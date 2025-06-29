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Новости Создан Совет по поддержке предпринимательства
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Зеленский создал Совет по поддержке предпринимательства и ликвидировал пять совещательных органов

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации 5 совещательных органов при Офисе Президента и одновременно создал новый Совет по поддержке предпринимательства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте ОП.

Совет по вопросам поддержки предпринимательства

"С целью обеспечения гарантий конституционного права на предпринимательскую деятельность и активизации работы по качественному развитию и реализации инвестиционного потенциала Украины,... постановляю образовать Совет по вопросам поддержки предпринимательства как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины", - говорится в указе Зеленского №421/2025.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 70 тысяч украинских предпринимателей воспользовались госпрограммами поддержки, - Зеленский

Задачами новосозданного органа определены:

  • анализ эффективности государственной политики в сфере развития и поддержки предпринимательства, обобщение выявленных проблем и подготовка предложений относительно возможных путей их решения;
  • разработка мероприятий по улучшению условий осуществления предпринимательской деятельности, стимулированию инвестиционной и инновационной активности, защите права собственности и конкуренции в соответствии с лучшими практиками регулирования бизнес-среды;
  • проработка законодательных инициатив по вопросам предпринимательства и инвестиционной деятельности, формирование предложений по совершенствованию законодательства Украины в соответствующих сферах, в частности с учетом задач по адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза;
  • содействие укреплению взаимодействия между государственными органами, органами местного самоуправления и субъектами предпринимательства, общественными объединениями, представляющими их интересы, с целью эффективного решения проблемных вопросов в ведении бизнеса, поддержки реализации предпринимательских инициатив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина успешно прошла скрининг Евросоюза по предпринимательству и промышленной политике

Состав совета

Председателем совета президент назначил Андрея Ермака. Заместителем Ермака будет Юлия Свириденко.

В совет вошли более 70 предпринимателей, среди которых Олег Гороховский, Максим Тимченко, Сергей Тигипко, Игорь Никонов, Вячеслав Климов и другие.

В то же время Зеленский ликвидировал пять других консультативно-совещательных органов:

  • Национальный совет реформ;

  • Исполнительный комитет реформ;

  • Национальный инвестиционный совет;

  • Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства;

  • Совет по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения.

Читайте: На портале "Дія.Бізнес" появились сервисы Экспортно-кредитного агентства для поддержки предпринимателей. Что предлагается?

Автор: 

Зеленский Владимир (21085) консультации (57) предприниматели (1235)


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Топ комментарии
+11
Чим би наше дитя не бавилось, аби не рюмсало.
Які ж вони тупі і закомплексовані - це зелене ганьбище!
Іржавий дірявий совок.
Вже котрий рік намагаються довести, що вони якісь "державні діячі" а не ганебний цирк вороватих недоумків і ворюг на чолі із Єрмачком
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29.06.2025 16:49 Ответить
+8
Інвест Няні 2.0
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29.06.2025 16:37 Ответить
+7
Єрмак буде реалізовувати інвестиції - які йдуть в Україну - сильно
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29.06.2025 16:41 Ответить
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Інвест Няні 2.0
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29.06.2025 16:37 Ответить
Інцест-няні...
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29.06.2025 17:18 Ответить
Тепер, нарешті, ці військовозобов'язані, зможуть виконати норми Законодавства щодо прибуття, їх до ТЦК для оновлення особистих данних!!!
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29.06.2025 18:36 Ответить
🐿🥴
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29.06.2025 16:39 Ответить
Єрмак буде реалізовувати інвестиції - які йдуть в Україну - сильно
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29.06.2025 16:41 Ответить
ну хтось же має перекидати кошти Оманській Гниді та зельоним гнидам в крипту
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29.06.2025 16:43 Ответить
На нари пройдисвіта безтолкового!
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29.06.2025 16:43 Ответить
Чим би наше дитя не бавилось, аби не рюмсало.
Які ж вони тупі і закомплексовані - це зелене ганьбище!
Іржавий дірявий совок.
Вже котрий рік намагаються довести, що вони якісь "державні діячі" а не ганебний цирк вороватих недоумків і ворюг на чолі із Єрмачком
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29.06.2025 16:49 Ответить
Може просто рило не треба сувати до підприємців,котрим зараз в Україні дуже не просто і не потрібно буде 100500 дибільнуватих рад з керівниками і замами за бюджетні кошти
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29.06.2025 16:54 Ответить
тощо. Як загадково.
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29.06.2025 16:57 Ответить
Свойпарєньізнарода учіцца, дайтє єму ісчо 7 лєт.
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29.06.2025 17:00 Ответить
И еще одну Украину
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29.06.2025 17:11 Ответить
Головного козла нищення бізнеса (дермака) призначили на чолі цього органу, тепер повного знищення бізнесу в Україні!
Всі згадані в раді є підстилками зелені!
Про бизнес в Україні - не чокаясь!
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29.06.2025 17:07 Ответить
Планы Дерьмака в действии.
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29.06.2025 17:12 Ответить
Тігіпко? Зрозуміло...
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29.06.2025 17:15 Ответить
Шапіто 95. Спочатку зелені наркомани підняли тариф на е/е для населення , якого немає ніде в світі, потім обклали непомірними податками своїх же ********** виборців фопівців, які тепер деруть гроші з людей в три дорога. Гниди ви квартальні, будете вісіти на стовпах і за здачу територій України, за смерті людей, і за тарифний і податковий терор .
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29.06.2025 17:16 Ответить
І почати треба з сукі верещук і сукі стефанішеної ,потім гниду тищенка на стовп, а потім і все інше зешобло.
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29.06.2025 17:21 Ответить
ого сколько "советов" и "советников", очевидно - небесплатных. а самые лучшие "бизнесмены" это как известно депутаты - министры - прокуроры. даже хз что им там советовать - топиться в Тисе скорее всего не станут.
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29.06.2025 17:23 Ответить
Єрмак вже не завхоз,так от .Залишаться від країни рожки да ножки.Це ввійде в історію,мудрий нарід знищив свою країну,найбільшу в Європі.Такого в історії ще не було!!
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29.06.2025 17:24 Ответить
дермак обглодує!
Україну знищив кравчучка!
Це він створив олигархат в угоду свого зятя пінчука (в котрого зараз одна із найдорожчих квартир в Лондоні),
Вже потім цій партеногоссе комунисте не заперечував про розкрадання України з боку ахметики, бені і остальними, т.я. зятек був головніще, ніж Україна!
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29.06.2025 17:37 Ответить
Якщо зять,то не "кравчучка*,а "кучмовоз".
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29.06.2025 18:32 Ответить
зеоена ліквідація"- "ви вже своє награбували зі мною поділилися.дайте я поставлю інших своїх грабіжників.щоб Ваші попередники змогли з награбованим втекти з України...
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29.06.2025 17:27 Ответить
Ларьочник розширює полє діяльності для подальшого захоплення прибуткових приватних підприємств?
"Солодка парочка" гетьманцев-дєрьмак спільними зусиллями вграють і решту економіки, яка ще хоч якось тримається і працює.
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29.06.2025 17:29 Ответить
Кацапи через нелоха і завгоспа знищують Україну з середини
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29.06.2025 17:44 Ответить
Великий імітатор!!!Віва імператору і великому імітатору бурної діяльності!!!Нам таки піз....
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29.06.2025 17:47 Ответить
Підприємці тримайтеся...
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29.06.2025 18:02 Ответить
Хахаха, сын грушника защитник интересов бизнеса,еще помощника сивковича туда припишите,идиотское квартальное шоу продолжается.
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29.06.2025 18:13 Ответить
 
 