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Новини Військова присутність РФ в Балтійському морі
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РФ збільшила активність в Балтійському морі, посилюючи напруженість в регіоні, - міністр оборони Фінляндії Хяккянен

Фінляндія фіксує збільшення військової активності РФ в Балтиці

У Балтійському морі помітно збільшилася активність Росії. Це посилює напруженість в регіоні.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен у коментарі Yle, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що російська військова присутність у регіоні була помітна завжди. Однак, за словами Хяккянена, новим є те, що  Росія захищає танкери свого тіньового флоту у вузькому проході Фінської затоки.

"Спостерігається військовий супровід, присутність збройних сил. Це абсолютно нова особливість",- сказав міністр.

Попри це, за словами очільника оборонного відомства країни, у Фінляндії хороша ситуація з безпекою, бо країна підтримує тісний зв'язок із союзниками по НАТО, а також з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

"Я не бачу жодної безпосередньої загрози для Фінляндії. Але Росія зміцнює власні військові можливості та є агресивним і небезпечним сусідом для всієї Європи, це зрозуміло. Люди можуть бути абсолютно спокійними – навіть попри те, що Росія проводить ці перестановки, і сусідство з нею несе свої ризики", - сказав міністр.

Читайте також: Ситуація у регіоні Балтійського моря хитка, потрібно посилити безпеку, - Вадефуль

Автор: 

НАТО (6503) росія (65800) Фінляндія (1321) Балтійське море (8)


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Топ коментарі
+9
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24.05.2025 18:40
+7
Топіть кацапів без жалю!
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24.05.2025 20:11
+5
Якщо гопніку не дати по морді - він почуває себе безкарним... А у них там лідОр " мачіть в сартірє"
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24.05.2025 20:04
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24.05.2025 18:40 Відповісти
Як в анекдоті: Нам би ваші проблєми Марья Петровна.
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24.05.2025 18:50 Відповісти
Певно змучились від війни і хотять міра!
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24.05.2025 19:04 Відповісти
Готовятся атаковать. Предлог - задержание танкера например.
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24.05.2025 19:51 Відповісти
Якщо гопніку не дати по морді - він почуває себе безкарним... А у них там лідОр " мачіть в сартірє"
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24.05.2025 20:04 Відповісти
Топіть кацапів без жалю!
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24.05.2025 20:11 Відповісти
Та куди вас ще "напружувати".... х7йло так "напружило" НАТО та ООН що, схоже, ті обіср@лись й х7йло то побачив але у нього просто банально не вистачає сил напасти ще на когось. Інакше було б вам іньше "напруження".....
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24.05.2025 21:30 Відповісти
Треба притопити російське ! І те що плаває і те що ходить по / у / на морі .
Зараз би актівні дії дуже допомогли Україні! Імперія б почала нервувати, шарахатися, робити більше помилок...
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25.05.2025 00:57 Відповісти
Кацапы будут использовать тактику запугивания. Они всегда тупо используют то что работает. Ставка будет на угрозу применения оружия и войск на границе которые они сконцентрируют так чтобы все видели. И будут атаковать по мелкому пограничные катера например. Вертолеты. Заставы. Отбивать свои сраные танкера. Расчет такой - ботаники из НАТО просто что то промямлят и утрутся. Ведь это же мелкий инциндент. Войну же не обьявили.
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25.05.2025 10:05 Відповісти
 
 