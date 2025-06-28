Соцсети сообщили об "ударе КАБом по Днепру". В ВС говорят, что цель сбита за пределами города, ее тип установят
Сегодня, 28 июня 2025 года, в соцсетях сообщили о якобы ударе КАБом по Днепру.
Как информирует Цензор.НЕТ, в Воздушных силах оперативно прокомментировали информацию.
Как отмечается, около 11.30 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области зафиксирована воздушная цель, выпущенная с самолета тактической авиации противника. Цель пролетела более 100 км и была сбита противовоздушной обороной за пределами города Днепр.
"Тип воздушной цели будет установлен, после изучения обломков на месте падения", - добавляют в Воздушных силах.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что днем 28 июня 2025 года в Днепре прогремел взрыв.
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Реєстрація: 28.06.2025
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Підозріло це якось.
А пі#ари тим часом їх почали масово робити та вдосконалювати.
Але мабуть ракет немає...