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Захід має знайти спосіб співпраці з РФ, можливо, навіть пробачити все, що сталося, - глава МЗС Словаччини Бланар

міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар

Очільник Міністерства закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що для завершення війни в Україні та налагодження комунікації з РФ, їй "потрібно пробачити все, що сталось".

Передає його цитату Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Він вважає, що конфлікт між Україною і Росією не має військового вирішення, а запобігати їм необхідно "дипломатичними засобами і дотриманням міжнародного права".

"Повернімося до дотримання міжнародного права і шукаймо шляхи комунікації з Російською Федерацією", - сказав міністр.

Читайте: "Путін – патологічний брехун, який намагається переписати історію": МЗС нагадало, як у 2004 році РФ підтримала розширення НАТО на схід

Глава словацького МЗС також заявив, що Захід має знайти спосіб співпраці з Росією.

"А може, навіть пробачити все, що сталося", – додав Бланар.

Також читайте: Моя зустріч із Зеленським не має сенсу, бо він мене ненавидить, - Фіцо

Автор: 

росія (66465) Словаччина (1137) війна в Україні (5011)


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Топ коментарі
+40
Ще один ідіот. І як вони розмножуються?
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29.06.2025 19:20 Відповісти
+26
Гіпотетично, лише гіпотитично,я думаю що тих хто згвалтує і вб*є цю персону і її сім*ю потрібно просто пробачити і відпустити без суду.
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29.06.2025 19:25 Відповісти
+23
Пробачтти?! *****! Довбаний ***** гірше гітлера! І йому пробачтти?!
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29.06.2025 19:23 Відповісти
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Пробачити як Адіку?
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29.06.2025 19:19 Відповісти
Японія. Грузія.
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29.06.2025 19:36 Відповісти
Убивали українців, а пробачати будуть словаки?
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29.06.2025 20:05 Відповісти
Ще один ідіот. І як вони розмножуються?
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29.06.2025 19:20 Відповісти
Спорами.
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29.06.2025 19:22 Відповісти
клеточным делением
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29.06.2025 19:22 Відповісти
За допомогою бабла. У даному випадку - кацапського. І воно - не ідіот, воно грає ідіота.
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29.06.2025 19:59 Відповісти
Через сраку.
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29.06.2025 20:31 Відповісти
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29.06.2025 21:13 Відповісти
Що ви , від нього , хочете ?
Просто повторює за старшими -
25.06 - Держсекретар США Марко Рубіо на саміті НАТО в Гаазі заявив, що військового рішення між Україною та РФ немає,
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29.06.2025 19:22 Відповісти
Але ж "пробачити все" - це вже авторське
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29.06.2025 19:23 Відповісти
Те , що трампісти не можуть (поки що !) дозволити собі сказати особисто - те вони озвучують через своїх фіцо-орбанів !
Певен на 100% що "пробачити кацапам фсьо" - це офіційне бажання самого Тромба !
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29.06.2025 19:32 Відповісти
Напад на військового кореспондента у Палаці Спорту 05.04.2025 року, місто Київ (Відео) https://cannibal-news.blogspot.com/2025/06/1137-05042025.html?m=1
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29.06.2025 19:23 Відповісти
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29.06.2025 19:23 Відповісти
Пробачтти?! *****! Довбаний ***** гірше гітлера! І йому пробачтти?!
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29.06.2025 19:23 Відповісти
Гіпотетично, лише гіпотитично,я думаю що тих хто згвалтує і вб*є цю персону і її сім*ю потрібно просто пробачити і відпустити без суду.
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29.06.2025 19:25 Відповісти
Не тільки пробачити, а щей нагородити, щоб ця "піча мечірівська "(так чехи називають словаків по прізвищу їхнього першого президента після розділу Чехословаччини)більше свого крутного рота не відкривала.
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29.06.2025 20:01 Відповісти
нагородити потрібно обов"язково.... на вибір . можна сіфілісом , або спідом. або навіть два в одному наборі.
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29.06.2025 20:31 Відповісти
Ти зрозуміла, що написала?
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29.06.2025 20:35 Відповісти
Судячи по відгуків просто прошу тих які проживають в Республіка Словатччина поділитись моїм коментом з самим Юраєм Бланарем. Ну хоч в фб, чи іншій соцсітці.
ніт не боюся бо я двічі написав слово "гіпотетично", а мислити в Республіці Франція не заборонено.
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29.06.2025 20:42 Відповісти
А що з цим гандо .ом сталося і що він готовий пробачити рашистам?
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29.06.2025 19:26 Відповісти
Бланар - пробач тому хто тебе зробив калікою, зруйнував твою оселю, згвалтував дочку і дружину, а сина забрав в яничари.
Бланар - може ти ще й племінниць приведеш, щоб задобрити нападників?
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29.06.2025 19:27 Відповісти
справедливости ради, вышеназванное семейство собиралось насадить москалей на ножи и развесить по смерекам. не всегда смелые мечты совпадают со скромными возможностями
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29.06.2025 20:27 Відповісти
Все ти кацаполапотний когуте правильно написав-спочатку на ножі,потім по смерекам а згодом спалити.
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29.06.2025 21:09 Відповісти
Пробачають після того як.

