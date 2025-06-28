Російські дрони зафіксовано на Київщині: працюють Сили ППО
Ввечері 28 червня у повітряному просторі Київської області фіксувалися російські безпілотники. Сили протиповітряної оборони працювали по ворожих цілях.
Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.
"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - повідомлялося о 20:37.
Мешканців області також закликали не фотографувати та не знімати роботу наших захисників.
"Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - закликала місцева влада.
Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 28 червня, російські окупанти запустили ударні дрони для атаки по Україні. Перші групи ворожих БпЛА було зафіксовано на півночі.
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Luk Viktor
показати весь коментар28.06.2025 21:57 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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