Соцмережі повідомили про "удар КАБом по Дніпру". У ПС кажуть, що ціль збита за межами міста, її тип встановлять

Сьогодні, 28 червня 2025 року, у соцмережах повідомили про нібито удар КАБом по Дніпру.

Як інформує Цензор.НЕТ, у Повітряних силах оперативно прокоментували інформацію.

Як зазначається, близько 11.30 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області зафіксовано повітряну ціль, випущену із літака тактичної авіації противника. Ціль пролетіла понад 100 км і була збита протиповітряною обороною за межами міста Дніпро.

"Тип повітряної цілі буде встановлено після вивчення уламків на місці падіння", - додають у Повітряних силах.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вдень 28 червня 2025 року у Дніпрі пролунав вибух.