а рашка не зупиняється, не збирається зупинятись і не просить ні в кого пробачень

а ці жалюгідні шукають як їх пробачити за таких умов
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29.06.2025 19:31 Відповісти
Немає інформації про сім'ю цього додіка, але ж мама у нього є чи була. Хоч хтось з рідних, близьких, коханих, важливих, безцінних.
Прийшли кацапи в його дім. Згалтували, закатували. Знищили все, що дороге для нього. Позбавили Батьківщини. І після цього воно лізе до кацапів з пробаченнями та поцілунками.
Тьху. Імпотент.
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29.06.2025 19:32 Відповісти
в нашому дитинстві був стереотип пробачення "ізвіні мєня пжалуста я большє так нє буду"

ці уйобки намагаються пробачити "пєрєстань пажалуста, а я тєбя ізвіню"
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29.06.2025 19:33 Відповісти
Чотири українські штурмові бригади за такі заяви зайдуть і зітруть усю словаччину в нуль. Ну, то ви вже, Юраю, вибачайте. Чи як ???? Покидьок смердючий !!!!
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29.06.2025 19:36 Відповісти
Навіщо так багато? Двох вистачить.
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29.06.2025 19:40 Відповісти
Ihor Ihor #577453
Старый зольдат
Oleg V #432629

