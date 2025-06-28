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Новости Помощь Украине от Германии
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Украина получит от Германии почти на миллиард евро меньше обещанной суммы, - Bild

В Германии потерялся миллиард евро помощи Украине

В оборонном бюджете Германии на этот год неожиданно не досчитались почти миллиарда евро, предназначенных для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bild.

Отмечается, что немецкий министр обороны Борис Писториус недавно уверял, что помощь Украине на будущий год составит 9,2 млрд евро, но в проекте бюджета от 24 июня указана сумма на 900 млн евро меньше, то есть 8,3 млрд евро.

В Минобороны делили сумму на две части: 7,3 млрд евро уже утверждены, 1,9 млрд евро дополнительно планируются. Но теперь чиновники утверждают, что все включено в уже прописанные 8,3 млрд евро.

В Минобороны Германии объяснили разницу тем, что недостающие средства - это так называемое софинансирование и возврат из Европейского фонда мира. "То есть деньги якобы будут, но пока их в бюджете нет", - написало издание.

"В итоге все равно получится около 9 млрд евро", - заверили в министерстве.

При этом в Бундестаге такие заявления Минобороны вызвали недоумение. Издание отметило, что депутат от "Зеленых" Себастиан Шефер заявил, что "непонятно, откуда министерство берет заявленные суммы".

"Украине нужны не обещания, а реальная поддержка", - акцентировал он.

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Автор: 

Германия (7099) помощь (7905) Украина (45040)


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Топ комментарии
+2
Маємо, те, що маємо!
Дякуємо Німеччині, за безкоштовну допомогу Україні, всупереч усіляким діям, привладної нечисті з Урядового кварталу!
Слава Україні!
АРМІЯ! МОВА! ВІРА!
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28.06.2025 14:10 Ответить
+1
було б дивно, якби євроцент-до-євроцента співпав...

як в одеському анекдоті:

це правда що хтось там виграв мільйон в лото?
правда, не в лото, а в карти, не мільйон а тисячу, не виграв а програв.
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28.06.2025 14:03 Ответить
+1
Так все правильно - відмінусували тауруси, які нам хотіли дати, і вийшло якраз стільки. Данкешьон, хєр мерц.
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28.06.2025 14:03 Ответить
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28.06.2025 13:53 Ответить
макрон, тьху, мерц, що ти робиш?
.
хто тут українську знає - кличний буде мерце чи мерц?/добре що моєї вчительки української нема на цьому сайті/
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28.06.2025 13:59 Ответить
На прізвища немає кличного відмінка
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28.06.2025 14:04 Ответить
якщо це правда то я вдячний за підказку.
лише мертві не хочуть вчитися і лише свині не дякують за урок.
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28.06.2025 14:30 Ответить
Він є, просто нюансів більше.
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28.06.2025 15:04 Ответить
Мерц у кличному так і буде Мерц. Макрон теж Макрон.
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28.06.2025 15:06 Ответить
було б дивно, якби євроцент-до-євроцента співпав...

як в одеському анекдоті:

це правда що хтось там виграв мільйон в лото?
правда, не в лото, а в карти, не мільйон а тисячу, не виграв а програв.
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28.06.2025 14:03 Ответить
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28.06.2025 16:01 Ответить
Так все правильно - відмінусували тауруси, які нам хотіли дати, і вийшло якраз стільки. Данкешьон, хєр мерц.
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28.06.2025 14:03 Ответить
Маємо, те, що маємо!
Дякуємо Німеччині, за безкоштовну допомогу Україні, всупереч усіляким діям, привладної нечисті з Урядового кварталу!
Слава Україні!
АРМІЯ! МОВА! ВІРА!
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28.06.2025 14:10 Ответить
безкоштовну?
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28.06.2025 14:15 Ответить
головне пообіцяти, а виконувати то вже інше
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28.06.2025 14:16 Ответить
Сначала грозили ввести войска в Украину а теперь все сдулись..
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28.06.2025 14:36 Ответить
Як так, на цей лярд вже нові квартири розписані слугам наріду.
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28.06.2025 14:57 Ответить
Бубу знов обікрали - доведеться скумбрію мівіною заїдати.
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28.06.2025 15:08 Ответить
 
 