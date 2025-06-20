США ввели санкции против компаний, поставлявших оборудование для оборонной промышленности Ирана
В пятницу, 20 июня, США ввели новые санкции, связанные с Ираном. Санкционные ограничения за участие в поставках чувствительного оборудования для иранской оборонной промышленности коснулись одного физического лица, восьми компаний и одного судна.
Об этом говорится на сайте Министерства финансов США, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что судно SHUN KAI XING, принадлежащее гонконгской компании Unico Shipping Co Ltd, транспортировало оборудование для компании Rayan Roshd Afzar (RRA), которая уже находится под санкциями, а также для Towse Sanaye Nim Resanaye Tarashe.
"Соединенные Штаты по-прежнему решительно настроены препятствовать любым усилиям Ирана по приобретению чувствительных технологий, компонентов и оборудования двойного назначения в поддержку программ режима по разработке баллистических ракет, беспилотных летательных аппаратов, асимметричных вооруженных программ. Мы четко заявили: те, кто позволяет реализовывать эти схемы, будут привлечены к ответственности", - прокомментировал санкции глава Минфина Скотт Бессент.
Ранее Белый дом сообщал, что президент США Дональд Трамп примет решение о дальнейших действиях в отношении Ирана через "две недели".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Допоки немає санкцій проти китаю і рашки.
Як іще одному старому маразматику з боліт та його хрипатому тезці...
Цікаво: це вже після пігулок чи ще до них?
Як кажуть в Одессі; "Не смішити моі тапочки!"
Знову в трампа будуть нові "сделки" на зароблянні уникнення цих санкцій, як і 20 років це робиться!
Хусіта в лаптях, що в норі з німна і палок дрон зробив?