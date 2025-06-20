РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7843 посетителя онлайн
Новости Санкции США против Ирана
6 684 13

США ввели санкции против компаний, поставлявших оборудование для оборонной промышленности Ирана

США ввели санкции против компаний, поставлявших оборудование для оборонной промышленности Ирана

В пятницу, 20 июня, США ввели новые санкции, связанные с Ираном. Санкционные ограничения за участие в поставках чувствительного оборудования для иранской оборонной промышленности коснулись одного физического лица, восьми компаний и одного судна.

Об этом говорится на сайте Министерства финансов США, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что судно SHUN KAI XING, принадлежащее гонконгской компании Unico Shipping Co Ltd, транспортировало оборудование для компании Rayan Roshd Afzar (RRA), которая уже находится под санкциями, а также для Towse Sanaye Nim Resanaye Tarashe.

"Соединенные Штаты по-прежнему решительно настроены препятствовать любым усилиям Ирана по приобретению чувствительных технологий, компонентов и оборудования двойного назначения в поддержку программ режима по разработке баллистических ракет, беспилотных летательных аппаратов, асимметричных вооруженных программ. Мы четко заявили: те, кто позволяет реализовывать эти схемы, будут привлечены к ответственности", - прокомментировал санкции глава Минфина Скотт Бессент.

Ранее Белый дом сообщал, что президент США Дональд Трамп примет решение о дальнейших действиях в отношении Ирана через "две недели".

Читайте также: Сенаторы Грэм и Блюменталь призвали Трампа усилить санкции против России и Ирана

Автор: 

Иран (2076) санкции (11882) США (27966) Минфин США (72)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Чогось я не зрозуміла- Іран під санкціями давно ,тобто США дивились крізь пальці, що хтось порушуєсанкційний режим
показать весь комментарий
20.06.2025 19:27 Ответить
+4
Не ефективно.
Допоки немає санкцій проти китаю і рашки.
показать весь комментарий
20.06.2025 19:27 Ответить
+4
Ти глянь і час є і натхнення. А от проти росіюшки вічно чогось не вистача....
показать весь комментарий
20.06.2025 19:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не ефективно.
Допоки немає санкцій проти китаю і рашки.
показать весь комментарий
20.06.2025 19:27 Ответить
Та ви шо?!?! А з ким же тоді підписувати "Біг Діл"? А як же "нобелівка" за мир у всьому світі? Він же в гольф (після накладання санкцій на Китай та московію) не зможе грати! Зовсім старого не жалієте, пані!
показать весь комментарий
20.06.2025 19:38 Ответить
Який йому вже гольф. Сам як стара клюшка
показать весь комментарий
20.06.2025 19:42 Ответить
Санітари в тюремному лазареті допоможуть! (сподіваюсь)
Як іще одному старому маразматику з боліт та його хрипатому тезці...
показать весь комментарий
20.06.2025 19:47 Ответить
Чогось я не зрозуміла- Іран під санкціями давно ,тобто США дивились крізь пальці, що хтось порушуєсанкційний режим
показать весь комментарий
20.06.2025 19:27 Ответить
І як на ці заяви відреагував таваріщ Сі? Щось мені здається, що пєлєвал він на них.
показать весь комментарий
20.06.2025 19:30 Ответить
Здається, що стара руда мавпа намагається змагатися в "потужності" з хрипатим члєнограєм.
Цікаво: це вже після пігулок чи ще до них?
показать весь комментарий
20.06.2025 19:34 Ответить
Ти глянь і час є і натхнення. А от проти росіюшки вічно чогось не вистача....
показать весь комментарий
20.06.2025 19:35 Ответить
Дайте йому ще "два тижня" і він як жахне! Або попросить ще два... )
показать весь комментарий
20.06.2025 19:55 Ответить
Не смішно! Іран понад 20 років під санкціями недоштатів! І ось нові оптужні
Як кажуть в Одессі; "Не смішити моі тапочки!"
Знову в трампа будуть нові "сделки" на зароблянні уникнення цих санкцій, як і 20 років це робиться!
показать весь комментарий
20.06.2025 19:43 Ответить
Это даже не смешно! Китаю сейчас вообще ***** на это, они вон пишут регулярно в иран самолетами чтото гонят!
показать весь комментарий
20.06.2025 19:45 Ответить
І кого ці потужеі санкції торкнуться?
Хусіта в лаптях, що в норі з німна і палок дрон зробив?
показать весь комментарий
20.06.2025 20:00 Ответить
Страшні санкції. Іран тепер загнеться А чому росії немає в санкцийному списку?
показать весь комментарий
20.06.2025 20:05 Ответить
 
 