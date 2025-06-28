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Новости
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Соцсети сообщили об "ударе КАБом по Днепру". В ВС говорят, что цель сбита за пределами города, ее тип установят

Сбита цель возле Днепра

Сегодня, 28 июня 2025 года, в соцсетях сообщили о якобы ударе КАБом по Днепру.

Как информирует Цензор.НЕТ, в Воздушных силах оперативно прокомментировали информацию.

Как отмечается, около 11.30 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области зафиксирована воздушная цель, выпущенная с самолета тактической авиации противника. Цель пролетела более 100 км и была сбита противовоздушной обороной за пределами города Днепр.

"Тип воздушной цели будет установлен, после изучения обломков на месте падения", - добавляют в Воздушных силах.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что днем 28 июня 2025 года в Днепре прогремел взрыв.

Автор: 

Днепр (4462) Воздушные силы (2474) КАБ (398) Днепропетровская область (4156) Днепровский район (115)


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28.06.2025 12:55 Ответить
UFS_INFORM_OFFICIAL Andrii

Реєстрація: 28.06.2025

Юридична особа ПП "ЄСФ-ІНФОРМ", код ЄДРПОУ 39509979, було зареєстровано 25.11.2014. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 0,00. На момент останнього оновлення даних 27.06.2025 стан юридичної особи - В состоянии прекращения.

Уповноваженою особою юридичної особи ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНФОРМАЦІЙНЄ АГЕНТСТВО ЄДИНИЙ СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ФРОНТ" є СВЯТИНА АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Підозріло це якось.
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28.06.2025 13:09 Ответить
кабы уже больше 100 км летают???
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28.06.2025 12:55 Ответить
нашим кабам треба прикрутити якийсь двигун (пропелер, пороховий чи ще якийсь) щоб летіло км ***** далеко кацапам в тил, аж до воронежа.
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28.06.2025 13:02 Ответить
У рашистів вже КАБи літають на 100 км а ми ще розробляємо КАБи на 60км і називаємо це великим досягненням
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28.06.2025 13:00 Ответить
Тему про "бімби з крильцями" у нас з 22-го року обговорюють, ще при яйцекраді Рєзнікові це починалося. Але мабуть таку зброю, як і "мавіки", Рєзніков теж вважав "весільною", тому віз і нині там...
А пі#ари тим часом їх почали масово робити та вдосконалювати.
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28.06.2025 13:18 Ответить
Чим вищий скид - тим далі КАБ полетить
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28.06.2025 13:04 Ответить
У нас є дуже гарні F-16, які мали б боротися з носіями цього кацапського лайна.
Але мабуть ракет немає...
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28.06.2025 13:21 Ответить
 
 