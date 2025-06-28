Украина получит от Германии почти на миллиард евро меньше обещанной суммы, - Bild

В оборонном бюджете Германии на этот год неожиданно не досчитались почти миллиарда евро, предназначенных для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bild.

Отмечается, что немецкий министр обороны Борис Писториус недавно уверял, что помощь Украине на будущий год составит 9,2 млрд евро, но в проекте бюджета от 24 июня указана сумма на 900 млн евро меньше, то есть 8,3 млрд евро.

В Минобороны делили сумму на две части: 7,3 млрд евро уже утверждены, 1,9 млрд евро дополнительно планируются. Но теперь чиновники утверждают, что все включено в уже прописанные 8,3 млрд евро.

В Минобороны Германии объяснили разницу тем, что недостающие средства - это так называемое софинансирование и возврат из Европейского фонда мира. "То есть деньги якобы будут, но пока их в бюджете нет", - написало издание.

"В итоге все равно получится около 9 млрд евро", - заверили в министерстве.

При этом в Бундестаге такие заявления Минобороны вызвали недоумение. Издание отметило, что депутат от "Зеленых" Себастиан Шефер заявил, что "непонятно, откуда министерство берет заявленные суммы".

"Украине нужны не обещания, а реальная поддержка", - акцентировал он.

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