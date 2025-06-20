США запровадили санкції проти компаній, які постачали обладнання для оборонної промисловості Ірану

У п'ятницю, 20 червня, США запровадили нові санкції, пов’язані з Іраном. Санкційні обмеження за участь у постачанні чутливого обладнання для іранської оборонної промисловості торкнулися однієї фізичної особи, восьми компаній та одного судна.

Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів США, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що судно SHUN KAI XING, що належить гонконзькій компанії Unico Shipping Co Ltd, транспортувало обладнання для компанії Rayan Roshd Afzar (RRA), яка вже перебуває під санкціями, а також для Towse Sanaye Nim Resanaye Tarashe.

"Сполучені Штати, як і раніше, рішуче налаштовані перешкоджати будь-яким зусиллям Ірану із придбання чутливих технологій, компонентів і обладнання подвійного призначення на підтримку програм режиму з розробки балістичних ракет, безпілотних літальних апаратів, асиметричних збройних програм. Ми чітко заявили: ті, хто дозволяє реалізовувати ці схеми, будуть притягнуті до відповідальності", - прокоментував санкції глава Мінфіну Скотт Бессент.

Раніше Білий дім повідомляв, що президент США Дональд Трамп ухвалить рішення про подальші дії щодо Ірану через "два тижні".

