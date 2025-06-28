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Бомбу-ракету "Гром-1" у бік Дніпра запустили з літака, ймовірно, Су-34, - Ігнат

ігнат

Сьогодні, 28 червня, ворог намагався атакувати Дніпро повітряною ціллю, ймовірно, новітньою бомбою-ракетою "Гром-1".

Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, було зафіксовано повітряну ціль, яку було запущено з тимчасово окупованої території Запорізької області.

"Це був літак, ймовірно, Су-34. Саме ті літаки, які нещодавно знищилися Службою безпеки, що вчора повідомлялося", - сказав Ігнат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі пролунав вибух: ППО збила новітню бомбу-ракету "Гром-1" (оновлено)

Він зазначив, що повітряна ціль пролетіла понад 100 км і була збита протиповітряною обороною десь за 15 км до Дніпра.

Автор: 

Дніпро (3322) Ігнат Юрій (813) КАБ (396) Дніпропетровська область (3936) Дніпровський район (117)


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Топ коментарі
+7
А де наші 3000 балістики? Чи як завжди обіцянки та брехня?
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28.06.2025 17:50 Відповісти
+5
повернули бомбу в радную гавєнь.
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28.06.2025 17:05 Відповісти
+5
В далекому та прекрасному майбутньому це ми запускаємо новітні ракети по Москві, а старий іранський аятолла в чалмі гладить свою сиву бороду і каже, ці дикуни у середньовічних вишиванках такі змогли через багато років зробити хоч якусь баллістику.....
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28.06.2025 17:21 Відповісти
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Збілі бомбу чи літак?
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28.06.2025 17:02 Відповісти
повернули бомбу в радную гавєнь.
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28.06.2025 17:05 Відповісти
це ось така штука на основі б/ч ФАБ-500
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28.06.2025 17:11 Відповісти
бомба- ракета
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28.06.2025 17:13 Відповісти
А може це звичайна крилата ракета повітря-земля? Навіщо придумувати ці смішні нові назви?
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28.06.2025 17:26 Відповісти
Ракета пересувається на відстань за допомогою двигуна. Який перетворює хімічну енергію палива на кінетичну енергію ракети. Після завершення роботи двигуна пересевается по балістичній або аєробалістичній траєкторії (в залежності від розміру і внеску аеродинамічних поверхонь). Плануюча бомба (вона же КАБ) перетворює потенційну енергію. Для збільшення відстані КАБ може мати якогось типу двигун. Всі типи *********** (балістичні ракети, крилаті ракети та КАБи) для збільшення відстані ураження (або для нетипового використання, наприклад для використання с землі або моря *********** розроблених для літаків) можуть мати прискорювач. Звичайно твердопаливний ракетний. Різними назвами називають принципово різні **********. Щоб відрізняти мух від котлет. Хоча і то і то поживні та корисні організмові білки. І то і то можна приправити кетчупом (прискорювачем). Але мухи від кетчупа котлетами не становятбся.

P.S. Грім-1 (активна) і Грім-2 (пасивна) таки КАБи.
Але на основі крилатої ракети Х-38. А не якої із ФАБів.
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28.06.2025 17:59 Відповісти
"Це був літак, ймовірно, Су-34. Саме ті літаки, які нещодавно знищилися Службою безпеки"
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28.06.2025 17:18 Відповісти
Такого типу літаки - СУ-34 були знищені. Але на жаль ще не всі.
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28.06.2025 17:46 Відповісти
Обращаемся к первоисточнику:
Саме ті літаки, які нещодавно знищилися Джерело: https://censor.net/ua/n3560493
Вы привратно толкуете новость. Или вы лучше знате?
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28.06.2025 18:37 Відповісти
Тип таких зрозуиіло що знищувався в рф їх ще багато. але те що знищили на аеродромв чотири літочки то файно. вони вартісь шалену мають
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28.06.2025 20:57 Відповісти
В далекому та прекрасному майбутньому це ми запускаємо новітні ракети по Москві, а старий іранський аятолла в чалмі гладить свою сиву бороду і каже, ці дикуни у середньовічних вишиванках такі змогли через багато років зробити хоч якусь баллістику.....
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28.06.2025 17:21 Відповісти
Не було в середньовіччі ніяких вишиванок.
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28.06.2025 21:19 Відповісти
(Було, звісно. Були навіть в дохристиянський період)
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28.06.2025 21:25 Відповісти
КАБи кацапи теж, "ймовірно" почали запускати з сцу-34, і було це майже 3 роки тому. Так вони і досі їх запускають, причому, кількість тисяц на місяць, і постіно росте.
Я к тому, що їбальником треба менше патякати, а розширювати ВПК для виробництва далекобійних засобів ураження.
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28.06.2025 17:43 Відповісти
Ігнат особисто має розширювати ВПК чи може то все ж таки задача найзеленішого та його уряду?
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28.06.2025 19:02 Відповісти
А де наші 3000 балістики? Чи як завжди обіцянки та брехня?
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28.06.2025 17:50 Відповісти
Грім 1 є, а Грім 2 зеля протєрял
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28.06.2025 17:53 Відповісти
Балвстикою пулять по бомбе- ракете чи по літаку- куда ви хочете?
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28.06.2025 20:58 Відповісти
Не те що 3000 балістики в нас є багато більше але спробуй знайди їх серед мільярда дерев
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28.06.2025 18:00 Відповісти
Уявімо, що вони вже є, чи віддасть наказ Зеленський застосувати їх по кремлю?
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28.06.2025 20:35 Відповісти
Нагадаймо собі:
Вилучені клістрони від ЗРК С-300 повернули військовим через 100 днів війни. Тобто, 7 радарів 100 днів війни не працювали. За цей час кацапи https://nova.net.ua/vylucheni-2-roky-tomu-klistrony-zrk-s-300-cherez-100-dniv-viiny-nareshti-povernuly-viiskovym/ випустили по наших містах понад 2500 ракет.
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28.06.2025 18:06 Відповісти
В київській області с300 збивали цілі з першого дня відновлення гарячої фази війни.
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28.06.2025 18:12 Відповісти
Без клістронів? Рюзкє, не бреши публічно.
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28.06.2025 18:26 Відповісти
Не думаю що радар буде повноцінно працювати без клістрона.
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28.06.2025 18:34 Відповісти
чонгар будували афальт розмінували сапсан де мільйон дронів доколє
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28.06.2025 18:50 Відповісти
Це якою мовою писано?
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28.06.2025 19:05 Відповісти
******* зрадна
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28.06.2025 19:22 Відповісти
Мало що Іґарь, та ще й Дєєв...
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28.06.2025 19:30 Відповісти
акк підтягуютья один раз, потім зміни не тягне
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28.06.2025 19:36 Відповісти
 
 