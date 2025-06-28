Путін заявив про скорочення видатків на армію, - The Telegraph
Російський диктатор Володимир Путін оголосив про плани скоротити військові витрати протягом наступних трьох років, на тлі занепаду темпів економічного зростання країни та попереджень чиновників про загрозу рецесії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph
"Ми зменшимо оборонні витрати наступного року, а також через рік - протягом трирічного періоду", - заявив диктатор виступаючи на економічному саміті п’яти пострадянських держав у Мінську.
Коментуючи наміри НАТО наростити витрати на оборону до 5% ВВП, Путін заявив, що члени альянсу витрачатимуть гроші на "закупівлі у США і на підтримку свого військово-промислового комплексу".
"Так хто ж готується до якихось агресивних дій? Ми чи вони?" - додав він.
Видання зазначило, що свої плани Путін озвучив після того, як міністр економічного розвитку РФ Максим Решетніков нещодавно заявив, що країна перебуває "на межі рецесії".
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халадільнік страшніше навіть за ЗСУ
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А шо: від того перестанеш бути ******?
Хло и сцынь пень боятся сильной Европы, поэтому будет пытаться помешать восстановлению армий Европейских стран.
Все сбережения на депозитах в банках сгорели в топке печи ВПК!!!!🤪
у чемоданного мудака было же всё, а теперь этот дедушка с половыми признаками бабушки остался у разбитого корыта и тупо трусится от страха, чтобы его холопы не прозрели.. но ему повезло с народишком, тупорылыми рабами.. и он будет помалу отползать от края пропасти, и планомерно истреблять своих боевых крипаков разными способами, чтобы спать спокойней..
- чекіст старої закалки. 10 років веде війну, з яких 3.5 - повномасштабну. Під нуль витрачає всі гроші бюджету на ракети, дрони і снаряди. пітуну не жаль витратити десяток мільйонів, щоб знищити під'їзд з жінками і дітьми .
І тут такий випад "так кто ж на самом дєлє гатовітса". Мені здається, адекватна людина фізично не зможе стільки брехати, тільки якесь хворе на голову.
им на е бы вать так не впервой.