Соцсети сообщили об "ударе КАБом по Днепру". В ВС говорят, что цель сбита за пределами города, ее тип установят

Сегодня, 28 июня 2025 года, в соцсетях сообщили о якобы ударе КАБом по Днепру.

Как информирует Цензор.НЕТ, в Воздушных силах оперативно прокомментировали информацию.

Как отмечается, около 11.30 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области зафиксирована воздушная цель, выпущенная с самолета тактической авиации противника. Цель пролетела более 100 км и была сбита противовоздушной обороной за пределами города Днепр.

"Тип воздушной цели будет установлен, после изучения обломков на месте падения", - добавляют в Воздушных силах.

Также читайте: Россияне сбросили КАБы на Синельниковщину: погиб мужчина, повреждены дома и детсад

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что днем 28 июня 2025 года в Днепре прогремел взрыв.