Бомбу-ракету "Гром-1" в сторону Днепра запустили с самолета, вероятно, Су-34, - Игнат

Сегодня, 28 июня, враг пытался атаковать Днепр воздушной целью, вероятно, новейшей бомбой-ракетой "Гром-1".

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, была зафиксирована воздушная цель, которая была запущена с временно оккупированной территории Запорожской области.

"Это был самолет, вероятно, Су-34. Именно те самолеты, которые недавно уничтожились Службой безопасности, что вчера сообщалось", - сказал Игнат.

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Он отметил, что воздушная цель пролетела более 100 км и была сбита противовоздушной обороной где-то в 15 км до Днепра.