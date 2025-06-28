Бомбу-ракету "Гром-1" у бік Дніпра запустили з літака, ймовірно, Су-34, - Ігнат
Сьогодні, 28 червня, ворог намагався атакувати Дніпро повітряною ціллю, ймовірно, новітньою бомбою-ракетою "Гром-1".
Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За його словами, було зафіксовано повітряну ціль, яку було запущено з тимчасово окупованої території Запорізької області.
"Це був літак, ймовірно, Су-34. Саме ті літаки, які нещодавно знищилися Службою безпеки, що вчора повідомлялося", - сказав Ігнат.
Він зазначив, що повітряна ціль пролетіла понад 100 км і була збита протиповітряною обороною десь за 15 км до Дніпра.
Топ коментарі
+7 Kozyuk
показати весь коментар28.06.2025 17:50 Відповісти Посилання
+5 Александр Иванов #442761
показати весь коментар28.06.2025 17:05 Відповісти Посилання
+5 Андрій Лавриненко
показати весь коментар28.06.2025 17:21 Відповісти Посилання
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P.S. Грім-1 (активна) і Грім-2 (пасивна) таки КАБи.
Але на основі крилатої ракети Х-38. А не якої із ФАБів.
Саме ті літаки, які нещодавно знищилися Джерело: https://censor.net/ua/n3560493
Вы привратно толкуете новость. Или вы лучше знате?
Я к тому, що їбальником треба менше патякати, а розширювати ВПК для виробництва далекобійних засобів ураження.
Вилучені клістрони від ЗРК С-300 повернули військовим через 100 днів війни. Тобто, 7 радарів 100 днів війни не працювали. За цей час кацапи https://nova.net.ua/vylucheni-2-roky-tomu-klistrony-zrk-s-300-cherez-100-dniv-viiny-nareshti-povernuly-viiskovym/ випустили по наших містах понад 2500 ракет.