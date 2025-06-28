УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7617 відвідувачів онлайн
Новини Стан російської економіки
4 492 36

Путін заявив про скорочення видатків на армію, - The Telegraph

Володимир Путін планує скорочення військових витрат

Російський диктатор Володимир Путін оголосив про плани скоротити військові витрати протягом наступних трьох років, на тлі занепаду темпів економічного зростання країни та попереджень чиновників про загрозу рецесії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph

"Ми зменшимо оборонні витрати наступного року, а також через рік - протягом трирічного періоду", - заявив диктатор виступаючи на економічному саміті п’яти пострадянських держав у Мінську.

Коментуючи наміри НАТО наростити витрати на оборону до 5% ВВП, Путін заявив, що члени альянсу витрачатимуть гроші на "закупівлі у США і на підтримку свого військово-промислового комплексу".

"Так хто ж готується до якихось агресивних дій? Ми чи вони?" - додав він.

Видання зазначило, що свої плани Путін озвучив після того, як міністр економічного розвитку РФ Максим Решетніков нещодавно заявив, що країна перебуває "на межі рецесії".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін про санкції Заходу проти економіки РФ: "Самі скоро здохнуть, а нас ховають"

Автор: 

путін володимир (24218) витрати (297) рецесія (31)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
Здається, впродовж наступних років реальні військові видатки рф-ія планує збільшувати, а глибинний народець поступово переведуть на триразове харчування (по понеділках, середах та п'ятницях).
показати весь коментар
28.06.2025 12:40 Відповісти
+10
Ага. Просто ***** вже далі підвищувати видатки на армію не має куди бо в мішку в якому були гроші вже побачив дно. Тому зараз буде верещати щоб весь світ скорочував видатки на армію бо московський режим скорочує. А далі буде кричати що всі хто не їсть сіно і пацюків ті хочуть війни
показати весь коментар
28.06.2025 12:45 Відповісти
+9
Вірити *****, - себе не поважати!
показати весь коментар
28.06.2025 12:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Здається, впродовж наступних років реальні військові видатки рф-ія планує збільшувати, а глибинний народець поступово переведуть на триразове харчування (по понеділках, середах та п'ятницях).
показати весь коментар
28.06.2025 12:40 Відповісти
халадільнік наступаєт !

халадільнік страшніше навіть за ЗСУ

.
показати весь коментар
28.06.2025 16:42 Відповісти
їм і так вистачає, зменшать з 6.2% ввп до 5%, як в ЄС
показати весь коментар
28.06.2025 16:49 Відповісти
у ***** така кількість скота , що навіть якщо їх всіх пустити голими в трусіках на наші позиції у нас стволи перегріються ... навіть взагалі без видатків
показати весь коментар
28.06.2025 12:41 Відповісти
Рано чи пізно їх всіх треба ліквідувати - на війні в мясних штурмах - це найкращий конвеер ліквідації...
показати весь коментар
28.06.2025 12:51 Відповісти
Треба напалмом))
показати весь коментар
28.06.2025 12:53 Відповісти
якщо... а по факту сцикане ху йло їх усіх в трусіках з ружбайками на штурми гнати. могло би воно це зробити, то вже давно зробило би. а воно не може, бо сцить. бо реально бунти там будуть. йому краще за гроші вербувати той скот на м'ясні штурми. бо принцип такий - взяв гроші, то іди і відпрацьовуй їх, в тому числі у м'ясних штурмах. з такими не церемоняться. тому вони за бугром вербують на контракт негрів, китайців, пухляшів і прочу біомасу. ху йло до останнього буде відкладати свою чмобілізацію/бусифікцію. поки є гроші, то буде брати грішми. але це поки. довго так не триватиме.
показати весь коментар
28.06.2025 13:10 Відповісти
Лише ідейні без грошей воюють. А таких завжди обмаль.
показати весь коментар
28.06.2025 13:10 Відповісти
Путін заявив про скорочення видатків на армію

