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Новини Атака на Дніпро
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Соцмережі повідомили про "удар КАБом по Дніпру". У ПС кажуть, що ціль збита за межами міста, її тип встановлять

Збито ціль біля Дніпра

Сьогодні, 28 червня 2025 року, у соцмережах повідомили про нібито удар КАБом по Дніпру.

Як інформує Цензор.НЕТ, у Повітряних силах оперативно прокоментували інформацію. 

Як зазначається, близько 11.30 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області зафіксовано повітряну ціль, випущену із літака тактичної авіації противника. Ціль пролетіла понад 100 км і була збита протиповітряною обороною за межами міста Дніпро.

"Тип повітряної цілі буде встановлено після вивчення уламків на місці падіння", - додають у Повітряних силах.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вдень 28 червня 2025 року у Дніпрі пролунав вибух. 

Автор: 

Дніпро (3322) Повітряні сили (2814) КАБ (396) Дніпропетровська область (3936) Дніпровський район (117)


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28.06.2025 12:55 Відповісти
UFS_INFORM_OFFICIAL Andrii

Реєстрація: 28.06.2025

Юридична особа ПП "ЄСФ-ІНФОРМ", код ЄДРПОУ 39509979, було зареєстровано 25.11.2014. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 0,00. На момент останнього оновлення даних 27.06.2025 стан юридичної особи - В состоянии прекращения.

Уповноваженою особою юридичної особи ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНФОРМАЦІЙНЄ АГЕНТСТВО ЄДИНИЙ СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ФРОНТ" є СВЯТИНА АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Підозріло це якось.
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28.06.2025 13:09 Відповісти
кабы уже больше 100 км летают???
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28.06.2025 12:55 Відповісти
нашим кабам треба прикрутити якийсь двигун (пропелер, пороховий чи ще якийсь) щоб летіло км ***** далеко кацапам в тил, аж до воронежа.
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28.06.2025 13:02 Відповісти
У рашистів вже КАБи літають на 100 км а ми ще розробляємо КАБи на 60км і називаємо це великим досягненням
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28.06.2025 13:00 Відповісти
Тему про "бімби з крильцями" у нас з 22-го року обговорюють, ще при яйцекраді Рєзнікові це починалося. Але мабуть таку зброю, як і "мавіки", Рєзніков теж вважав "весільною", тому віз і нині там...
А пі#ари тим часом їх почали масово робити та вдосконалювати.
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28.06.2025 13:18 Відповісти
Чим вищий скид - тим далі КАБ полетить
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28.06.2025 13:04 Відповісти
У нас є дуже гарні F-16, які мали б боротися з носіями цього кацапського лайна.
Але мабуть ракет немає...
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28.06.2025 13:21 Відповісти
 
 