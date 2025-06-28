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Новини Провокації РФ над Балтією Військова присутність РФ в Балтійському морі
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Німеччина піднімала винищувачі для перехоплення розвідувального літака РФ над Балтійським морем

іл-20

Два винищувачі Eurofighter ВПС Німеччини вилітали на перехоплення російського розвідувального літака Іл-20М над Балтійським морем.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомляє Bild.

Повідомляється, що російський літак Іл-20М вилетів з Калінінграда з вимкненим транспондером і без поданого плану польоту. Він рухався в західному напрямку безпосередньо до міжнародного повітряного простору поблизу Польщі та Німеччини.

Незабаром російський літак був виявлений системами радіолокації НАТО.

НАТО сповістив про інцидент з російським літаком так звану групу швидкого реагування (QRA) Збройних сил Німеччини. На перехоплення російського Іл-20М вилетіли два винищувачі Eurofighter.

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Зазначається, що за 100 кілометрів від німецького узбережжя літаки Eurofighter встановили візуальний контакт і зробили фото російського літака, який навіть після цього не змінив курс.

Російський літак спочатку продовжив політ у західному напрямку і змінив курс на північ лише за 40 кілометрів від острова Узедом. Таким чином, порушення повітряного простору Німеччини не відбулося.

О 11:10 німецькі Eurofighter безпечно повернулися до Лааге. Перед цим один з літаків переслідував російський розвідувальний літак, який пролетів повз данський острів Борнхольм у північно-східному напрямку.

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Також повідомляється, що це дев’ята така операція від початку 2025 року.

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Німеччина (7517) росія (66461) літак (2981) Балтійське море (11)


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Куди впали уламки?
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28.06.2025 12:14 Відповісти
>> повідомляється, що це дев'ята така операція від початку 2025 року.

Потужні операції виконують німецькі Люфтваффе. І "Єврофайтер" у боях зарекомендований.
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28.06.2025 12:15 Відповісти
Витрати ресурсу техніки, оплата польотів на перехоплення, які рашисти змушують використовувати ПС НАТО для протидії провокаціям РФ значно більші, ніж витрати РФ на організацію провокаційних польотів металобрухту типу Іл-20М.
Хіба це не виснаження оборонних бюджетів країн НАТО?
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28.06.2025 12:33 Відповісти
Потрібно збити або потопити щось московське і впевнитись в тому що ***** з легкістю проковтне це і далі тільки збільшувати тиск на московію, не пускати кораблі , затримувати вантажі і т д ,
московити повинні аж ссцятися під себе від однієї думки що хтось виявить що вони московити от до якої можелі повинні йти цивілізовані країни і союзи
сміттєві колонізатори повинні бути зруйновані в решті решт, такої клоаки не повинно існувати
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28.06.2025 12:24 Відповісти
А що цей рашистський літак не могли збити якісь неопізнані інопланетяни з також вимкнутими транспондерами? Якщо до тебе летить літак з вимкнутим транспондером то значить його немає. А значить і ніяких притензій ніхто нікому не видвине
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28.06.2025 12:25 Відповісти
і хто кого перехопив?
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28.06.2025 14:20 Відповісти
Треба збивати а не супроводжувати.
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28.06.2025 17:02 Відповісти
 
 