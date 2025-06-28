1 293 8
Соцмережі повідомили про "удар КАБом по Дніпру". У ПС кажуть, що ціль збита за межами міста, її тип встановлять
Сьогодні, 28 червня 2025 року, у соцмережах повідомили про нібито удар КАБом по Дніпру.
Як інформує Цензор.НЕТ, у Повітряних силах оперативно прокоментували інформацію.
Як зазначається, близько 11.30 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області зафіксовано повітряну ціль, випущену із літака тактичної авіації противника. Ціль пролетіла понад 100 км і була збита протиповітряною обороною за межами міста Дніпро.
"Тип повітряної цілі буде встановлено після вивчення уламків на місці падіння", - додають у Повітряних силах.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вдень 28 червня 2025 року у Дніпрі пролунав вибух.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Реєстрація: 28.06.2025
Юридична особа ПП "ЄСФ-ІНФОРМ", код ЄДРПОУ 39509979, було зареєстровано 25.11.2014. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 0,00. На момент останнього оновлення даних 27.06.2025 стан юридичної особи - В состоянии прекращения.
Уповноваженою особою юридичної особи ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНФОРМАЦІЙНЄ АГЕНТСТВО ЄДИНИЙ СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ФРОНТ" є СВЯТИНА АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Підозріло це якось.
А пі#ари тим часом їх почали масово робити та вдосконалювати.
Але мабуть ракет немає...