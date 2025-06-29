Захід має знайти спосіб співпраці з РФ, можливо, навіть пробачити все, що сталося, - глава МЗС Словаччини Бланар
Очільник Міністерства закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що для завершення війни в Україні та налагодження комунікації з РФ, їй "потрібно пробачити все, що сталось".
Передає його цитату Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Він вважає, що конфлікт між Україною і Росією не має військового вирішення, а запобігати їм необхідно "дипломатичними засобами і дотриманням міжнародного права".
"Повернімося до дотримання міжнародного права і шукаймо шляхи комунікації з Російською Федерацією", - сказав міністр.
Глава словацького МЗС також заявив, що Захід має знайти спосіб співпраці з Росією.
"А може, навіть пробачити все, що сталося", – додав Бланар.
Топ коментарі
+40 Oleksandr Yur
показати весь коментар29.06.2025 19:20 Відповісти Посилання
+26 warvik war
показати весь коментар29.06.2025 19:25 Відповісти Посилання
+23 Грицько Злий
показати весь коментар29.06.2025 19:23 Відповісти Посилання
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Просто повторює за старшими -
25.06 - Держсекретар США Марко Рубіо на саміті НАТО в Гаазі заявив, що військового рішення між Україною та РФ немає,
Певен на 100% що "пробачити кацапам фсьо" - це офіційне бажання самого Тромба !
ніт не боюся бо я двічі написав слово "гіпотетично", а мислити в Республіці Франція не заборонено.
Бланар - може ти ще й племінниць приведеш, щоб задобрити нападників?
а рашка не зупиняється, не збирається зупинятись і не просить ні в кого пробачень
а ці жалюгідні шукають як їх пробачити за таких умов
Прийшли кацапи в його дім. Згалтували, закатували. Знищили все, що дороге для нього. Позбавили Батьківщини. І після цього воно лізе до кацапів з пробаченнями та поцілунками.
Тьху. Імпотент.
ці уйобки намагаються пробачити "пєрєстань пажалуста, а я тєбя ізвіню"
Старый зольдат
Oleg V #432629
десь я таке чув раніше?
Так-"...Варшава Ето легко..!"
Палитесь "скотиняки" і не перший раз "палитесь".
особливо "старий (кацапський) солдат"
Мало того що я не наймався, мало того
що грошей навіть не нюхав і не отримував.
А тут мене ще й намагаються образити!
Думаю що я таки -довбень.
2. Ви альтруіст? Цікаво хто ви за професією. А гроши не нюхають, іх заробляють, отримують у спадок тощо.
3. Правдою не ображают, на правду ображаются.
4. Ви самокрітичні.
Я так розумію шо коли побачив тваринку і розпізнав шо воно словак то треба смачно харкнуть йому у харю?
А що, Україна чи Захід порушували міжнародне право під час повномасштабки ?
Ця гнидота відпрацювала рублі ха заглот - сповна, путін кінчив
Маршрут нафтопроводу проходить від Альметьєвська в Татарстані (РФ) через міста Самару, Брянськ (РФ) до Мозиря (Білорусь), де розгалужується на дві гілки: північну (Білорусь, Польща та Німеччина) і південну (Україна, Чехія, Словаччина та Угорщина).
Але це - не точно...