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Новини Допомога Україні від Німеччини
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Україна отримає від Німеччини майже на мільярд євро менше обіцяної суми, - Bild

У Німеччині загубився мільярд євро допомоги Україні

В оборонному бюджеті Німеччини на цей рік несподівано не дорахувалися майже мільярда євро, призначених для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bild.

Зазначається, що німецький міністр оборони Борис Пісторіус нещодавно запевняв, що допомога Україні на майбутній рік становитиме 9,2 млрд євро, але в проєкті бюджету від 24 червня вказано суму на 900 млн євро меншу, тобто 8,3 млрд євро.

У Міноборони ділили суму на дві частини: 7,3 млрд євро вже затверджено, 1,9 млрд євро додатково плануються. Але тепер чиновники стверджують, що все включено в уже прописані 8,3 млрд євро.

У Міноборони Німеччини пояснили різницю тим, що кошти, яких бракує, - це так зване співфінансування і повернення з Європейського фонду миру. "Тобто гроші нібито будуть, але поки що їх у бюджеті немає", - написало видання.

"У підсумку все одно вийде близько 9 млрд євро", - запевнили в міністерстві.

При цьому в Бундестазі такі заяви Міноборони викликали подив. Видання зазначило, що депутат від "Зелених" Себастіан Шефер заявив, що "незрозуміло, звідки міністерство бере заявлені суми".

"Україні потрібні не обіцянки, а реальна підтримка", - акцентував він.

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Автор: 

Німеччина (7517) допомога (8485) Україна (5990)


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Топ коментарі
+2
Маємо, те, що маємо!
Дякуємо Німеччині, за безкоштовну допомогу Україні, всупереч усіляким діям, привладної нечисті з Урядового кварталу!
Слава Україні!
АРМІЯ! МОВА! ВІРА!
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28.06.2025 14:10 Відповісти
+1
було б дивно, якби євроцент-до-євроцента співпав...

як в одеському анекдоті:

це правда що хтось там виграв мільйон в лото?
правда, не в лото, а в карти, не мільйон а тисячу, не виграв а програв.
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28.06.2025 14:03 Відповісти
+1
Так все правильно - відмінусували тауруси, які нам хотіли дати, і вийшло якраз стільки. Данкешьон, хєр мерц.
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28.06.2025 14:03 Відповісти
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28.06.2025 13:53 Відповісти
макрон, тьху, мерц, що ти робиш?
.
хто тут українську знає - кличний буде мерце чи мерц?/добре що моєї вчительки української нема на цьому сайті/
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28.06.2025 13:59 Відповісти
На прізвища немає кличного відмінка
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28.06.2025 14:04 Відповісти
якщо це правда то я вдячний за підказку.
лише мертві не хочуть вчитися і лише свині не дякують за урок.
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28.06.2025 14:30 Відповісти
Він є, просто нюансів більше.
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28.06.2025 15:04 Відповісти
Мерц у кличному так і буде Мерц. Макрон теж Макрон.
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28.06.2025 15:06 Відповісти
було б дивно, якби євроцент-до-євроцента співпав...

як в одеському анекдоті:

це правда що хтось там виграв мільйон в лото?
правда, не в лото, а в карти, не мільйон а тисячу, не виграв а програв.
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28.06.2025 14:03 Відповісти
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28.06.2025 16:01 Відповісти
Так все правильно - відмінусували тауруси, які нам хотіли дати, і вийшло якраз стільки. Данкешьон, хєр мерц.
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28.06.2025 14:03 Відповісти
Маємо, те, що маємо!
Дякуємо Німеччині, за безкоштовну допомогу Україні, всупереч усіляким діям, привладної нечисті з Урядового кварталу!
Слава Україні!
АРМІЯ! МОВА! ВІРА!
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28.06.2025 14:10 Відповісти
безкоштовну?
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28.06.2025 14:15 Відповісти
головне пообіцяти, а виконувати то вже інше
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28.06.2025 14:16 Відповісти
Сначала грозили ввести войска в Украину а теперь все сдулись..
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28.06.2025 14:36 Відповісти
Як так, на цей лярд вже нові квартири розписані слугам наріду.
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28.06.2025 14:57 Відповісти
Бубу знов обікрали - доведеться скумбрію мівіною заїдати.
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28.06.2025 15:08 Відповісти
 
 