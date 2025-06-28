Бомбу-ракету "Гром-1" в сторону Днепра запустили с самолета, вероятно, Су-34, - Игнат
Сегодня, 28 июня, враг пытался атаковать Днепр воздушной целью, вероятно, новейшей бомбой-ракетой "Гром-1".
Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, была зафиксирована воздушная цель, которая была запущена с временно оккупированной территории Запорожской области.
"Это был самолет, вероятно, Су-34. Именно те самолеты, которые недавно уничтожились Службой безопасности, что вчера сообщалось", - сказал Игнат.
Он отметил, что воздушная цель пролетела более 100 км и была сбита противовоздушной обороной где-то в 15 км до Днепра.
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+7 Kozyuk
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+5 Александр Иванов #442761
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+5 Андрій Лавриненко
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P.S. Грім-1 (активна) і Грім-2 (пасивна) таки КАБи.
Але на основі крилатої ракети Х-38. А не якої із ФАБів.
Саме ті літаки, які нещодавно знищилися Джерело: https://censor.net/ua/n3560493
Вы привратно толкуете новость. Или вы лучше знате?
Я к тому, що їбальником треба менше патякати, а розширювати ВПК для виробництва далекобійних засобів ураження.
Вилучені клістрони від ЗРК С-300 повернули військовим через 100 днів війни. Тобто, 7 радарів 100 днів війни не працювали. За цей час кацапи https://nova.net.ua/vylucheni-2-roky-tomu-klistrony-zrk-s-300-cherez-100-dniv-viiny-nareshti-povernuly-viiskovym/ випустили по наших містах понад 2500 ракет.