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Запад должен найти способ сотрудничества с РФ, возможно, даже простить все, что произошло, - глава МИД Словакии Бланар

министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар

Глава Министерства иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что для завершения войны в Украине и налаживания коммуникации с РФ, ей "нужно простить все, что произошло".

Передает его цитату Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Он считает, что конфликт между Украиной и Россией не имеет военного решения, а предотвращать их необходимо "дипломатическими средствами и соблюдением международного права".

"Вернемся к соблюдению международного права и ищем пути коммуникации с Российской Федерацией", - сказал министр.

Читайте: "Путин - патологический лжец, который пытается переписать историю": МИД напомнил, как в 2004 году РФ поддержала расширение НАТО на восток

Глава словацкого МИД также заявил, что Запад должен найти способ сотрудничества с Россией.

"А может, даже простить все, что произошло", - добавил Бланар.

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Автор: 

россия (96446) Словакия (1010) война в Украине (4975)


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Топ комментарии
+28
Ще один ідіот. І як вони розмножуються?
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29.06.2025 19:20 Ответить
+17
Гіпотетично, лише гіпотитично,я думаю що тих хто згвалтує і вб*є цю персону і її сім*ю потрібно просто пробачити і відпустити без суду.
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29.06.2025 19:25 Ответить
+14
Пробачтти?! *****! Довбаний ***** гірше гітлера! І йому пробачтти?!
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29.06.2025 19:23 Ответить
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Пробачити як Адіку?
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29.06.2025 19:19 Ответить
Японія. Грузія.
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29.06.2025 19:36 Ответить
Убивали українців, а пробачати будуть словаки?
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29.06.2025 20:05 Ответить
Ще один ідіот. І як вони розмножуються?
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29.06.2025 19:20 Ответить
Спорами.
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29.06.2025 19:22 Ответить
клеточным делением
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29.06.2025 19:22 Ответить
За допомогою бабла. У даному випадку - кацапського. І воно - не ідіот, воно грає ідіота.
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29.06.2025 19:59 Ответить
Що ви , від нього , хочете ?
Просто повторює за старшими -
25.06 - Держсекретар США Марко Рубіо на саміті НАТО в Гаазі заявив, що військового рішення між Україною та РФ немає,
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29.06.2025 19:22 Ответить
Але ж "пробачити все" - це вже авторське
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29.06.2025 19:23 Ответить
Те , що трампісти не можуть (поки що !) дозволити собі сказати особисто - те вони озвучують через своїх фіцо-орбанів !
Певен на 100% що "пробачити кацапам фсьо" - це офіційне бажання самого Тромба !
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29.06.2025 19:32 Ответить
Напад на військового кореспондента у Палаці Спорту 05.04.2025 року, місто Київ (Відео) https://cannibal-news.blogspot.com/2025/06/1137-05042025.html?m=1
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29.06.2025 19:23 Ответить
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29.06.2025 19:23 Ответить
Пробачтти?! *****! Довбаний ***** гірше гітлера! І йому пробачтти?!
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29.06.2025 19:23 Ответить
Гіпотетично, лише гіпотитично,я думаю що тих хто згвалтує і вб*є цю персону і її сім*ю потрібно просто пробачити і відпустити без суду.
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29.06.2025 19:25 Ответить
Не тільки пробачити, а щей нагородити, щоб ця "піча мечірівська "(так чехи називають словаків по прізвищу їхнього першого президента після розділу Чехословаччини)більше свого крутного рота не відкривала.
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29.06.2025 20:01 Ответить
А що з цим гандо .ом сталося і що він готовий пробачити рашистам?
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29.06.2025 19:26 Ответить
Бланар - пробач тому хто тебе зробив калікою, зруйнував твою оселю, згвалтував дочку і дружину, а сина забрав в яничари.
Бланар - може ти ще й племінниць приведеш, щоб задобрити нападників?
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29.06.2025 19:27 Ответить
справедливости ради, вышеназванное семейство собиралось насадить москалей на ножи и развесить по смерекам. не всегда смелые мечты совпадают со скромными возможностями
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29.06.2025 20:27 Ответить
Пробачають після того як.

