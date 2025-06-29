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Новини Атака шахедів на Рівненщину
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ППО працює на Рівненщині по ворожих дронах, - ОВА

ппо

У ніч на неділю, 29 червня, в Рівненській області працювали Сили протиповітряної оборони по російських безпілотниках.

Про це в телеграм повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"На Рівненщині працює ППО. Зберігаймо спокій. Наші військові найкращі", - написав посадовець.

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 28 червня, російські окупанти запустили ударні дрони для атаки по Україні. Перші групи ворожих БпЛА було зафіксовано на півночі.

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Автор: 

атака (400) дрони (5012) Рівненська область (1201)


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Раніше у Дубно базувався 947-й бомбардувальний авіаційний полк (947 БАП), на озброєнні якого перебували фронтові бомбардувальники Су-24М. В ході скорочень, військову частину було розформовано у 2001 році.

Завдяки присутності військових на фондах колишньої авіаційної частини, вдалося зберегти інфраструктуру аеродрому.
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29.06.2025 00:48 Відповісти
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29.06.2025 00:52 Відповісти
 
 