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Новости Атака шахедов на Ривненщину
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ПВО работала на Ривненщине по вражеским дронам, - ОВА

ппо

В ночь на воскресенье, 29 июня, в Ривненской области работали Силы противовоздушной обороны по российским беспилотникам.

Об этом в телеграм сообщил глава Ривненской ОВА Александр Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

"На Ривненщине работает ПВО. Сохраняем спокойствие. Наши военные - лучшие", - написал чиновник.

Ранее сообщалось, что вечером субботы, 28 июня, российские оккупанты запустили ударные дроны для атаки по Украине. Первые группы вражеских БПЛА были зафиксированы на севере.

Также читайте: ПВО уничтожила цель над Ривненской областью. Никто не пострадал

Автор: 

атака (439) дроны (4205) Ровенская область (1258)


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Раніше у Дубно базувався 947-й бомбардувальний авіаційний полк (947 БАП), на озброєнні якого перебували фронтові бомбардувальники Су-24М. В ході скорочень, військову частину було розформовано у 2001 році.

Завдяки присутності військових на фондах колишньої авіаційної частини, вдалося зберегти інфраструктуру аеродрому.
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29.06.2025 00:48 Ответить
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29.06.2025 00:52 Ответить
 
 