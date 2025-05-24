РФ збільшила активність в Балтійському морі, посилюючи напруженість в регіоні, - міністр оборони Фінляндії Хяккянен

У Балтійському морі помітно збільшилася активність Росії. Це посилює напруженість в регіоні.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен у коментарі Yle, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що російська військова присутність у регіоні була помітна завжди. Однак, за словами Хяккянена, новим є те, що Росія захищає танкери свого тіньового флоту у вузькому проході Фінської затоки.

"Спостерігається військовий супровід, присутність збройних сил. Це абсолютно нова особливість",- сказав міністр.

Попри це, за словами очільника оборонного відомства країни, у Фінляндії хороша ситуація з безпекою, бо країна підтримує тісний зв'язок із союзниками по НАТО, а також з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

"Я не бачу жодної безпосередньої загрози для Фінляндії. Але Росія зміцнює власні військові можливості та є агресивним і небезпечним сусідом для всієї Європи, це зрозуміло. Люди можуть бути абсолютно спокійними – навіть попри те, що Росія проводить ці перестановки, і сусідство з нею несе свої ризики", - сказав міністр.

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