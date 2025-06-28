Три года за решеткой: уклонист из Харькова получил приговор

Суд Харькова признал виновным 35-летнего мужчину в уклонении от призыва на военную службу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"При поддержании публичного обвинения прокурорами Киевской окружной прокуратуры г. Харькова суд признал виновным 35-летнего мужчину в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации (ст. 336 УК Украины). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года", - говорится в сообщении.

Предоставил письменное заявление об отказе от призыва

Прокуроры доказали, что в сентябре 2024 года мужчина получил повестку для прибытия в Киевский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки г. Харькова. В дальнейшем он прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе, и получил повестку для отправки в воинскую часть.



Согласно ч. 3 ст. 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", во время мобилизации граждане обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты территориального центра комплектования и социальной поддержки в сроки, указанные в полученных документах.

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Однако харьковчанин не прибыл в Киевский районный ТЦК и СП и впоследствии предоставил письменное заявление об отказе от призыва на военную службу в связи с мобилизацией.



Во время судебного разбирательства фигурант не признал вину.



Обвинительный приговор вынесен Киевским районным судом г. Харькова. Сейчас идет срок на апелляционное обжалование.

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