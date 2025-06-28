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Бомбу-ракету "Гром-1" в сторону Днепра запустили с самолета, вероятно, Су-34, - Игнат

ігнат

Сегодня, 28 июня, враг пытался атаковать Днепр воздушной целью, вероятно, новейшей бомбой-ракетой "Гром-1".

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, была зафиксирована воздушная цель, которая была запущена с временно оккупированной территории Запорожской области.

"Это был самолет, вероятно, Су-34. Именно те самолеты, которые недавно уничтожились Службой безопасности, что вчера сообщалось", - сказал Игнат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Днепре прогремел взрыв: ПВО сбила новейшую бомбу-ракету "Гром-1" (обновлено)

Он отметил, что воздушная цель пролетела более 100 км и была сбита противовоздушной обороной где-то в 15 км до Днепра.

Автор: 

Днепр (4462) Игнат Юрий (618) КАБ (398) Днепропетровская область (4156) Днепровский район (115)


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Топ комментарии
+7
А де наші 3000 балістики? Чи як завжди обіцянки та брехня?
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28.06.2025 17:50 Ответить
+5
повернули бомбу в радную гавєнь.
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28.06.2025 17:05 Ответить
+5
В далекому та прекрасному майбутньому це ми запускаємо новітні ракети по Москві, а старий іранський аятолла в чалмі гладить свою сиву бороду і каже, ці дикуни у середньовічних вишиванках такі змогли через багато років зробити хоч якусь баллістику.....
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28.06.2025 17:21 Ответить
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Збілі бомбу чи літак?
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28.06.2025 17:02 Ответить
повернули бомбу в радную гавєнь.
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28.06.2025 17:05 Ответить
це ось така штука на основі б/ч ФАБ-500
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28.06.2025 17:11 Ответить
бомба- ракета
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28.06.2025 17:13 Ответить
А може це звичайна крилата ракета повітря-земля? Навіщо придумувати ці смішні нові назви?
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28.06.2025 17:26 Ответить
Ракета пересувається на відстань за допомогою двигуна. Який перетворює хімічну енергію палива на кінетичну енергію ракети. Після завершення роботи двигуна пересевается по балістичній або аєробалістичній траєкторії (в залежності від розміру і внеску аеродинамічних поверхонь). Плануюча бомба (вона же КАБ) перетворює потенційну енергію. Для збільшення відстані КАБ може мати якогось типу двигун. Всі типи *********** (балістичні ракети, крилаті ракети та КАБи) для збільшення відстані ураження (або для нетипового використання, наприклад для використання с землі або моря *********** розроблених для літаків) можуть мати прискорювач. Звичайно твердопаливний ракетний. Різними назвами називають принципово різні **********. Щоб відрізняти мух від котлет. Хоча і то і то поживні та корисні організмові білки. І то і то можна приправити кетчупом (прискорювачем). Але мухи від кетчупа котлетами не становятбся.

P.S. Грім-1 (активна) і Грім-2 (пасивна) таки КАБи.
Але на основі крилатої ракети Х-38. А не якої із ФАБів.
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28.06.2025 17:59 Ответить
"Це був літак, ймовірно, Су-34. Саме ті літаки, які нещодавно знищилися Службою безпеки"
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28.06.2025 17:18 Ответить
Такого типу літаки - СУ-34 були знищені. Але на жаль ще не всі.
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28.06.2025 17:46 Ответить
Обращаемся к первоисточнику:
Саме ті літаки, які нещодавно знищилися Джерело: https://censor.net/ua/n3560493
Вы привратно толкуете новость. Или вы лучше знате?
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28.06.2025 18:37 Ответить
Тип таких зрозуиіло що знищувався в рф їх ще багато. але те що знищили на аеродромв чотири літочки то файно. вони вартісь шалену мають
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28.06.2025 20:57 Ответить
В далекому та прекрасному майбутньому це ми запускаємо новітні ракети по Москві, а старий іранський аятолла в чалмі гладить свою сиву бороду і каже, ці дикуни у середньовічних вишиванках такі змогли через багато років зробити хоч якусь баллістику.....
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28.06.2025 17:21 Ответить
Не було в середньовіччі ніяких вишиванок.
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28.06.2025 21:19 Ответить
(Було, звісно. Були навіть в дохристиянський період)
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28.06.2025 21:25 Ответить
КАБи кацапи теж, "ймовірно" почали запускати з сцу-34, і було це майже 3 роки тому. Так вони і досі їх запускають, причому, кількість тисяц на місяць, і постіно росте.
Я к тому, що їбальником треба менше патякати, а розширювати ВПК для виробництва далекобійних засобів ураження.
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28.06.2025 17:43 Ответить
Ігнат особисто має розширювати ВПК чи може то все ж таки задача найзеленішого та його уряду?
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28.06.2025 19:02 Ответить
А де наші 3000 балістики? Чи як завжди обіцянки та брехня?
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28.06.2025 17:50 Ответить
Грім 1 є, а Грім 2 зеля протєрял
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28.06.2025 17:53 Ответить
Балвстикою пулять по бомбе- ракете чи по літаку- куда ви хочете?
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28.06.2025 20:58 Ответить
Не те що 3000 балістики в нас є багато більше але спробуй знайди їх серед мільярда дерев
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28.06.2025 18:00 Ответить
Уявімо, що вони вже є, чи віддасть наказ Зеленський застосувати їх по кремлю?
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28.06.2025 20:35 Ответить
Нагадаймо собі:
Вилучені клістрони від ЗРК С-300 повернули військовим через 100 днів війни. Тобто, 7 радарів 100 днів війни не працювали. За цей час кацапи https://nova.net.ua/vylucheni-2-roky-tomu-klistrony-zrk-s-300-cherez-100-dniv-viiny-nareshti-povernuly-viiskovym/ випустили по наших містах понад 2500 ракет.
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28.06.2025 18:06 Ответить
В київській області с300 збивали цілі з першого дня відновлення гарячої фази війни.
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28.06.2025 18:12 Ответить
Без клістронів? Рюзкє, не бреши публічно.
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28.06.2025 18:26 Ответить
Не думаю що радар буде повноцінно працювати без клістрона.
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28.06.2025 18:34 Ответить
чонгар будували афальт розмінували сапсан де мільйон дронів доколє
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28.06.2025 18:50 Ответить
Це якою мовою писано?
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28.06.2025 19:05 Ответить
******* зрадна
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28.06.2025 19:22 Ответить
Мало що Іґарь, та ще й Дєєв...
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28.06.2025 19:30 Ответить
акк підтягуютья один раз, потім зміни не тягне
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28.06.2025 19:36 Ответить
 
 