УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7946 відвідувачів онлайн
Новини Створено Раду з підтримки підприємництва
1 027 30

Зеленський створив Раду з підтримки підприємництва і ліквідував п’ять дорадчих органів

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію 5 дорадчих органів при Офісі Президента й одночасно створив нову Раду з підтримки підприємництва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті ОП.

Рада з питань підтримки підприємництва

"З метою забезпечення гарантій конституційного права на підприємницьку діяльність та активізації роботи щодо якісного розвитку та реалізації інвестиційного потенціалу України,… постановляю утворити Раду з питань підтримки підприємництва як консультативно-дорадчий орган при Президентові України", – йдеться в указі Зеленського №421/2025.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 70 тисяч українських підприємців скористались держпрограмами підтримки, - Зеленський

Завданнями новоствореного органу визначено:

  • аналіз ефективності державної політики у сфері розвитку і підтримки підприємництва, узагальнення виявлених проблем та підготовка пропозицій щодо можливих шляхів їх вирішення;
  • розроблення заходів щодо поліпшення умов здійснення підприємницької діяльності, стимулювання інвестиційної та інноваційної активності, захисту права власності і конкуренції відповідно до найкращих практик регулювання бізнес-середовища;
  • опрацювання законодавчих ініціатив з питань підприємництва та інвестиційної діяльності, формування пропозицій щодо вдосконалення законодавства України у відповідних сферах, зокрема з урахуванням завдань із адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
  • сприяння зміцненню взаємодії між державними органами, органами місцевого самоврядування і суб’єктами підприємництва, громадськими об’єднаннями, що представляють їх інтереси, з метою ефективного розв’язання проблемних питань у веденні бізнесу, підтримки реалізації підприємницьких ініціатив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна успішно пройшла скринінг Євросоюзу щодо підприємництва та промислової політики

Склад ради

Головою ради президент призначив Андрія Єрмака. Заступницею Єрмака буде Юлія Свириденко.

До ради увійшло понад 70 підприємців, серед яких Олег Гороховський, Максим Тімченко, Сергій Тігіпко, Ігор Ніконов, Вячеслав Климов тощо. 

Водночас Зеленський ліквідував пʼять інших консультативно-дорадчих органів:

  • Національну раду реформ;

  • Виконавчий комітет реформ;

  • Національну інвестиційну раду;

  • Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва;

  • Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану.

Читайте: На порталі "Дія.Бізнес" з’явилися сервіси Експортно-кредитного агентства для підтримки підприємців. Що пропонується?

Автор: 

