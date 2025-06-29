ПВО работала на Ривненщине по вражеским дронам, - ОВА
В ночь на воскресенье, 29 июня, в Ривненской области работали Силы противовоздушной обороны по российским беспилотникам.
Об этом в телеграм сообщил глава Ривненской ОВА Александр Коваль, информирует Цензор.НЕТ.
"На Ривненщине работает ПВО. Сохраняем спокойствие. Наши военные - лучшие", - написал чиновник.
Ранее сообщалось, что вечером субботы, 28 июня, российские оккупанты запустили ударные дроны для атаки по Украине. Первые группы вражеских БПЛА были зафиксированы на севере.
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