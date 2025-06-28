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Новини Ухилення від мобілізації
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Три роки за ґратами: ухилянт з Харкова отримав вирок

Судовий вирок для ухилянта з Харкова

Суд Харкова визнав винним 35-річного чоловіка в ухиленні від призову на військову службу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 35-річного чоловіка в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України). Йому призначено покарання у виді позбавлення волі на строк три роки", - ідеться в повідомленні.

Надав письмову заяву про відмову від призову

Прокурори довели, що у вересні 2024 року чоловік отримав повістку для прибуття до Київського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Харкова. Надалі він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби, та отримав повістку для відправлення до військової частини.

Відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих документах.

Також дивіться: Підробив документи про багатодітність: на Вінниччині затримано ухилянта, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Проте харківʼянин не прибув до Київського районного ТЦК та СП і згодом надав письмову заяву про відмову від призову на військову службу у звʼязку із мобілізацією.

Під час судового розгляду фігурант не визнав вину.

Обвинувальний вирок ухвалено Київський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Також дивіться: Весь ректорат одного з вишів Запоріжжя продавав ухилянтам фейкові посвідчення аспірантів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

вирок (1106) Харків (5742) ухилянти (1030) Харківська область (1191) Харківський район (392)


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Топ коментарі
+17
Старий свої фантазії і мрії тут викладає - науковою мовою це зветься сублімація бажань
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28.06.2025 19:03 Відповісти
+15
О це так новина . Зате по тилу бігають вгодовані тцкашні підори і 250 к мусорів. Плюс мажори ,судді та депутатська підорасня по ресторанах. Ну ти нічого...
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28.06.2025 18:54 Відповісти
+13
А ти приїдь в Україну та спитай в нього, 1000 % обісреся сюди їхати,з закордону про " ухилянтів " можно довго та героїчно писати.
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28.06.2025 19:22 Відповісти
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Этажом ниже меня живёт чувак, уже три года носа на улицу не показывает как он до сих пор не рехнулся непонятно..
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28.06.2025 18:44 Відповісти
А дах у нього вже відчалив, я впевнений.
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28.06.2025 18:45 Відповісти
нащо ображаєте людину, дах у нього Сірий Вовк і він на місці
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28.06.2025 18:54 Відповісти
Зозуля вже упорхнула у того сусіда.
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28.06.2025 18:49 Відповісти
Так поговори с ним, увидишь по его реакции какое там внутреннее состояние. Уверен, там кукуха улетела уже как домик Элли в страну Жевунов. Впрочем у нас сейчас поехавшие через одного ходят по улицам. Просто внешне делают хорошую мину при плохой игре.
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28.06.2025 18:55 Відповісти
не улетела, поверь.
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28.06.2025 19:26 Відповісти
три роки - малий строк.
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28.06.2025 19:01 Відповісти
Так в нас жорстка бусифікація тільки рік як почалась, чого йому 3 роки сидіти. Може він там не живе просто
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28.06.2025 19:31 Відповісти
Звичайна справа, а подають як сенсацію галактичного масштабу.
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28.06.2025 18:48 Відповісти
І буде він царіцей зони.
Там не ухилится.
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28.06.2025 18:48 Відповісти
Давно не петушат на зонах, тем более из-за такой хрени. Всем по*уй🥴
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28.06.2025 18:57 Відповісти
Старий свої фантазії і мрії тут викладає - науковою мовою це зветься сублімація бажань
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28.06.2025 19:03 Відповісти
Та ні, треба було його віддати в кацапську армію. А там він був би хахлом ванючім, з відповідними збоченськими наслідками... Та ішов би в атаку без патронів.
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28.06.2025 19:36 Відповісти
От ви написали, а суддя не боїться, який виніс вирок, що прийдуть кацапи? чи кацапи будуть дивитися на бронь судді?

