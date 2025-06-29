ППО працює на Рівненщині по ворожих дронах, - ОВА

У ніч на неділю, 29 червня, в Рівненській області працювали Сили протиповітряної оборони по російських безпілотниках.

Про це в телеграм повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"На Рівненщині працює ППО. Зберігаймо спокій. Наші військові найкращі", - написав посадовець.

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 28 червня, російські окупанти запустили ударні дрони для атаки по Україні. Перші групи ворожих БпЛА було зафіксовано на півночі.

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