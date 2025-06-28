Путін заявив про скорочення видатків на армію, - The Telegraph

Російський диктатор Володимир Путін оголосив про плани скоротити військові витрати протягом наступних трьох років, на тлі занепаду темпів економічного зростання країни та попереджень чиновників про загрозу рецесії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph

"Ми зменшимо оборонні витрати наступного року, а також через рік - протягом трирічного періоду", - заявив диктатор виступаючи на економічному саміті п’яти пострадянських держав у Мінську.

Коментуючи наміри НАТО наростити витрати на оборону до 5% ВВП, Путін заявив, що члени альянсу витрачатимуть гроші на "закупівлі у США і на підтримку свого військово-промислового комплексу".

"Так хто ж готується до якихось агресивних дій? Ми чи вони?" - додав він.

Видання зазначило, що свої плани Путін озвучив після того, як міністр економічного розвитку РФ Максим Решетніков нещодавно заявив, що країна перебуває "на межі рецесії".

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