Три роки за ґратами: ухилянт з Харкова отримав вирок
Суд Харкова визнав винним 35-річного чоловіка в ухиленні від призову на військову службу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 35-річного чоловіка в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України). Йому призначено покарання у виді позбавлення волі на строк три роки", - ідеться в повідомленні.
Надав письмову заяву про відмову від призову
Прокурори довели, що у вересні 2024 року чоловік отримав повістку для прибуття до Київського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Харкова. Надалі він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби, та отримав повістку для відправлення до військової частини.
Відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих документах.
Проте харківʼянин не прибув до Київського районного ТЦК та СП і згодом надав письмову заяву про відмову від призову на військову службу у звʼязку із мобілізацією.
Під час судового розгляду фігурант не визнав вину.
Обвинувальний вирок ухвалено Київський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Там не ухилится.
кацапи всіх до себе не беруть, бо повстання їм не потрібні. Показ тому відео, коли багато колаборантів самі пекинулися до русаків і воюють на їх стороні. Навіть в Азові були колаборанти, це говорять самі Азовці звільнені. Нажаль.
Багато людей взагалі без нічого і є офіційна інформація, але депутати і судді з 40 квартир собі поробили броні. Де закон???
Ті хто найбільше взяли від України - ті найменше її хочуть захищати.
Дітей нема грошей виростити, про купівлю житла я промовчу, а ви пишете про закони ... Прикол знаєте: якщо не буле народжених людей - то закони не діють.
Право на життя, право на свободу, право на роботу, а тільки потім ЗАКОН ПРО МОБІЛІЗАЦІЮ, бо якщо нема права на життя, то кого мобілізувати.
В Україні на зараз на 1 народженого 4 мерця - ОФІЦІЙНО. Закони, ау ...
мой родственник, 52 года, с тремя хроническими диагнозами, гипертония, аритмия, и диабет был из ограниченно пригодных за 10 минут признан ВЛК пригодным, без мед карты, заключений врачей и выписок из больниц. Наши ВЛК признают непригодными только тех кто при смерти, или тех кто при хороших деньгах. война бедных