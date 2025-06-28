Три роки за ґратами: ухилянт з Харкова отримав вирок

Суд Харкова визнав винним 35-річного чоловіка в ухиленні від призову на військову службу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 35-річного чоловіка в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України). Йому призначено покарання у виді позбавлення волі на строк три роки", - ідеться в повідомленні.

Надав письмову заяву про відмову від призову

Прокурори довели, що у вересні 2024 року чоловік отримав повістку для прибуття до Київського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Харкова. Надалі він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби, та отримав повістку для відправлення до військової частини.



Відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих документах.

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Проте харківʼянин не прибув до Київського районного ТЦК та СП і згодом надав письмову заяву про відмову від призову на військову службу у звʼязку із мобілізацією.



Під час судового розгляду фігурант не визнав вину.



Обвинувальний вирок ухвалено Київський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

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