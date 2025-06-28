Российские дроны зафиксированы в Киевской области: работают Силы ПВО

Вечером 28 июня в воздушном пространстве Киевской области фиксировались российские беспилотники. Силы противовоздушной обороны работали по вражеским целям.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - сообщалось в 20:37.

Жителей области также призвали не фотографировать и не снимать работу наших защитников.

"Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - призвала местная власть.

Ранее сообщалось, что вечером субботы, 28 июня, российские оккупанты запустили ударные дроны для атаки по Украине. Первые группы вражеских БпЛА были зафиксированы на севере.

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