Бомбу-ракету "Гром-1" у бік Дніпра запустили з літака, ймовірно, Су-34, - Ігнат

Сьогодні, 28 червня, ворог намагався атакувати Дніпро повітряною ціллю, ймовірно, новітньою бомбою-ракетою "Гром-1".

Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, було зафіксовано повітряну ціль, яку було запущено з тимчасово окупованої території Запорізької області.

"Це був літак, ймовірно, Су-34. Саме ті літаки, які нещодавно знищилися Службою безпеки, що вчора повідомлялося", - сказав Ігнат.

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Він зазначив, що повітряна ціль пролетіла понад 100 км і була збита протиповітряною обороною десь за 15 км до Дніпра.