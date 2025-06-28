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Новости Уклонение от мобилизации
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Три года за решеткой: уклонист из Харькова получил приговор

Судебный приговор для уклониста из Харькова

Суд Харькова признал виновным 35-летнего мужчину в уклонении от призыва на военную службу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"При поддержании публичного обвинения прокурорами Киевской окружной прокуратуры г. Харькова суд признал виновным 35-летнего мужчину в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации (ст. 336 УК Украины). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года", - говорится в сообщении.

Предоставил письменное заявление об отказе от призыва

Прокуроры доказали, что в сентябре 2024 года мужчина получил повестку для прибытия в Киевский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки г. Харькова. В дальнейшем он прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе, и получил повестку для отправки в воинскую часть.

Согласно ч. 3 ст. 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", во время мобилизации граждане обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты территориального центра комплектования и социальной поддержки в сроки, указанные в полученных документах.

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Однако харьковчанин не прибыл в Киевский районный ТЦК и СП и впоследствии предоставил письменное заявление об отказе от призыва на военную службу в связи с мобилизацией.

Во время судебного разбирательства фигурант не признал вину.

Обвинительный приговор вынесен Киевским районным судом г. Харькова. Сейчас идет срок на апелляционное обжалование.

Также смотрите: Весь ректорат одного из вузов Запорожья продавал уклонистам фейковые удостоверения аспирантов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

приговор (1247) Харьков (7621) уклонисты (959) Харьковская область (1177) Харьковский район (393)


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Топ комментарии
+19
Старий свої фантазії і мрії тут викладає - науковою мовою це зветься сублімація бажань
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28.06.2025 19:03 Ответить
+17
О це так новина . Зате по тилу бігають вгодовані тцкашні підори і 250 к мусорів. Плюс мажори ,судді та депутатська підорасня по ресторанах. Ну ти нічого...
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28.06.2025 18:54 Ответить
+14
А ти приїдь в Україну та спитай в нього, 1000 % обісреся сюди їхати,з закордону про " ухилянтів " можно довго та героїчно писати.
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28.06.2025 19:22 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Этажом ниже меня живёт чувак, уже три года носа на улицу не показывает как он до сих пор не рехнулся непонятно..
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28.06.2025 18:44 Ответить
А дах у нього вже відчалив, я впевнений.
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28.06.2025 18:45 Ответить
нащо ображаєте людину, дах у нього Сірий Вовк і він на місці
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28.06.2025 18:54 Ответить
если он дотовец, то все будет с ним нормaльно
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29.06.2025 00:28 Ответить
Зозуля вже упорхнула у того сусіда.
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28.06.2025 18:49 Ответить
Так поговори с ним, увидишь по его реакции какое там внутреннее состояние. Уверен, там кукуха улетела уже как домик Элли в страну Жевунов. Впрочем у нас сейчас поехавшие через одного ходят по улицам. Просто внешне делают хорошую мину при плохой игре.
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28.06.2025 18:55 Ответить
не улетела, поверь.
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28.06.2025 19:26 Ответить
три роки - малий строк.
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28.06.2025 19:01 Ответить
Так в нас жорстка бусифікація тільки рік як почалась, чого йому 3 роки сидіти. Може він там не живе просто
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28.06.2025 19:31 Ответить
Три роки у повному косфорті с телевізором і інтернетом і якщо ше хтось іжу приносить або навіть і готовить- і чому б у нього дах поіхав? Не життя а курорт.... Читав колись, шо в одному сіл після Другоі Світовоі ухилянт жив за пічкою за шторкою у однієі жіночки понад 20 з чимось років. І тільки іноді виходив на двір вночі покурити. І нічого....І його чисто випадково знайшли......
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28.06.2025 23:22 Ответить
Звичайна справа, а подають як сенсацію галактичного масштабу.
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28.06.2025 18:48 Ответить
І буде він царіцей зони.
Там не ухилится.
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28.06.2025 18:48 Ответить
Давно не петушат на зонах, тем более из-за такой хрени. Всем по*уй🥴
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28.06.2025 18:57 Ответить
Старий свої фантазії і мрії тут викладає - науковою мовою це зветься сублімація бажань
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28.06.2025 19:03 Ответить
Та ні, треба було його віддати в кацапську армію. А там він був би хахлом ванючім, з відповідними збоченськими наслідками... Та ішов би в атаку без патронів.
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28.06.2025 19:36 Ответить
От ви написали, а суддя не боїться, який виніс вирок, що прийдуть кацапи? чи кацапи будуть дивитися на бронь судді?

