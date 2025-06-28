Путин заявил о сокращении расходов на армию, - The Telegraph
Российский диктатор Владимир Путин объявил о планах сократить военные расходы в течение следующих трех лет, на фоне упадка темпов экономического роста страны и предупреждений чиновников об угрозе рецессии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph
"Мы уменьшим оборонные расходы в следующем году, а также через год - в течение трехлетнего периода", - заявил диктатор выступая на экономическом саммите пяти постсоветских государств в Минске.
Комментируя намерения НАТО нарастить расходы на оборону до 5% ВВП, Путин заявил, что члены альянса будут тратить деньги на "закупки у США и на поддержку своего военно-промышленного комплекса".
"Так кто же готовится к каким-то агрессивным действиям? Мы или они?", - добавил он.
Издание отметило, что свои планы Путин озвучил после того, как министр экономического развития РФ Максим Решетников недавно заявил, что страна находится "на грани рецессии".
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халадільнік страшніше навіть за ЗСУ
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А шо: від того перестанеш бути ******?
Хло и сцынь пень боятся сильной Европы, поэтому будет пытаться помешать восстановлению армий Европейских стран.
Все сбережения на депозитах в банках сгорели в топке печи ВПК!!!!🤪
у чемоданного мудака было же всё, а теперь этот дедушка с половыми признаками бабушки остался у разбитого корыта и тупо трусится от страха, чтобы его холопы не прозрели.. но ему повезло с народишком, тупорылыми рабами.. и он будет помалу отползать от края пропасти, и планомерно истреблять своих боевых крипаков разными способами, чтобы спать спокойней..
- чекіст старої закалки. 10 років веде війну, з яких 3.5 - повномасштабну. Під нуль витрачає всі гроші бюджету на ракети, дрони і снаряди. пітуну не жаль витратити десяток мільйонів, щоб знищити під'їзд з жінками і дітьми .
І тут такий випад "так кто ж на самом дєлє гатовітса". Мені здається, адекватна людина фізично не зможе стільки брехати, тільки якесь хворе на голову.
им на е бы вать так не впервой.