Запад должен найти способ сотрудничества с РФ, возможно, даже простить все, что произошло, - глава МИД Словакии Бланар
Глава Министерства иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что для завершения войны в Украине и налаживания коммуникации с РФ, ей "нужно простить все, что произошло".
Передает его цитату Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Он считает, что конфликт между Украиной и Россией не имеет военного решения, а предотвращать их необходимо "дипломатическими средствами и соблюдением международного права".
"Вернемся к соблюдению международного права и ищем пути коммуникации с Российской Федерацией", - сказал министр.
Глава словацкого МИД также заявил, что Запад должен найти способ сотрудничества с Россией.
"А может, даже простить все, что произошло", - добавил Бланар.
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+28 Oleksandr Yur
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+17 warvik war
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+14 Грицько Злий
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Просто повторює за старшими -
25.06 - Держсекретар США Марко Рубіо на саміті НАТО в Гаазі заявив, що військового рішення між Україною та РФ немає,
Певен на 100% що "пробачити кацапам фсьо" - це офіційне бажання самого Тромба !
Бланар - може ти ще й племінниць приведеш, щоб задобрити нападників?
а рашка не зупиняється, не збирається зупинятись і не просить ні в кого пробачень
а ці жалюгідні шукають як їх пробачити за таких умов
Прийшли кацапи в його дім. Згалтували, закатували. Знищили все, що дороге для нього. Позбавили Батьківщини. І після цього воно лізе до кацапів з пробаченнями та поцілунками.
Тьху. Імпотент.
ці уйобки намагаються пробачити "пєрєстань пажалуста, а я тєбя ізвіню"
Я так розумію шо коли побачив тваринку і розпізнав шо воно словак то треба смачно харкнуть йому у харю?
А що, Україна чи Захід порушували міжнародне право під час повномасштабки ?
Ця гнидота відпрацювала рублі ха заглот - сповна, путін кінчив
Маршрут нафтопроводу проходить від Альметьєвська в Татарстані (РФ) через міста Самару, Брянськ (РФ) до Мозиря (Білорусь), де розгалужується на дві гілки: північну (Білорусь, Польща та Німеччина) і південну (Україна, Чехія, Словаччина та Угорщина).