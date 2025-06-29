Зеленський створив Раду з підтримки підприємництва і ліквідував п’ять дорадчих органів
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію 5 дорадчих органів при Офісі Президента й одночасно створив нову Раду з підтримки підприємництва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті ОП.
Рада з питань підтримки підприємництва
"З метою забезпечення гарантій конституційного права на підприємницьку діяльність та активізації роботи щодо якісного розвитку та реалізації інвестиційного потенціалу України,… постановляю утворити Раду з питань підтримки підприємництва як консультативно-дорадчий орган при Президентові України", – йдеться в указі Зеленського №421/2025.
Завданнями новоствореного органу визначено:
- аналіз ефективності державної політики у сфері розвитку і підтримки підприємництва, узагальнення виявлених проблем та підготовка пропозицій щодо можливих шляхів їх вирішення;
- розроблення заходів щодо поліпшення умов здійснення підприємницької діяльності, стимулювання інвестиційної та інноваційної активності, захисту права власності і конкуренції відповідно до найкращих практик регулювання бізнес-середовища;
- опрацювання законодавчих ініціатив з питань підприємництва та інвестиційної діяльності, формування пропозицій щодо вдосконалення законодавства України у відповідних сферах, зокрема з урахуванням завдань із адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
- сприяння зміцненню взаємодії між державними органами, органами місцевого самоврядування і суб’єктами підприємництва, громадськими об’єднаннями, що представляють їх інтереси, з метою ефективного розв’язання проблемних питань у веденні бізнесу, підтримки реалізації підприємницьких ініціатив.
Склад ради
Головою ради президент призначив Андрія Єрмака. Заступницею Єрмака буде Юлія Свириденко.
До ради увійшло понад 70 підприємців, серед яких Олег Гороховський, Максим Тімченко, Сергій Тігіпко, Ігор Ніконов, Вячеслав Климов тощо.
Водночас Зеленський ліквідував пʼять інших консультативно-дорадчих органів:
-
Національну раду реформ;
-
Виконавчий комітет реформ;
-
Національну інвестиційну раду;
-
Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва;
-
Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Які ж вони тупі і закомплексовані - це зелене ганьбище!
Іржавий дірявий совок.
Вже котрий рік намагаються довести, що вони якісь "державні діячі" а не ганебний цирк вороватих недоумків і ворюг на чолі із Єрмачком
Всі згадані в раді є підстилками зелені!
Про бизнес в Україні - не чокаясь!
Україну знищив кравчучка!
Це він створив олигархат в угоду свого зятя пінчука (в котрого зараз одна із найдорожчих квартир в Лондоні),
Вже потім цій партеногоссе комунисте не заперечував про розкрадання України з боку ахметики, бені і остальними, т.я. зятек був головніще, ніж Україна!
"Солодка парочка" гетьманцев-дєрьмак спільними зусиллями вграють і решту економіки, яка ще хоч якось тримається і працює.