Демократы в Сенате требуют от Бессента взять обязательство соблюдать санкции против РФ, - Reuters

Председатель финансового комитета Сената США от Демократической партии Рон Вайден обратился к министру финансов США Скотту Бессенту с требованием обеспечить соблюдение санкций против России.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на соответствующее письмо сенатора-демократа, сообщает Цензор.НЕТ.

В письме Вайден также спросил, как соглашение между США и Украиной по критически важным полезным ископаемым и инвестиционное соглашение помогут улучшить послевоенную безопасность Украины и не принесут пользы ни одной организации или стране, которые помогали России в ее агрессивной войне.

Также сенатор-демократ напомнил, как Бессент во время слушаний по его утверждению заявил, что он готов усилить санкции против России, в том числе - против нефтяных компаний, если об этом попросит президент США Дональд Трамп, чтобы помочь остановить войну в Украине.

"Я прошу вас подтвердить вашу приверженность строгому соблюдению этих санкций и ответить на вопрос о том, как вы видите другие меры, принимаемые этой администрацией, в том числе - соглашения с Украиной, которые потенциально могут работать в сочетании с этими санкциями", - написал Вайден.

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Кроме этого, демократ попросил главу Минфина объяснить его заявление в эфире телеканала Fox News, в котором министр не исключил возможности возвращения России к международной платежной системе SWIFT.

"Позволит ли Минфин США российским банкам снова присоединиться к SWIFT при отсутствии всеобъемлющего мирного соглашения с Украиной, которое полностью решает вопрос неспровоцированного вторжения России в Украину?" - спросил Вайден у Бессента.

Среди прочего Вайден поинтересовался у министра финансов, продолжит ли он выполнять обязательства лидеров G7 по ограничению использования Россией международной финансовой системы для поддержки ее войны против Украины, которые были взять на себя Минфином США.

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