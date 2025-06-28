Демократи у Сенаті вимагають від Бессента взяти зобов’язання дотримуватися санкцій проти РФ, - Reuters
Голова фінансового комітету Сенату США від Демократичної партії Рон Вайден звернувся до міністра фінансів США Скотта Бессента з вимогою забезпечити дотримання санкцій проти Росії.
Про це пише агентство Reuters із посиланням на відповідний лист сенатора-демократа, повідомляє Цензор.НЕТ.
У листі Вайден також запитав, як угода між США та Україною щодо критично важливих корисних копалин та інвестиційна угода допоможуть покращити післявоєнну безпеку України і не принесуть користі жодній організації чи країні, які допомагали Росії у її агресивній війні.
Також сенатор-демократ нагадав, як Бессент під час слухань щодо його затвердження заявив, що він готовий посилити санкції проти Росії, у тому числі проти нафтових компаній, якщо про це попросить президент США Дональд Трамп, щоб допомогти припинити війну в Україні.
"Я прошу вас підтвердити вашу прихильність суворому дотриманню цих санкцій і відповісти на питання про те, як ви бачите інші заходи, що вживаються цією адміністрацією, у тому числі угоди з Україною, які потенційно можуть працювати у поєднанні з цими санкціями", - написав Вайден.
Окрім цього, демократ попросив очільника Мінфіну пояснити його заяву в ефірі телеканалу Fox News, у якій міністр не виключив можливості повернення Росії до міжнародної платіжної системи SWIFT.
"Чи дозволить Мінфін США російським банкам знову приєднатися до SWIFT за відсутності всеосяжної мирної угоди з Україною, яка повністю розв'язує питання неспровокованого вторгнення Росії в Україну?", - запитав Вайден у Бессента.
Серед іншого Вайден поцікавився у міністра фінансів, чи продовжить він виконувати зобов’язання лідерів G7 щодо обмеження використання Росією міжнародної фінансової системи для підтримки її війни проти України, які були взяти на себе Мінфіном США.
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При Трампі Америка добровільно відмовилася від глобального лідерства, яке давалося їй відносно малими зусиллями.
Після холодної війни США досягли безпрецедентної могутності - їхнє переваги здавалося непорушним.
Попередники Трампа, звичайно, робили помилки: їхні рішення іноді ослабляли вплив Вашингтона, допомагали противникам і знижували здатність домагатися співпраці від інших країн.
Але жоден із них не прагнув до подібних наслідків свідомо.
Трамп же хоче іншого - світу, де США залишаються багатими і сильними, але більше не формують глобальний порядок у своїх інтересах. Він надає перевагу, щоб Америку боялися, а не любили.
Проте його підхід не гарантує ні того, ні іншого.
Якщо країна продовжить йти цим шляхом, вона ризикує опинитися в гіршій із позицій: занадто жорстокою, щоб викликати симпатію, але занадто маргінальною, щоб вселяти справжній страх.