десь я таке чув раніше?
Так-"...Варшава Ето легко..!"
Палитесь "скотиняки" і не перший раз "палитесь".
особливо "старий (кацапський) солдат"
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29.06.2025 20:54 Відповісти
Довбень?
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29.06.2025 21:24 Відповісти
і от з такими я вимушений працюватию
Мало того що я не наймався, мало того
що грошей навіть не нюхав і не отримував.
А тут мене ще й намагаються образити!
Думаю що я таки -довбень.
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29.06.2025 21:32 Відповісти
1. Ми з вами підписували трудовій договір? Здаєтся шо ні. Я з таким сміттям николи не працював та не працюю. Хоча на роботі і використовую тезу Мольтке старшого.
2. Ви альтруіст? Цікаво хто ви за професією. А гроши не нюхають, іх заробляють, отримують у спадок тощо.
3. Правдою не ображают, на правду ображаются.
4. Ви самокрітичні.
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29.06.2025 21:43 Відповісти
На цих сцикливих ******* і двох батальонів вистачить. Будуть у черзі на колінах стояти годинами, щоб поцілувати берці наших козаків. А цей ******** шизоїдне *******, це і не спеціалісту зрозуміло.
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29.06.2025 19:51 Відповісти
пусть этого ****** изнасилуют а он потом простит всех!такая же мразь как фицо!
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29.06.2025 19:37 Відповісти
Цікаво, скільки кешу у чамадані привезли цьому ****** Бездарю кацапи?
Я так розумію шо коли побачив тваринку і розпізнав шо воно словак то треба смачно харкнуть йому у харю?
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29.06.2025 19:38 Відповісти
Интересно он простит росияю если с его женой , дочерьми сделают изверги агреесора. . Откуда берутся такие де..... у такого нормальной страны как Словакия. . Страшно становится за страну когда во власть приходят такие которых человеком трудно назвать. СЛАВА УКРАИНЕ!
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29.06.2025 19:42 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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29.06.2025 20:21 Відповісти
Як шо, навіть не уважно, почитати історію сербії, угорщини тощо, тоб то мікрокраїн з гаселенням яке має компоекс неповноцвнності малих народністів, то відразу все зрозумієтє. До речі, словаки в 1939 році, разом з гітлеровстким Вермахтом вторглись до Польші. Крім них цього не зробили навіть мудьяри. Тому можно вважати шо словаки також вині у розв'язанні Другой Світовой війни.
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29.06.2025 21:33 Відповісти
Пробачати десятки тисяч вбитих, і це тільки цивільних не кажучи ще за руйнації!? Воно при своєму розумі це чмо!?
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29.06.2025 19:44 Відповісти
Да, давай поглумимся на твой женой, матерью и детьми ... А потом ты расскажешь как надо простить насильника
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29.06.2025 19:44 Відповісти
ДЕБІЛ.....
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29.06.2025 19:44 Відповісти
Большинство те кто на западе поддерживает рашку делает это исключительно за деньги, либо из за шантажа... Пашка запускает свои щупальца и через третьих лиц пытается манипулировать на общество
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29.06.2025 19:49 Відповісти
Цьому бомжоподібному чоловічку треба проспатися і не вживати більше водки.
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29.06.2025 19:54 Відповісти
цікаво було б почути цього пана, якби орбанівська Угорщина окупувала частину території Словаччини, на яку вона претендує? Також закликав до "прощення"?
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29.06.2025 19:56 Відповісти
Дайте дусту цій вусатій тварюці!
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29.06.2025 20:03 Відповісти
Ми не пробачимо і нам всерівно що скаже ЄС і США.Український народ не Європа.Так що пам'ятайте про це.
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29.06.2025 20:05 Відповісти
Повернімося до дотримання міжнародного права і шукаймо шляхи комунікації з рф

А що, Україна чи Захід порушували міжнародне право під час повномасштабки ?