а рашка не зупиняється, не збирається зупинятись і не просить ні в кого пробачень

а ці жалюгідні шукають як їх пробачити за таких умов
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29.06.2025 19:31 Ответить
Немає інформації про сім'ю цього додіка, але ж мама у нього є чи була. Хоч хтось з рідних, близьких, коханих, важливих, безцінних.
Прийшли кацапи в його дім. Згалтували, закатували. Знищили все, що дороге для нього. Позбавили Батьківщини. І після цього воно лізе до кацапів з пробаченнями та поцілунками.
Тьху. Імпотент.
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29.06.2025 19:32 Ответить
в нашому дитинстві був стереотип пробачення "ізвіні мєня пжалуста я большє так нє буду"

ці уйобки намагаються пробачити "пєрєстань пажалуста, а я тєбя ізвіню"
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29.06.2025 19:33 Ответить
Чотири українські штурмові бригади за такі заяви зайдуть і зітруть усю словаччину в нуль. Ну, то ви вже, Юраю, вибачайте. Чи як ???? Покидьок смердючий !!!!
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29.06.2025 19:36 Ответить
Навіщо так багато? Двох вистачить.
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29.06.2025 19:40 Ответить
На цих сцикливих ******* і двох батальонів вистачить. Будуть у черзі на колінах стояти годинами, щоб поцілувати берці наших козаків. А цей ******** шизоїдне *******, це і не спеціалісту зрозуміло.
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29.06.2025 19:51 Ответить
пусть этого ****** изнасилуют а он потом простит всех!такая же мразь как фицо!
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29.06.2025 19:37 Ответить
Цікаво, скільки кешу у чамадані привезли цьому ****** Бездарю кацапи?
Я так розумію шо коли побачив тваринку і розпізнав шо воно словак то треба смачно харкнуть йому у харю?
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29.06.2025 19:38 Ответить
Интересно он простит росияю если с его женой , дочерьми сделают изверги агреесора. . Откуда берутся такие де..... у такого нормальной страны как Словакия. . Страшно становится за страну когда во власть приходят такие которых человеком трудно назвать. СЛАВА УКРАИНЕ!
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29.06.2025 19:42 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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29.06.2025 20:21 Ответить
Пробачати десятки тисяч вбитих, і це тільки цивільних не кажучи ще за руйнації!? Воно при своєму розумі це чмо!?
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29.06.2025 19:44 Ответить
Да, давай поглумимся на твой женой, матерью и детьми ... А потом ты расскажешь как надо простить насильника
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29.06.2025 19:44 Ответить
ДЕБІЛ.....
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29.06.2025 19:44 Ответить
Большинство те кто на западе поддерживает рашку делает это исключительно за деньги, либо из за шантажа... Пашка запускает свои щупальца и через третьих лиц пытается манипулировать на общество
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29.06.2025 19:49 Ответить
Цьому бомжоподібному чоловічку треба проспатися і не вживати більше водки.
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29.06.2025 19:54 Ответить
цікаво було б почути цього пана, якби орбанівська Угорщина окупувала частину території Словаччини, на яку вона претендує? Також закликав до "прощення"?
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29.06.2025 19:56 Ответить
Дайте дусту цій вусатій тварюці!
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29.06.2025 20:03 Ответить
Ми не пробачимо і нам всерівно що скаже ЄС і США.Український народ не Європа.Так що пам'ятайте про це.
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29.06.2025 20:05 Ответить
Повернімося до дотримання міжнародного права і шукаймо шляхи комунікації з рф

А що, Україна чи Захід порушували міжнародне право під час повномасштабки ?

Ця гнидота відпрацювала рублі ха заглот - сповна, путін кінчив
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29.06.2025 20:05 Ответить
Знову цього їбаната з дурки випустили
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29.06.2025 20:07 Ответить
Дружба (нафтопровід).
Маршрут нафтопроводу проходить від Альметьєвська в Татарстані (РФ) через міста Самару, Брянськ (РФ) до Мозиря (Білорусь), де розгалужується на дві гілки: північну (Білорусь, Польща та Німеччина) і південну (Україна, Чехія, Словаччина та Угорщина).
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29.06.2025 20:07 Ответить
Якщо якийсь психопат передушить сім'ю цього путінського сраколиза він пробачить?
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29.06.2025 20:18 Ответить
Ну так Украине оккупировать Словакию и Венгрию, впридачу, простить ей все, что произошло и налаживать отношения с ЕС и НАТО. В эту игру можно играть вдвоем со странами прощающим за чужой счет. Еще вернуть ЯО, гарантию от ненападения. Так как такое этим ***********?
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29.06.2025 20:19 Ответить
Бланар готує ЄС до приходу китайськомосковської армії ...і він не ідіот , людинка яка забула про совість , бо травмований при народженні поганою матірью ...
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29.06.2025 20:20 Ответить
Можна говорити "потрібно пробачити все", коли немає спільного кордону
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29.06.2025 20:22 Ответить
 
 