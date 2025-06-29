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Новости Санкции ЕС против Ирана
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Украина синхронизирует с ЕС санкции против Ирана, - Зеленский

Зеленский о санкциях против Ирана

Украина синхронизировала 13-й и 14-й пакеты санкций ЕС против России и так же синхронизирует пакет европейских санкций в отношении режима в Иране.

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши институты начали выполнять решение СНБО Украины по синхронизации санкций Европы и украинских санкций. Полностью синхронизированы 13-й и 14-й пакеты санкций ЕС - это теперь будут на сто процентов также санкции Украины. Сегодня я утвердил это. Так же на сто процентов синхронизируем пакет европейских санкций в отношении режима в Иране - там много деятелей, много компаний, и не только то, что касается военного производства и схем внешнего террора против соседей в регионе, но и внутренних репрессий в Иране. Это один из самых жестоких режимов в мире - неудивительно, что Путин нашел с ним общий язык", - сказал глава государства.

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Президент заявил, что Украина продолжит работу по синхронизации санкций.

"Сейчас санкции должны быть одним из ключевых приоритетов - санкции мира против России. Это то, что реально ограничивает российские стратегические возможности развития, их потенциал и должно с каждым днем более болезненно ограничивать российскую возможность продолжать эту войну, войну против нашей независимости", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что на следующей неделе готовятся новые совместные с партнерами решения по нашей защите и нашей устойчивости.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21085) Иран (2047) санкции (11582) Евросоюз (17341)


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Топ комментарии
+6
На нари синхронізатора сраного!
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29.06.2025 20:30 Ответить
+6
Таких брутальних фото Потужному наробили. А є фото з оргій в саунах де він обслуговує олігархів?
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29.06.2025 20:35 Ответить
+5
Та багато іранської продукції йшло на ринок України, що від цих санкцій Іран просто загнеться. Краще перекрив нафтору трубу кацапії, яка через Україну прокачує нафти на сотні мільйонів доларів США.
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29.06.2025 20:30 Ответить
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На нари синхронізатора сраного!
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29.06.2025 20:30 Ответить
Та багато іранської продукції йшло на ринок України, що від цих санкцій Іран просто загнеться. Краще перекрив нафтору трубу кацапії, яка через Україну прокачує нафти на сотні мільйонів доларів США.
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29.06.2025 20:30 Ответить
Справа не в тому скільки, а справа в тому що з ворогом торгували.
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29.06.2025 21:19 Ответить
Таких брутальних фото Потужному наробили. А є фото з оргій в саунах де він обслуговує олігархів?
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29.06.2025 20:35 Ответить
Напевно є.
Аби тільки не хоум відео 😂
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29.06.2025 21:13 Ответить
А ЄС проти Порошенка теж ввів санкції? Їх синхронизували?
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29.06.2025 20:38 Ответить
"Коваль коня кує, а жаба і собі ногу подає!" (с)
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29.06.2025 20:46 Ответить
І що Зеля зробить? І так ще рік після того, як іранські дрони почали вбивати українців і руйнувати нашу інфраструктуру, Зельоні продовжували продавати Ірану збіжжя. Бо ета другоє! ДєнЬгі ми можем красть токо с бюджета!
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29.06.2025 20:49 Ответить
Синхронізували 13 і 14 пакети, а санкції проти Порошенка Євросоюз синхронізує з зЄ десь у 28 пакеті
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29.06.2025 21:04 Ответить
Як він уже заї... своїм цирком.
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29.06.2025 21:08 Ответить
Що тим там синхронізуєш?
Синхронізатор куєв!
А накласти санкції на Іран превентивно, як на Порошенка слабо?
Чи ці йо##ні шахеди к@ц@пам також Порошенко передавав?
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29.06.2025 21:09 Ответить
Найвеличніший синхронізатор незламної
потужності 😆
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29.06.2025 21:15 Ответить
Щось голитися перестав.
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29.06.2025 21:21 Ответить
Агов, синхронизатор куйв та мамин римин, а шо по ЄС шоночи летять іранськи шахеди, шоноси вбивають німців, португальців, датчан тощо, а не українців, шо ти, цапів викидень, синхроніщуєш санкції з ЄС?
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29.06.2025 21:21 Ответить
после сбитго самлёта МАУ.нужно было применять санкции,а псле военной помощи рашке,разрыв дип.отношений. но посольство этой клоаки,д сих пор функционирует в Киеве.
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29.06.2025 21:43 Ответить
 
 