Німеччина піднімала винищувачі для перехоплення розвідувального літака РФ над Балтійським морем
Два винищувачі Eurofighter ВПС Німеччини вилітали на перехоплення російського розвідувального літака Іл-20М над Балтійським морем.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомляє Bild.
Повідомляється, що російський літак Іл-20М вилетів з Калінінграда з вимкненим транспондером і без поданого плану польоту. Він рухався в західному напрямку безпосередньо до міжнародного повітряного простору поблизу Польщі та Німеччини.
Незабаром російський літак був виявлений системами радіолокації НАТО.
НАТО сповістив про інцидент з російським літаком так звану групу швидкого реагування (QRA) Збройних сил Німеччини. На перехоплення російського Іл-20М вилетіли два винищувачі Eurofighter.
Зазначається, що за 100 кілометрів від німецького узбережжя літаки Eurofighter встановили візуальний контакт і зробили фото російського літака, який навіть після цього не змінив курс.
Російський літак спочатку продовжив політ у західному напрямку і змінив курс на північ лише за 40 кілометрів від острова Узедом. Таким чином, порушення повітряного простору Німеччини не відбулося.
О 11:10 німецькі Eurofighter безпечно повернулися до Лааге. Перед цим один з літаків переслідував російський розвідувальний літак, який пролетів повз данський острів Борнхольм у північно-східному напрямку.
Також повідомляється, що це дев’ята така операція від початку 2025 року.
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Потужні операції виконують німецькі Люфтваффе. І "Єврофайтер" у боях зарекомендований.
Хіба це не виснаження оборонних бюджетів країн НАТО?
московити повинні аж ссцятися під себе від однієї думки що хтось виявить що вони московити от до якої можелі повинні йти цивілізовані країни і союзи
сміттєві колонізатори повинні бути зруйновані в решті решт, такої клоаки не повинно існувати