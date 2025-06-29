Захід має знайти спосіб співпраці з РФ, можливо, навіть пробачити все, що сталося, - глава МЗС Словаччини Бланар

Очільник Міністерства закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що для завершення війни в Україні та налагодження комунікації з РФ, їй "потрібно пробачити все, що сталось".

Передає його цитату Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Він вважає, що конфлікт між Україною і Росією не має військового вирішення, а запобігати їм необхідно "дипломатичними засобами і дотриманням міжнародного права".

"Повернімося до дотримання міжнародного права і шукаймо шляхи комунікації з Російською Федерацією", - сказав міністр.

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Глава словацького МЗС також заявив, що Захід має знайти спосіб співпраці з Росією.

"А може, навіть пробачити все, що сталося", – додав Бланар.

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