Німеччина піднімала винищувачі для перехоплення розвідувального літака РФ над Балтійським морем

Два винищувачі Eurofighter ВПС Німеччини вилітали на перехоплення російського розвідувального літака Іл-20М над Балтійським морем.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомляє Bild.

Повідомляється, що російський літак Іл-20М вилетів з Калінінграда з вимкненим транспондером і без поданого плану польоту. Він рухався в західному напрямку безпосередньо до міжнародного повітряного простору поблизу Польщі та Німеччини.

Незабаром російський літак був виявлений системами радіолокації НАТО.

НАТО сповістив про інцидент з російським літаком так звану групу швидкого реагування (QRA) Збройних сил Німеччини. На перехоплення російського Іл-20М вилетіли два винищувачі Eurofighter.

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Зазначається, що за 100 кілометрів від німецького узбережжя літаки Eurofighter встановили візуальний контакт і зробили фото російського літака, який навіть після цього не змінив курс.

Російський літак спочатку продовжив політ у західному напрямку і змінив курс на північ лише за 40 кілометрів від острова Узедом. Таким чином, порушення повітряного простору Німеччини не відбулося.

О 11:10 німецькі Eurofighter безпечно повернулися до Лааге. Перед цим один з літаків переслідував російський розвідувальний літак, який пролетів повз данський острів Борнхольм у північно-східному напрямку.

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Також повідомляється, що це дев’ята така операція від початку 2025 року.