кацапи всіх до себе не беруть, бо повстання їм не потрібні. Показ тому відео, коли багато колаборантів самі пекинулися до русаків і воюють на їх стороні. Навіть в Азові були колаборанти, це говорять самі Азовці звільнені. Нажаль.
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28.06.2025 20:22 Відповісти
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28.06.2025 20:22 Відповісти
На зоні навпаки тих, хто не одягнув погони більше поважають.
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28.06.2025 20:21 Відповісти
згодом надав письмову заяву про відмову від призову на військову службу у звʼязку із мобілізацією Джерело: https://censor.net/ua/n3560499
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28.06.2025 18:50 Відповісти
скорее всего по религигзным причинам если написал заяву на отказ
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28.06.2025 19:18 Відповісти
Якщо дійсно з релігійних мотивів - після апеляції може звернутися в ЄСПЧ ... ще й компенсацію , від держави , отримає .
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28.06.2025 19:23 Відповісти
У нас мужик теж відмову написав, але суто з політичних мотивів. Каже, шо після перемоги кацапів всіх хто був в ЗСУ судитимуть, а він буде героєм. Зараз переховується.
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28.06.2025 20:00 Відповісти
втече
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28.06.2025 19:02 Відповісти
А ти приїдь в Україну та спитай в нього, 1000 % обісреся сюди їхати,з закордону про " ухилянтів " можно довго та героїчно писати.
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28.06.2025 19:22 Відповісти
Шо ти ****** bulbs з носа... Криса ти вонюча утік падло
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28.06.2025 20:29 Відповісти
Чому у всіх вертухайських ботів з іноземними прапорцями (і не тільки) такі плоскі нікнейми на кшталт Тарас Бульба, отаман Петлюра і та.д.?
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28.06.2025 20:08 Відповісти
А який треба)) Сашко Гарматний?))))
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28.06.2025 20:22 Відповісти
нервують такі коментатори з-за бугра. Не переживай, в Торонто кацапи не прийдуть. Хоча, яке Торонто для такого *******, як ти. Якесь Альберта, Саскачеван, Онтаріо.
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28.06.2025 20:55 Відповісти
Ооооо, якi досвiдченi географи тут зiбрались))) Решпект!!! Чому ображаєшь?
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28.06.2025 21:12 Відповісти
О це так новина . Зате по тилу бігають вгодовані тцкашні підори і 250 к мусорів. Плюс мажори ,судді та депутатська підорасня по ресторанах. Ну ти нічого...
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28.06.2025 18:54 Відповісти
Ще бакланов нелоха кореш який з ним здав південь
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28.06.2025 19:14 Відповісти
Порох,Порох.... от треба було у 14 бусіфікувати гниду - та на фронт(більшість всеодне зараз мовчить, як риба о лід) - наскіки булоб меньше крові та смертей. Хоча - та ну їх нах, оту кляту більшість зеленского - хай самі розбираються з поліцейськими собаками - а їх буде вдосталь - https://www.youtube.com/shorts/FYl3jvdGUMs
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28.06.2025 18:57 Відповісти
Ага.... 3х4=12. Так і запишемо на майбутнє.
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28.06.2025 19:02 Відповісти
Некоторые 4 раза проигнорировали повестки... И ничего
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28.06.2025 19:05 Відповісти
Декотрі , від війни і мобілізації , своїх синочків в Лондоні заховали ... і нічого
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28.06.2025 19:18 Відповісти
А ты хотел, чтобы на всю семью репрессии распространялись? Чтобы полностью блокировать помощь Рошен фронту?
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28.06.2025 19:58 Відповісти
Ну и в чем новость то? В том, что между опасностью для жизни и тюрьмой, человек выбрал тюрьму? Ну выбрал и выбрал. Так ещё не факт что сядет.
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28.06.2025 19:10 Відповісти
Треба було приймати нормальний закон щодо мобілізації, щоб для життя було небезпечніше ухилятися, аніж воювати тоді проблем з мобілізацією не було б жодних.
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28.06.2025 19:31 Відповісти
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28.06.2025 20:24 Відповісти
Щоб не було проблем з мобілізацією, то владі треба було дотримувати всіх інших законів, які йдуть ПЕРЕД ЗАКОНОМ ПРО МОБІЛІЗАЦІЮ.

Багато людей взагалі без нічого і є офіційна інформація, але депутати і судді з 40 квартир собі поробили броні. Де закон???

Ті хто найбільше взяли від України - ті найменше її хочуть захищати.

Дітей нема грошей виростити, про купівлю житла я промовчу, а ви пишете про закони ... Прикол знаєте: якщо не буле народжених людей - то закони не діють.

Право на життя, право на свободу, право на роботу, а тільки потім ЗАКОН ПРО МОБІЛІЗАЦІЮ, бо якщо нема права на життя, то кого мобілізувати.

В Україні на зараз на 1 народженого 4 мерця - ОФІЦІЙНО. Закони, ау ...
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28.06.2025 20:28 Відповісти
Что-то мне подсказывает, что у нас с вами разное понимание нормальности в законодательстве. Поэтому желаю, чтоб ваши принципы юридической нормальности коснулись только Вас самого.
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28.06.2025 20:53 Відповісти
з ТАКИМИ "покараннями" ПІД ЧАС ВІЙНИ(!) мразям що відмовляються захищати країну, Україна не має шансів вижити в цій війні!
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28.06.2025 19:40 Відповісти
Ти можеш вбити всіх ухилянтів (якщо зможеш), але перемоги це не принесе.
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28.06.2025 20:25 Відповісти
я знайшов би цим неповноцінним більш практичне застосування!
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28.06.2025 21:51 Відповісти
"...Надалі він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби, та отримав повістку для відправлення до військової частини..."
мой родственник, 52 года, с тремя хроническими диагнозами, гипертония, аритмия, и диабет был из ограниченно пригодных за 10 минут признан ВЛК пригодным, без мед карты, заключений врачей и выписок из больниц. Наши ВЛК признают непригодными только тех кто при смерти, или тех кто при хороших деньгах. война бедных
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28.06.2025 19:44 Відповісти
Система сама продукує ухилянтів і СЗЧшників , а потім виправдовує величезну кількість "правоохоронців" тим , що їх всіх потрібно ж ловити ...!
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28.06.2025 19:51 Відповісти
Буква ;Z; в вашєм нікє ат жаргоннава названія мужскова палавова органа?
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28.06.2025 20:02 Відповісти
І знову ухилянтські вологі мрії
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28.06.2025 20:17 Відповісти
Хочеш сказати що літера ;Z; в його нікові то на честь кацапської армії?
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28.06.2025 20:22 Відповісти
Она там случайно. К кацапскому символу отношения не имеет
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28.06.2025 20:54 Відповісти
Угу. Вірю. В 2024 році- точно випадково.
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28.06.2025 21:26 Відповісти
Мені не цікаво віриш ти чи ні
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28.06.2025 21:32 Відповісти
https://www.facebook.com/roman.zamriy.5/posts/pfbid06oxKsPRqoHmhaTdfTxwy8deDuru2kzovNHQLWqLVo7srvQBNyFzTHXTT2cn94LW4l
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28.06.2025 20:21 Відповісти
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28.06.2025 20:22 Відповісти
Достінки поруч з Кварталом...
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28.06.2025 21:45 Відповісти
 
 