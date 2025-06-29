ППО працює на Рівненщині по ворожих дронах, - ОВА
У ніч на неділю, 29 червня, в Рівненській області працювали Сили протиповітряної оборони по російських безпілотниках.
Про це в телеграм повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
"На Рівненщині працює ППО. Зберігаймо спокій. Наші військові найкращі", - написав посадовець.
Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 28 червня, російські окупанти запустили ударні дрони для атаки по Україні. Перші групи ворожих БпЛА було зафіксовано на півночі.
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Завдяки присутності військових на фондах колишньої авіаційної частини, вдалося зберегти інфраструктуру аеродрому.