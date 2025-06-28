Демократи у Сенаті вимагають від Бессента взяти зобов’язання дотримуватися санкцій проти РФ, - Reuters

Голова фінансового комітету Сенату США від Демократичної партії Рон Вайден звернувся до міністра фінансів США Скотта Бессента з вимогою забезпечити дотримання санкцій проти Росії.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на відповідний лист сенатора-демократа, повідомляє Цензор.НЕТ.

У листі Вайден також запитав, як угода між США та Україною щодо критично важливих корисних копалин та інвестиційна угода допоможуть покращити післявоєнну безпеку України і не принесуть користі жодній організації чи країні, які допомагали Росії у її агресивній війні.

Також сенатор-демократ нагадав, як Бессент під час слухань щодо його затвердження заявив, що він готовий посилити санкції проти Росії, у тому числі проти нафтових компаній, якщо про це попросить президент США Дональд Трамп, щоб допомогти припинити війну в Україні.

"Я прошу вас підтвердити вашу прихильність суворому дотриманню цих санкцій і відповісти на питання про те, як ви бачите інші заходи, що вживаються цією адміністрацією, у тому числі угоди з Україною, які потенційно можуть працювати у поєднанні з цими санкціями", - написав Вайден.

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Окрім цього, демократ попросив очільника Мінфіну пояснити його заяву в ефірі телеканалу Fox News, у якій міністр не виключив можливості повернення Росії до міжнародної платіжної системи SWIFT.

"Чи дозволить Мінфін США російським банкам знову приєднатися до SWIFT за відсутності всеосяжної мирної угоди з Україною, яка повністю розв'язує питання неспровокованого вторгнення Росії в Україну?", - запитав Вайден у Бессента.

Серед іншого Вайден поцікавився у міністра фінансів, чи продовжить він виконувати зобов’язання лідерів G7 щодо обмеження використання Росією міжнародної фінансової системи для підтримки її війни проти України, які були взяти на себе Мінфіном США.

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