кацапи всіх до себе не беруть, бо повстання їм не потрібні. Показ тому відео, коли багато колаборантів самі пекинулися до русаків і воюють на їх стороні. Навіть в Азові були колаборанти, це говорять самі Азовці звільнені. Нажаль.
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28.06.2025 20:22 Ответить
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28.06.2025 20:22 Ответить
На зоні навпаки тих, хто не одягнув погони більше поважають.
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28.06.2025 20:21 Ответить
да хорош фантазировать ) это в 50 годах прошлого столетия было и закончилось в эпоху афгана сейчас единственное что уважается на зоне это воровская жизнь
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28.06.2025 23:27 Ответить
згодом надав письмову заяву про відмову від призову на військову службу у звʼязку із мобілізацією Джерело: https://censor.net/ua/n3560499
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28.06.2025 18:50 Ответить
скорее всего по религигзным причинам если написал заяву на отказ
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28.06.2025 19:18 Ответить
Якщо дійсно з релігійних мотивів - після апеляції може звернутися в ЄСПЧ ... ще й компенсацію , від держави , отримає .
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28.06.2025 19:23 Ответить
У нас мужик теж відмову написав, але суто з політичних мотивів. Каже, шо після перемоги кацапів всіх хто був в ЗСУ судитимуть, а він буде героєм. Зараз переховується.
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28.06.2025 20:00 Ответить
втече
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28.06.2025 19:02 Ответить
А ти приїдь в Україну та спитай в нього, 1000 % обісреся сюди їхати,з закордону про " ухилянтів " можно довго та героїчно писати.
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28.06.2025 19:22 Ответить
Шо ти ****** bulbs з носа... Криса ти вонюча утік падло
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28.06.2025 20:29 Ответить
Чому у всіх вертухайських ботів з іноземними прапорцями (і не тільки) такі плоскі нікнейми на кшталт Тарас Бульба, отаман Петлюра і та.д.?
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28.06.2025 20:08 Ответить
А який треба)) Сашко Гарматний?))))
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28.06.2025 20:22 Ответить
нервують такі коментатори з-за бугра. Не переживай, в Торонто кацапи не прийдуть. Хоча, яке Торонто для такого *******, як ти. Якесь Альберта, Саскачеван, Онтаріо.
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28.06.2025 20:55 Ответить
Ооооо, якi досвiдченi географи тут зiбрались))) Решпект!!! Чому ображаєшь?
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28.06.2025 21:12 Ответить
О це так новина . Зате по тилу бігають вгодовані тцкашні підори і 250 к мусорів. Плюс мажори ,судді та депутатська підорасня по ресторанах. Ну ти нічого...
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28.06.2025 18:54 Ответить
Ще бакланов нелоха кореш який з ним здав південь
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28.06.2025 19:14 Ответить
Порох,Порох.... от треба було у 14 бусіфікувати гниду - та на фронт(більшість всеодне зараз мовчить, як риба о лід) - наскіки булоб меньше крові та смертей. Хоча - та ну їх нах, оту кляту більшість зеленского - хай самі розбираються з поліцейськими собаками - а їх буде вдосталь - https://www.youtube.com/shorts/FYl3jvdGUMs
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28.06.2025 18:57 Ответить
Ага.... 3х4=12. Так і запишемо на майбутнє.
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28.06.2025 19:02 Ответить
Некоторые 4 раза проигнорировали повестки... И ничего
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28.06.2025 19:05 Ответить
Декотрі , від війни і мобілізації , своїх синочків в Лондоні заховали ... і нічого
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28.06.2025 19:18 Ответить
А ты хотел, чтобы на всю семью репрессии распространялись? Чтобы полностью блокировать помощь Рошен фронту?
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28.06.2025 19:58 Ответить
Це ти про сина говноротоі мосійчучки?
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28.06.2025 23:31 Ответить
Ну и в чем новость то? В том, что между опасностью для жизни и тюрьмой, человек выбрал тюрьму? Ну выбрал и выбрал. Так ещё не факт что сядет.
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28.06.2025 19:10 Ответить
Треба було приймати нормальний закон щодо мобілізації, щоб для життя було небезпечніше ухилятися, аніж воювати тоді проблем з мобілізацією не було б жодних.
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28.06.2025 19:31 Ответить
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28.06.2025 20:24 Ответить
Щоб не було проблем з мобілізацією, то владі треба було дотримувати всіх інших законів, які йдуть ПЕРЕД ЗАКОНОМ ПРО МОБІЛІЗАЦІЮ.

