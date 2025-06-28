Путин заявил о сокращении расходов на армию, - The Telegraph

Российский диктатор Владимир Путин объявил о планах сократить военные расходы в течение следующих трех лет, на фоне упадка темпов экономического роста страны и предупреждений чиновников об угрозе рецессии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph

"Мы уменьшим оборонные расходы в следующем году, а также через год - в течение трехлетнего периода", - заявил диктатор выступая на экономическом саммите пяти постсоветских государств в Минске.

Комментируя намерения НАТО нарастить расходы на оборону до 5% ВВП, Путин заявил, что члены альянса будут тратить деньги на "закупки у США и на поддержку своего военно-промышленного комплекса".

"Так кто же готовится к каким-то агрессивным действиям? Мы или они?", - добавил он.

Издание отметило, что свои планы Путин озвучил после того, как министр экономического развития РФ Максим Решетников недавно заявил, что страна находится "на грани рецессии".

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