РФ увеличила активность в Балтийском море, усиливая напряженность в регионе, - министр обороны Финляндии Хяккянен
В Балтийском море заметно увеличилась активность России. Это усиливает напряженность в регионе.
Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в комментарии Yle, сообщает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что российское военное присутствие в регионе было заметно всегда. Однако, по словам Хяккянена, новым является то, что Россия защищает танкеры своего теневого флота в узком проходе Финского залива.
"Наблюдается военное сопровождение, присутствие вооруженных сил. Это совершенно новая особенность",- сказал министр.
Несмотря на это, по словам главы оборонного ведомства страны, в Финляндии хорошая ситуация с безопасностью, потому что страна поддерживает тесную связь с союзниками по НАТО, а также с администрацией президента США Дональда Трампа.
"Я не вижу никакой непосредственной угрозы для Финляндии. Но Россия укрепляет собственные военные возможности и является агрессивным и опасным соседом для всей Европы, это понятно. Люди могут быть абсолютно спокойными - даже несмотря на то, что Россия проводит эти перестановки, и соседство с ней несет свои риски", - сказал министр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зараз би актівні дії дуже допомогли Україні! Імперія б почала нервувати, шарахатися, робити більше помилок...