Багато людей взагалі без нічого і є офіційна інформація, але депутати і судді з 40 квартир собі поробили броні. Де закон???

Ті хто найбільше взяли від України - ті найменше її хочуть захищати.

Дітей нема грошей виростити, про купівлю житла я промовчу, а ви пишете про закони ... Прикол знаєте: якщо не буле народжених людей - то закони не діють.

Право на життя, право на свободу, право на роботу, а тільки потім ЗАКОН ПРО МОБІЛІЗАЦІЮ, бо якщо нема права на життя, то кого мобілізувати.

В Україні на зараз на 1 народженого 4 мерця - ОФІЦІЙНО. Закони, ау ...
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28.06.2025 20:28 Ответить
Что-то мне подсказывает, что у нас с вами разное понимание нормальности в законодательстве. Поэтому желаю, чтоб ваши принципы юридической нормальности коснулись только Вас самого.
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28.06.2025 20:53 Ответить
з ТАКИМИ "покараннями" ПІД ЧАС ВІЙНИ(!) мразям що відмовляються захищати країну, Україна не має шансів вижити в цій війні!
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28.06.2025 19:40 Ответить
Ти можеш вбити всіх ухилянтів (якщо зможеш), але перемоги це не принесе.
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28.06.2025 20:25 Ответить
я знайшов би цим неповноцінним більш практичне застосування!
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28.06.2025 21:51 Ответить
Полагодити твій диван?
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28.06.2025 23:08 Ответить
"...Надалі він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби, та отримав повістку для відправлення до військової частини..."
мой родственник, 52 года, с тремя хроническими диагнозами, гипертония, аритмия, и диабет был из ограниченно пригодных за 10 минут признан ВЛК пригодным, без мед карты, заключений врачей и выписок из больниц. Наши ВЛК признают непригодными только тех кто при смерти, или тех кто при хороших деньгах. война бедных
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28.06.2025 19:44 Ответить
Система сама продукує ухилянтів і СЗЧшників , а потім виправдовує величезну кількість "правоохоронців" тим , що їх всіх потрібно ж ловити ...!
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28.06.2025 19:51 Ответить
Буква ;Z; в вашєм нікє ат жаргоннава названія мужскова палавова органа?
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28.06.2025 20:02 Ответить
І знову ухилянтські вологі мрії
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28.06.2025 20:17 Ответить
Хочеш сказати що літера ;Z; в його нікові то на честь кацапської армії?
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28.06.2025 20:22 Ответить
Она там случайно. К кацапскому символу отношения не имеет
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28.06.2025 20:54 Ответить
Угу. Вірю. В 2024 році- точно випадково.
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28.06.2025 21:26 Ответить
Мені не цікаво віриш ти чи ні
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28.06.2025 21:32 Ответить
https://www.facebook.com/roman.zamriy.5/posts/pfbid06oxKsPRqoHmhaTdfTxwy8deDuru2kzovNHQLWqLVo7srvQBNyFzTHXTT2cn94LW4l
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28.06.2025 20:21 Ответить
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28.06.2025 20:22 Ответить
Достінки поруч з Кварталом...
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28.06.2025 21:45 Ответить
Ще невідомо, чи це покарання.
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28.06.2025 23:06 Ответить
 
 