Ця гнидота відпрацювала рублі ха заглот - сповна, путін кінчив
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29.06.2025 20:05 Відповісти
Знову цього їбаната з дурки випустили
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29.06.2025 20:07 Відповісти
Дружба (нафтопровід).
Маршрут нафтопроводу проходить від Альметьєвська в Татарстані (РФ) через міста Самару, Брянськ (РФ) до Мозиря (Білорусь), де розгалужується на дві гілки: північну (Білорусь, Польща та Німеччина) і південну (Україна, Чехія, Словаччина та Угорщина).
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29.06.2025 20:07 Відповісти
Якщо якийсь психопат передушить сім'ю цього путінського сраколиза він пробачить?
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29.06.2025 20:18 Відповісти
Ну так Украине оккупировать Словакию и Венгрию, впридачу, простить ей все, что произошло и налаживать отношения с ЕС и НАТО. В эту игру можно играть вдвоем со странами прощающим за чужой счет. Еще вернуть ЯО, гарантию от ненападения. Так как такое этим ***********?
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29.06.2025 20:19 Відповісти
Бланар готує ЄС до приходу китайськомосковської армії ...і він не ідіот , людинка яка забула про совість , бо травмований при народженні поганою матірью ...
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29.06.2025 20:20 Відповісти
Можна говорити "потрібно пробачити все", коли немає спільного кордону
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29.06.2025 20:22 Відповісти
Бог простить
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29.06.2025 20:32 Відповісти
Що б ти здох разом з путіном і ця паскуда про якесь міжнародне право говорить коли варвари знищують народ ? думаю на заяву цього чорта мало б відреагувати МЗС.
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29.06.2025 20:35 Відповісти
"можливо, навіть пробачити все, що сталося ". А це яким чином має вирішити конфлікт? В цього теж насрано в голові
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29.06.2025 20:35 Відповісти
Словаки - це такий етнос, який з 1939 року став на службу нацистам Німеччини, а з 2014 року є на службі нацистів із кацапії. Час змінюється, а словаки і угорці ніколи!
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29.06.2025 20:35 Відповісти
Наверное и Нюрнбергский трибунал не стоило организовывать. Простить все преступления нацистов и забыть их. М-да, поторопился фюрер принять цианистый калий и застрелиться...
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29.06.2025 20:57 Відповісти
А чи був там калій і кого саме застрелили?.. ДНК тоді не аналізували, за зубною формулою розпізнавали...
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29.06.2025 21:19 Відповісти
підар закукурікав !
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29.06.2025 21:00 Відповісти
Пропоную цю суку розстріляти разом з його ******* сім'єю і личинками, а потім пробачити
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29.06.2025 21:06 Відповісти
А давай ми тобі яйця відріжемо, а потім ти нас пробачиш... А яйця всеодно відріжемо і нам насрати, пробачиш, чи ні...
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29.06.2025 21:11 Відповісти
Ось тобі, прутень, і ******* день, від фіцовщини!
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29.06.2025 21:13 Відповісти
Угу... пробачимо... років через триста їхнього покарання та тотальної стерилізвції і прищеплювання від вялічія і руzzкомірскодушєства.
Але це - не точно...
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29.06.2025 21:16 Відповісти
Бачу, що багато хто пише, що цей пан ідіот. Ні, він не далеко не ідіот. Ось так ФСБ захоплює цілі країни і інтегрується в уряди. Це тупо агент росії. Він просто відпрацьовує своє завдання. Підливату отаку дурість в голови європейських політиків і громадян.
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29.06.2025 21:16 Відповісти
Цей "пан" - ½ідіот...
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29.06.2025 21:21 Відповісти
В ОКОПЫ ЕГО МУДАКА НА ХЕР !
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29.06.2025 21:21 Відповісти
А шо це за макака не брита,не мита.Мало їх цапорилі кошматили,треба павторить!
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29.06.2025 21:22 Відповісти
Когда Бог умер - умерла мораль. Правилам перестали придерживаться.
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29.06.2025 21:24 Відповісти
Схоже на те, що цей пан бланар серйозно хворий.
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29.06.2025 21:32 Відповісти
****, давай потовчем твою доньку а ти нам пробачиш
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29.06.2025 21:34 Відповісти
щось цей апариш там поплутав чи шо? до якого міжнародного права він повернутися пропонує? руські мабуть вдерлись в Україну вбивати, грабувати і гвалтувати дотримуючись міжнародного права він має на увазі? чи шо цей підар мокрожопий там верзе? типу він здивований що тепер українці верхівку руських хутром назовні вивернуть прям до крові і прям насмерть?
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29.06.2025 21:37 Відповісти
"ПРОБАЧИТИ РАШИСТСЬКОГО ВБИВЦЮ , ДЛЯ УКРАЇНЦІВ ЯКИЙ ЇХ НЕ ВБИВ З ПЕРШОГО ВИСТРІЛУ,ОЗНАЧАЄ , ДАТИ ЙОМУ ДРУГИЙ ПАТРОН, ЩОБ ВІН ТАКИ ЗНИЩИВ І УКРАЇНУ І УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД -ОСТАТОЧНО
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29.06.2025 21:40 Відповісти
конечно все простят ибо ссыкотно и торговaть нaдо.
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29.06.2025 21:40 Відповісти
 
 