А шо: від того перестанеш бути ******?
показати весь коментар
28.06.2025 12:41 Відповісти
Вірити *****, - себе не поважати!
показати весь коментар
28.06.2025 12:44 Відповісти
Він і сам собі не вірить, мабуть тільки дрампонутий, та ще пару грошових содержанток
показати весь коментар
28.06.2025 12:56 Відповісти
Як тобі пояснити, ху...ло це звання довічне, і якщо звання героя можна позбавити, то цього не можна
показати весь коментар
28.06.2025 12:54 Відповісти
Браво! Аплодую стоячі!👏👏👏👏👏
показати весь коментар
28.06.2025 13:15 Відповісти
Денег нет,но вы держитесь до начала смутных времен..
показати весь коментар
28.06.2025 12:42 Відповісти
Ага. Просто ***** вже далі підвищувати видатки на армію не має куди бо в мішку в якому були гроші вже побачив дно. Тому зараз буде верещати щоб весь світ скорочував видатки на армію бо московський режим скорочує. А далі буде кричати що всі хто не їсть сіно і пацюків ті хочуть війни
показати весь коментар
28.06.2025 12:45 Відповісти
Цирк для тупого скота и агентуры в ЕС и США. Ультраправое и ультралевое дерьмо будет подхрюкивать, что хло мирный аки голубь и не надо восстанавливать свои армии, лучше тратить деньги налогоплательщиков на ыканомику и другие абстракции.
Хло и сцынь пень боятся сильной Европы, поэтому будет пытаться помешать восстановлению армий Европейских стран.
показати весь коментар
28.06.2025 12:46 Відповісти
Ху...ло давно їм все розтлумачив, а вони ні таки дурні щоб йому вірити, тебе не знати
показати весь коментар
28.06.2025 13:03 Відповісти
Ніхто не скоротить армію і оборонку ×уйла краще за ЗСУ.
показати весь коментар
28.06.2025 12:54 Відповісти
🔥👍🔥🔥
показати весь коментар
28.06.2025 13:16 Відповісти
Прибідняється - в нього все на війну
показати весь коментар
28.06.2025 13:00 Відповісти
Тепер надія тільки на кирюху, і остальное стадо його агентів фсб, будуть молити Бога, хоча скоріше Чорта, щоб виділив їм міста поруч.
показати весь коментар
28.06.2025 13:01 Відповісти
верить этому кровавому ******-себя не уважать!
показати весь коментар
28.06.2025 13:17 Відповісти
💯
показати весь коментар
28.06.2025 13:19 Відповісти
Так шо - нарешті холодильник почав перемагати телевізор?

показати весь коментар
28.06.2025 13:27 Відповісти
Путін ще більший миролюбець ніж т. Гітлер і т. Сталін...
показати весь коментар
28.06.2025 13:29 Відповісти
"Так хто ж готується до якихось агресивних дій? Ми чи вони?" - додав він ,Брехливий рашистськи пес котрий з 2010 року почав готуватися до окупації і війни в Україні,киває пальцем на тих.котрі вважали його рашистського гебнявого покидька за порядну людину.котра ніколи не буде нападати на Україну...Та вроджений антихристом.рашистський пес.окупацією України і геноцидом українського народу показав своє істинне лице кровопивці і слуги лукавого..Рашистська потвора з пекла..https://defence-ua.com/news/scho_take_tsej_333_j_trenuvalnij_tsentr_u_mulino_jakij_urazili_ukrajinski_bpla_ta_do_chogo_tut_rheinmetall-18268.html
показати весь коментар
28.06.2025 13:37 Відповісти
Просто денег нет, вы держитесь, вам всего доброго и хорошего настроения!!!😆🤡🤣🥳🥳😳😂🤪
Все сбережения на депозитах в банках сгорели в топке печи ВПК!!!!🤪
показати весь коментар
28.06.2025 13:44 Відповісти
Чергова маячня для своїх довбоящерів, сам веде вже війну, а своїм пхає в вуха про агресію, готуйємося до ше одного сво, але де??? Балтія, Фіни, Казахи??? Ну не на Білорусь же нападут, вона і так вже як окремий автономний округ вважається.
показати весь коментар
28.06.2025 13:45 Відповісти
просто у ***** уже денег реально нет, а жЫдь - хочется... оно, плешивое, уже тысячу раз пожалело, что пошло с войной нА Украину..
у чемоданного мудака было же всё, а теперь этот дедушка с половыми признаками бабушки остался у разбитого корыта и тупо трусится от страха, чтобы его холопы не прозрели.. но ему повезло с народишком, тупорылыми рабами.. и он будет помалу отползать от края пропасти, и планомерно истреблять своих боевых крипаков разными способами, чтобы спать спокойней..
показати весь коментар
28.06.2025 14:07 Відповісти
бабло канчаецца. пичаль

показати весь коментар
28.06.2025 14:27 Відповісти
показати весь коментар
28.06.2025 14:35 Відповісти
Ну і хто ще повірить у це?..., Хіба що підневолені росіяки..
показати весь коментар
28.06.2025 14:38 Відповісти
Те, що виригує з рота пуйло, не має нічого спільного з правдою . Вони малюють любі цифри. Країна закрита, інформація теж.
показати весь коментар
28.06.2025 14:48 Відповісти
"Так хто ж готується до якихось агресивних дій? Ми чи вони?"

- чекіст старої закалки. 10 років веде війну, з яких 3.5 - повномасштабну. Під нуль витрачає всі гроші бюджету на ракети, дрони і снаряди. пітуну не жаль витратити десяток мільйонів, щоб знищити під'їзд з жінками і дітьми .

І тут такий випад "так кто ж на самом дєлє гатовітса". Мені здається, адекватна людина фізично не зможе стільки брехати, тільки якесь хворе на голову.
показати весь коментар
28.06.2025 15:22 Відповісти
проведет по засекреченным статьям расходов.

им на е бы вать так не впервой.
показати весь коментар
28.06.2025 16:04 Відповісти
 
 