии. Но Россия укрепляет собственные военные возможности и является агрессивным и опасным соседом для всей Европы, это понятно. Люди могут быть абсолютно спокойными - даже несмотря на то, что Россия проводит эти перестановки, и соседство с ней несет свои риски", - сказал министр.

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