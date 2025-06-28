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Новости Состояние российской экономики
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Путин заявил о сокращении расходов на армию, - The Telegraph

Владимир Путин планирует сокращение военных расходов

Российский диктатор Владимир Путин объявил о планах сократить военные расходы в течение следующих трех лет, на фоне упадка темпов экономического роста страны и предупреждений чиновников об угрозе рецессии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph

"Мы уменьшим оборонные расходы в следующем году, а также через год - в течение трехлетнего периода", - заявил диктатор выступая на экономическом саммите пяти постсоветских государств в Минске.

Комментируя намерения НАТО нарастить расходы на оборону до 5% ВВП, Путин заявил, что члены альянса будут тратить деньги на "закупки у США и на поддержку своего военно-промышленного комплекса".

"Так кто же готовится к каким-то агрессивным действиям? Мы или они?", - добавил он.

Издание отметило, что свои планы Путин озвучил после того, как министр экономического развития РФ Максим Решетников недавно заявил, что страна находится "на грани рецессии".

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Автор: 

путин владимир (31647) расходы (146) рецессия (27)


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Топ комментарии
+17
Здається, впродовж наступних років реальні військові видатки рф-ія планує збільшувати, а глибинний народець поступово переведуть на триразове харчування (по понеділках, середах та п'ятницях).
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28.06.2025 12:40 Ответить
+10
Ага. Просто ***** вже далі підвищувати видатки на армію не має куди бо в мішку в якому були гроші вже побачив дно. Тому зараз буде верещати щоб весь світ скорочував видатки на армію бо московський режим скорочує. А далі буде кричати що всі хто не їсть сіно і пацюків ті хочуть війни
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28.06.2025 12:45 Ответить
+9
Вірити *****, - себе не поважати!
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28.06.2025 12:44 Ответить
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Здається, впродовж наступних років реальні військові видатки рф-ія планує збільшувати, а глибинний народець поступово переведуть на триразове харчування (по понеділках, середах та п'ятницях).
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28.06.2025 12:40 Ответить
халадільнік наступаєт !

халадільнік страшніше навіть за ЗСУ

.
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28.06.2025 16:42 Ответить
їм і так вистачає, зменшать з 6.2% ввп до 5%, як в ЄС
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28.06.2025 16:49 Ответить
А що ти будеш жерти, коли Захід обріже фінансування?
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28.06.2025 17:43 Ответить
у ***** така кількість скота , що навіть якщо їх всіх пустити голими в трусіках на наші позиції у нас стволи перегріються ... навіть взагалі без видатків
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28.06.2025 12:41 Ответить
Рано чи пізно їх всіх треба ліквідувати - на війні в мясних штурмах - це найкращий конвеер ліквідації...
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28.06.2025 12:51 Ответить
Треба напалмом))
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28.06.2025 12:53 Ответить
якщо... а по факту сцикане ху йло їх усіх в трусіках з ружбайками на штурми гнати. могло би воно це зробити, то вже давно зробило би. а воно не може, бо сцить. бо реально бунти там будуть. йому краще за гроші вербувати той скот на м'ясні штурми. бо принцип такий - взяв гроші, то іди і відпрацьовуй їх, в тому числі у м'ясних штурмах. з такими не церемоняться. тому вони за бугром вербують на контракт негрів, китайців, пухляшів і прочу біомасу. ху йло до останнього буде відкладати свою чмобілізацію/бусифікцію. поки є гроші, то буде брати грішми. але це поки. довго так не триватиме.
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28.06.2025 13:10 Ответить
Лише ідейні без грошей воюють. А таких завжди обмаль.
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28.06.2025 13:10 Ответить
Путін заявив про скорочення видатків на армію

