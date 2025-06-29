Украина синхронизирует с ЕС санкции против Ирана, - Зеленский
Украина синхронизировала 13-й и 14-й пакеты санкций ЕС против России и так же синхронизирует пакет европейских санкций в отношении режима в Иране.
Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Наши институты начали выполнять решение СНБО Украины по синхронизации санкций Европы и украинских санкций. Полностью синхронизированы 13-й и 14-й пакеты санкций ЕС - это теперь будут на сто процентов также санкции Украины. Сегодня я утвердил это. Так же на сто процентов синхронизируем пакет европейских санкций в отношении режима в Иране - там много деятелей, много компаний, и не только то, что касается военного производства и схем внешнего террора против соседей в регионе, но и внутренних репрессий в Иране. Это один из самых жестоких режимов в мире - неудивительно, что Путин нашел с ним общий язык", - сказал глава государства.
Президент заявил, что Украина продолжит работу по синхронизации санкций.
"Сейчас санкции должны быть одним из ключевых приоритетов - санкции мира против России. Это то, что реально ограничивает российские стратегические возможности развития, их потенциал и должно с каждым днем более болезненно ограничивать российскую возможность продолжать эту войну, войну против нашей независимости", - сказал Зеленский.
Глава государства добавил, что на следующей неделе готовятся новые совместные с партнерами решения по нашей защите и нашей устойчивости.
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Аби тільки не хоум відео 😂
Синхронізатор куєв!
А накласти санкції на Іран превентивно, як на Порошенка слабо?
Чи ці йо##ні шахеди к@ц@пам також Порошенко передавав?
потужності 😆