Зеленський Володимир (24584) консультації (50) підприємці (624)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
Чим би наше дитя не бавилось, аби не рюмсало.
Які ж вони тупі і закомплексовані - це зелене ганьбище!
Іржавий дірявий совок.
Вже котрий рік намагаються довести, що вони якісь "державні діячі" а не ганебний цирк вороватих недоумків і ворюг на чолі із Єрмачком
показати весь коментар
29.06.2025 16:49 Відповісти
+9
Інвест Няні 2.0
показати весь коментар
29.06.2025 16:37 Відповісти
+7
Єрмак буде реалізовувати інвестиції - які йдуть в Україну - сильно
показати весь коментар
29.06.2025 16:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Інвест Няні 2.0
показати весь коментар
29.06.2025 16:37 Відповісти
Інцест-няні...
показати весь коментар
29.06.2025 17:18 Відповісти
Тепер, нарешті, ці військовозобов'язані, зможуть виконати норми Законодавства щодо прибуття, їх до ТЦК для оновлення особистих данних!!!
показати весь коментар
29.06.2025 18:36 Відповісти
🐿🥴
показати весь коментар
29.06.2025 16:39 Відповісти
Єрмак буде реалізовувати інвестиції - які йдуть в Україну - сильно
показати весь коментар
29.06.2025 16:41 Відповісти
ну хтось же має перекидати кошти Оманській Гниді та зельоним гнидам в крипту
показати весь коментар
29.06.2025 16:43 Відповісти
На нари пройдисвіта безтолкового!
показати весь коментар
29.06.2025 16:43 Відповісти
Чим би наше дитя не бавилось, аби не рюмсало.
Які ж вони тупі і закомплексовані - це зелене ганьбище!
Іржавий дірявий совок.
Вже котрий рік намагаються довести, що вони якісь "державні діячі" а не ганебний цирк вороватих недоумків і ворюг на чолі із Єрмачком
показати весь коментар
29.06.2025 16:49 Відповісти
Може просто рило не треба сувати до підприємців,котрим зараз в Україні дуже не просто і не потрібно буде 100500 дибільнуватих рад з керівниками і замами за бюджетні кошти
показати весь коментар
29.06.2025 16:54 Відповісти
тощо. Як загадково.
показати весь коментар
29.06.2025 16:57 Відповісти
Свойпарєньізнарода учіцца, дайтє єму ісчо 7 лєт.
показати весь коментар
29.06.2025 17:00 Відповісти
И еще одну Украину
показати весь коментар
29.06.2025 17:11 Відповісти
Головного козла нищення бізнеса (дермака) призначили на чолі цього органу, тепер повного знищення бізнесу в Україні!
Всі згадані в раді є підстилками зелені!
Про бизнес в Україні - не чокаясь!
показати весь коментар
29.06.2025 17:07 Відповісти
Планы Дерьмака в действии.
показати весь коментар
29.06.2025 17:12 Відповісти
Тігіпко? Зрозуміло...
показати весь коментар
29.06.2025 17:15 Відповісти
Шапіто 95. Спочатку зелені наркомани підняли тариф на е/е для населення , якого немає ніде в світі, потім обклали непомірними податками своїх же ********** виборців фопівців, які тепер деруть гроші з людей в три дорога. Гниди ви квартальні, будете вісіти на стовпах і за здачу територій України, за смерті людей, і за тарифний і податковий терор .
показати весь коментар
29.06.2025 17:16 Відповісти
І почати треба з сукі верещук і сукі стефанішеної ,потім гниду тищенка на стовп, а потім і все інше зешобло.
показати весь коментар
29.06.2025 17:21 Відповісти
ого сколько "советов" и "советников", очевидно - небесплатных. а самые лучшие "бизнесмены" это как известно депутаты - министры - прокуроры. даже хз что им там советовать - топиться в Тисе скорее всего не станут.
показати весь коментар
29.06.2025 17:23 Відповісти
Єрмак вже не завхоз,так от .Залишаться від країни рожки да ножки.Це ввійде в історію,мудрий нарід знищив свою країну,найбільшу в Європі.Такого в історії ще не було!!
показати весь коментар
29.06.2025 17:24 Відповісти
дермак обглодує!
Україну знищив кравчучка!
Це він створив олигархат в угоду свого зятя пінчука (в котрого зараз одна із найдорожчих квартир в Лондоні),
Вже потім цій партеногоссе комунисте не заперечував про розкрадання України з боку ахметики, бені і остальними, т.я. зятек був головніще, ніж Україна!
показати весь коментар
29.06.2025 17:37 Відповісти
Якщо зять,то не "кравчучка*,а "кучмовоз".
показати весь коментар
29.06.2025 18:32 Відповісти
зеоена ліквідація"- "ви вже своє награбували зі мною поділилися.дайте я поставлю інших своїх грабіжників.щоб Ваші попередники змогли з награбованим втекти з України...
показати весь коментар
29.06.2025 17:27 Відповісти
Ларьочник розширює полє діяльності для подальшого захоплення прибуткових приватних підприємств?
"Солодка парочка" гетьманцев-дєрьмак спільними зусиллями вграють і решту економіки, яка ще хоч якось тримається і працює.
показати весь коментар
29.06.2025 17:29 Відповісти
Кацапи через нелоха і завгоспа знищують Україну з середини
показати весь коментар
29.06.2025 17:44 Відповісти
Великий імітатор!!!Віва імператору і великому імітатору бурної діяльності!!!Нам таки піз....
показати весь коментар
29.06.2025 17:47 Відповісти
Підприємці тримайтеся...
показати весь коментар
29.06.2025 18:02 Відповісти
Хахаха, сын грушника защитник интересов бизнеса,еще помощника сивковича туда припишите,идиотское квартальное шоу продолжается.
показати весь коментар
29.06.2025 18:13 Відповісти
Я НЕВЫДЕРЖУ ТАКОГО БЕСПРИДЕЛА!ЭТО ПРОСТО ПУСТОТА!ВСЁРАНО ПЛАТИТЬ БУДУТ А С ЭТИМ ЗАКОНОМ НАЛОГИ НА СЧЁТ ЗЕЛЁНОЙДЕРМАКА!ПОВЕРЬТЕ!ЖАЛЬ МНЕ УКРАИНУ НО ЕЙ С ТАКИМИ ПРВАТЕЛЯМИ НЕТ ШАНСОВ!ЕС-НАТО ЭТО МЕЧТЫ И БАЛАБОЛСТВО ПРЯВИТЕЛЕЙ ПЫЛЬ СДАДКУЮ В ГЛАЗА КИДАНУТЬ!!!
показати весь коментар
29.06.2025 19:19 Відповісти
 
 