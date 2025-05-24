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Новости Военное присутствие России в Балтийском море
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РФ увеличила активность в Балтийском море, усиливая напряженность в регионе, - министр обороны Финляндии Хяккянен

Финляндия фиксирует увеличение военной активности РФ в Балтике

В Балтийском море заметно увеличилась активность России. Это усиливает напряженность в регионе.

Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в комментарии Yle, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что российское военное присутствие в регионе было заметно всегда. Однако, по словам Хяккянена, новым является то, что Россия защищает танкеры своего теневого флота в узком проходе Финского залива.

"Наблюдается военное сопровождение, присутствие вооруженных сил. Это совершенно новая особенность",- сказал министр.

Несмотря на это, по словам главы оборонного ведомства страны, в Финляндии хорошая ситуация с безопасностью, потому что страна поддерживает тесную связь с союзниками по НАТО, а также с администрацией президента США Дональда Трампа.

"Я не вижу никакой непосредственной угрозы для Финляндии. Но Россия укрепляет собственные военные возможности и является агрессивным и опасным соседом для всей Европы, это понятно. Люди могут быть абсолютно спокойными - даже несмотря на то, что Россия проводит эти перестановки, и соседство с ней несет свои риски", - сказал министр.

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Автор: 

НАТО (10042) россия (96001) Финляндия (976) Балтийское море (7)


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Топ комментарии
+9
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24.05.2025 18:40
+7
Топіть кацапів без жалю!
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24.05.2025 20:11
+5
Якщо гопніку не дати по морді - він почуває себе безкарним... А у них там лідОр " мачіть в сартірє"
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24.05.2025 20:04
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24.05.2025 18:40 Ответить
Як в анекдоті: Нам би ваші проблєми Марья Петровна.
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24.05.2025 18:50 Ответить
Певно змучились від війни і хотять міра!
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24.05.2025 19:04 Ответить
Готовятся атаковать. Предлог - задержание танкера например.
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24.05.2025 19:51 Ответить
Якщо гопніку не дати по морді - він почуває себе безкарним... А у них там лідОр " мачіть в сартірє"
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24.05.2025 20:04 Ответить
Топіть кацапів без жалю!
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24.05.2025 20:11 Ответить
Та куди вас ще "напружувати".... х7йло так "напружило" НАТО та ООН що, схоже, ті обіср@лись й х7йло то побачив але у нього просто банально не вистачає сил напасти ще на когось. Інакше було б вам іньше "напруження".....
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24.05.2025 21:30 Ответить
Треба притопити російське ! І те що плаває і те що ходить по / у / на морі .
Зараз би актівні дії дуже допомогли Україні! Імперія б почала нервувати, шарахатися, робити більше помилок...
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25.05.2025 00:57 Ответить
Кацапы будут использовать тактику запугивания. Они всегда тупо используют то что работает. Ставка будет на угрозу применения оружия и войск на границе которые они сконцентрируют так чтобы все видели. И будут атаковать по мелкому пограничные катера например. Вертолеты. Заставы. Отбивать свои сраные танкера. Расчет такой - ботаники из НАТО просто что то промямлят и утрутся. Ведь это же мелкий инциндент. Войну же не обьявили.
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25.05.2025 10:05 Ответить
 
 