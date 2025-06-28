Три года за решеткой: уклонист из Харькова получил приговор
Суд Харькова признал виновным 35-летнего мужчину в уклонении от призыва на военную службу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
"При поддержании публичного обвинения прокурорами Киевской окружной прокуратуры г. Харькова суд признал виновным 35-летнего мужчину в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации (ст. 336 УК Украины). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года", - говорится в сообщении.
Предоставил письменное заявление об отказе от призыва
Прокуроры доказали, что в сентябре 2024 года мужчина получил повестку для прибытия в Киевский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки г. Харькова. В дальнейшем он прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе, и получил повестку для отправки в воинскую часть.
Согласно ч. 3 ст. 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", во время мобилизации граждане обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты территориального центра комплектования и социальной поддержки в сроки, указанные в полученных документах.
Однако харьковчанин не прибыл в Киевский районный ТЦК и СП и впоследствии предоставил письменное заявление об отказе от призыва на военную службу в связи с мобилизацией.
Во время судебного разбирательства фигурант не признал вину.
Обвинительный приговор вынесен Киевским районным судом г. Харькова. Сейчас идет срок на апелляционное обжалование.
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Там не ухилится.
кацапи всіх до себе не беруть, бо повстання їм не потрібні. Показ тому відео, коли багато колаборантів самі пекинулися до русаків і воюють на їх стороні. Навіть в Азові були колаборанти, це говорять самі Азовці звільнені. Нажаль.
Багато людей взагалі без нічого і є офіційна інформація, але депутати і судді з 40 квартир собі поробили броні. Де закон???
Ті хто найбільше взяли від України - ті найменше її хочуть захищати.
Дітей нема грошей виростити, про купівлю житла я промовчу, а ви пишете про закони ... Прикол знаєте: якщо не буле народжених людей - то закони не діють.
Право на життя, право на свободу, право на роботу, а тільки потім ЗАКОН ПРО МОБІЛІЗАЦІЮ, бо якщо нема права на життя, то кого мобілізувати.
В Україні на зараз на 1 народженого 4 мерця - ОФІЦІЙНО. Закони, ау ...
мой родственник, 52 года, с тремя хроническими диагнозами, гипертония, аритмия, и диабет был из ограниченно пригодных за 10 минут признан ВЛК пригодным, без мед карты, заключений врачей и выписок из больниц. Наши ВЛК признают непригодными только тех кто при смерти, или тех кто при хороших деньгах. война бедных