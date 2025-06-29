Зеленский создал Совет по поддержке предпринимательства и ликвидировал пять совещательных органов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации 5 совещательных органов при Офисе Президента и одновременно создал новый Совет по поддержке предпринимательства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте ОП.
Совет по вопросам поддержки предпринимательства
"С целью обеспечения гарантий конституционного права на предпринимательскую деятельность и активизации работы по качественному развитию и реализации инвестиционного потенциала Украины,... постановляю образовать Совет по вопросам поддержки предпринимательства как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины", - говорится в указе Зеленского №421/2025.
Задачами новосозданного органа определены:
- анализ эффективности государственной политики в сфере развития и поддержки предпринимательства, обобщение выявленных проблем и подготовка предложений относительно возможных путей их решения;
- разработка мероприятий по улучшению условий осуществления предпринимательской деятельности, стимулированию инвестиционной и инновационной активности, защите права собственности и конкуренции в соответствии с лучшими практиками регулирования бизнес-среды;
- проработка законодательных инициатив по вопросам предпринимательства и инвестиционной деятельности, формирование предложений по совершенствованию законодательства Украины в соответствующих сферах, в частности с учетом задач по адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза;
- содействие укреплению взаимодействия между государственными органами, органами местного самоуправления и субъектами предпринимательства, общественными объединениями, представляющими их интересы, с целью эффективного решения проблемных вопросов в ведении бизнеса, поддержки реализации предпринимательских инициатив.
Состав совета
Председателем совета президент назначил Андрея Ермака. Заместителем Ермака будет Юлия Свириденко.
В совет вошли более 70 предпринимателей, среди которых Олег Гороховский, Максим Тимченко, Сергей Тигипко, Игорь Никонов, Вячеслав Климов и другие.
В то же время Зеленский ликвидировал пять других консультативно-совещательных органов:
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Национальный совет реформ;
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Исполнительный комитет реформ;
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Национальный инвестиционный совет;
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Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства;
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Совет по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения.
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Які ж вони тупі і закомплексовані - це зелене ганьбище!
Іржавий дірявий совок.
Вже котрий рік намагаються довести, що вони якісь "державні діячі" а не ганебний цирк вороватих недоумків і ворюг на чолі із Єрмачком
Всі згадані в раді є підстилками зелені!
Про бизнес в Україні - не чокаясь!
Україну знищив кравчучка!
Це він створив олигархат в угоду свого зятя пінчука (в котрого зараз одна із найдорожчих квартир в Лондоні),
Вже потім цій партеногоссе комунисте не заперечував про розкрадання України з боку ахметики, бені і остальними, т.я. зятек був головніще, ніж Україна!
"Солодка парочка" гетьманцев-дєрьмак спільними зусиллями вграють і решту економіки, яка ще хоч якось тримається і працює.