А шо: від того перестанеш бути ******?
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28.06.2025 12:41 Ответить
Вірити *****, - себе не поважати!
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28.06.2025 12:44 Ответить
Він і сам собі не вірить, мабуть тільки дрампонутий, та ще пару грошових содержанток
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28.06.2025 12:56 Ответить
Як тобі пояснити, ху...ло це звання довічне, і якщо звання героя можна позбавити, то цього не можна
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28.06.2025 12:54 Ответить
Браво! Аплодую стоячі!👏👏👏👏👏
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28.06.2025 13:15 Ответить
Денег нет,но вы держитесь до начала смутных времен..
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28.06.2025 12:42 Ответить
Ага. Просто ***** вже далі підвищувати видатки на армію не має куди бо в мішку в якому були гроші вже побачив дно. Тому зараз буде верещати щоб весь світ скорочував видатки на армію бо московський режим скорочує. А далі буде кричати що всі хто не їсть сіно і пацюків ті хочуть війни
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28.06.2025 12:45 Ответить
Цирк для тупого скота и агентуры в ЕС и США. Ультраправое и ультралевое дерьмо будет подхрюкивать, что хло мирный аки голубь и не надо восстанавливать свои армии, лучше тратить деньги налогоплательщиков на ыканомику и другие абстракции.
Хло и сцынь пень боятся сильной Европы, поэтому будет пытаться помешать восстановлению армий Европейских стран.
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28.06.2025 12:46 Ответить
Ху...ло давно їм все розтлумачив, а вони ні таки дурні щоб йому вірити, тебе не знати
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28.06.2025 13:03 Ответить
Ніхто не скоротить армію і оборонку ×уйла краще за ЗСУ.
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28.06.2025 12:54 Ответить
🔥👍🔥🔥
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28.06.2025 13:16 Ответить
Прибідняється - в нього все на війну
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28.06.2025 13:00 Ответить
Тепер надія тільки на кирюху, і остальное стадо його агентів фсб, будуть молити Бога, хоча скоріше Чорта, щоб виділив їм міста поруч.
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28.06.2025 13:01 Ответить
верить этому кровавому ******-себя не уважать!
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28.06.2025 13:17 Ответить
💯
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28.06.2025 13:19 Ответить
Так шо - нарешті холодильник почав перемагати телевізор?

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28.06.2025 13:27 Ответить
Путін ще більший миролюбець ніж т. Гітлер і т. Сталін...
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28.06.2025 13:29 Ответить
"Так хто ж готується до якихось агресивних дій? Ми чи вони?" - додав він ,Брехливий рашистськи пес котрий з 2010 року почав готуватися до окупації і війни в Україні,киває пальцем на тих.котрі вважали його рашистського гебнявого покидька за порядну людину.котра ніколи не буде нападати на Україну...Та вроджений антихристом.рашистський пес.окупацією України і геноцидом українського народу показав своє істинне лице кровопивці і слуги лукавого..Рашистська потвора з пекла..https://defence-ua.com/news/scho_take_tsej_333_j_trenuvalnij_tsentr_u_mulino_jakij_urazili_ukrajinski_bpla_ta_do_chogo_tut_rheinmetall-18268.html
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28.06.2025 13:37 Ответить
Просто денег нет, вы держитесь, вам всего доброго и хорошего настроения!!!😆🤡🤣🥳🥳😳😂🤪
Все сбережения на депозитах в банках сгорели в топке печи ВПК!!!!🤪
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28.06.2025 13:44 Ответить
Чергова маячня для своїх довбоящерів, сам веде вже війну, а своїм пхає в вуха про агресію, готуйємося до ше одного сво, але де??? Балтія, Фіни, Казахи??? Ну не на Білорусь же нападут, вона і так вже як окремий автономний округ вважається.
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28.06.2025 13:45 Ответить
просто у ***** уже денег реально нет, а жЫдь - хочется... оно, плешивое, уже тысячу раз пожалело, что пошло с войной нА Украину..
у чемоданного мудака было же всё, а теперь этот дедушка с половыми признаками бабушки остался у разбитого корыта и тупо трусится от страха, чтобы его холопы не прозрели.. но ему повезло с народишком, тупорылыми рабами.. и он будет помалу отползать от края пропасти, и планомерно истреблять своих боевых крипаков разными способами, чтобы спать спокойней..
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28.06.2025 14:07 Ответить
бабло канчаецца. пичаль

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28.06.2025 14:27 Ответить
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28.06.2025 14:35 Ответить
Ну і хто ще повірить у це?..., Хіба що підневолені росіяки..
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28.06.2025 14:38 Ответить
Те, що виригує з рота пуйло, не має нічого спільного з правдою . Вони малюють любі цифри. Країна закрита, інформація теж.
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28.06.2025 14:48 Ответить
"Так хто ж готується до якихось агресивних дій? Ми чи вони?"

- чекіст старої закалки. 10 років веде війну, з яких 3.5 - повномасштабну. Під нуль витрачає всі гроші бюджету на ракети, дрони і снаряди. пітуну не жаль витратити десяток мільйонів, щоб знищити під'їзд з жінками і дітьми .

І тут такий випад "так кто ж на самом дєлє гатовітса". Мені здається, адекватна людина фізично не зможе стільки брехати, тільки якесь хворе на голову.
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28.06.2025 15:22 Ответить
проведет по засекреченным статьям расходов.

им на е бы вать так не впервой.
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28.06.2025 16:04 Ответить
 
 