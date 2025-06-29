Запад должен найти способ сотрудничества с РФ, возможно, даже простить все, что произошло, - глава МИД Словакии Бланар

Глава Министерства иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что для завершения войны в Украине и налаживания коммуникации с РФ, ей "нужно простить все, что произошло".

Передает его цитату Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Он считает, что конфликт между Украиной и Россией не имеет военного решения, а предотвращать их необходимо "дипломатическими средствами и соблюдением международного права".

"Вернемся к соблюдению международного права и ищем пути коммуникации с Российской Федерацией", - сказал министр.

Читайте: "Путин - патологический лжец, который пытается переписать историю": МИД напомнил, как в 2004 году РФ поддержала расширение НАТО на восток

Глава словацкого МИД также заявил, что Запад должен найти способ сотрудничества с Россией.

"А может, даже простить все, что произошло", - добавил Бланар.

Также читайте: Моя встреча с Зеленским не имеет смысла, потому что он меня ненавидит, - Фицо