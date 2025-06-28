Российские дроны зафиксированы в Киевской области: работают Силы ПВО
Вечером 28 июня в воздушном пространстве Киевской области фиксировались российские беспилотники. Силы противовоздушной обороны работали по вражеским целям.
Об этом сообщила Киевская областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.
"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - сообщалось в 20:37.
Жителей области также призвали не фотографировать и не снимать работу наших защитников.
"Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - призвала местная власть.
Ранее сообщалось, что вечером субботы, 28 июня, российские оккупанты запустили ударные дроны для атаки по Украине. Первые группы вражеских БпЛА были зафиксированы на севере.
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Luk Viktor
показать весь комментарий28.06.2025 21:57 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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