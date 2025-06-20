УКР
Новини Санкції США проти Ірану
6 684 13

США запровадили санкції проти компаній, які постачали обладнання для оборонної промисловості Ірану

США запровадили санкції проти компаній, які постачали обладнання для оборонної промисловості Ірану

У п'ятницю, 20 червня, США запровадили нові санкції, пов’язані з Іраном. Санкційні обмеження за участь у постачанні чутливого обладнання для іранської оборонної промисловості торкнулися однієї фізичної особи, восьми компаній та одного судна.

Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів США, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що судно SHUN KAI XING, що належить гонконзькій компанії Unico Shipping Co Ltd, транспортувало обладнання для компанії Rayan Roshd Afzar (RRA), яка вже перебуває під санкціями, а також для Towse Sanaye Nim Resanaye Tarashe.

"Сполучені Штати, як і раніше, рішуче налаштовані перешкоджати будь-яким зусиллям Ірану із придбання чутливих технологій, компонентів і обладнання подвійного призначення на підтримку програм режиму з розробки балістичних ракет, безпілотних літальних апаратів, асиметричних збройних програм. Ми чітко заявили: ті, хто дозволяє реалізовувати ці схеми, будуть притягнуті до відповідальності", - прокоментував санкції глава Мінфіну Скотт Бессент.

Раніше Білий дім повідомляв, що президент США Дональд Трамп ухвалить рішення про подальші дії щодо Ірану через "два тижні".

Читайте також: Сенатори Грем та Блюменталь закликали Трампа посилити санкції проти Росії та Ірану

Автор: 

Іран (2337) санкції (12767) США (24388) Мінфін США (126)
Топ коментарі
+8
Чогось я не зрозуміла- Іран під санкціями давно ,тобто США дивились крізь пальці, що хтось порушуєсанкційний режим
показати весь коментар
20.06.2025 19:27 Відповісти
+4
Не ефективно.
Допоки немає санкцій проти китаю і рашки.
показати весь коментар
20.06.2025 19:27 Відповісти
+4
Ти глянь і час є і натхнення. А от проти росіюшки вічно чогось не вистача....
показати весь коментар
20.06.2025 19:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Не ефективно.
Допоки немає санкцій проти китаю і рашки.
показати весь коментар
20.06.2025 19:27 Відповісти
Та ви шо?!?! А з ким же тоді підписувати "Біг Діл"? А як же "нобелівка" за мир у всьому світі? Він же в гольф (після накладання санкцій на Китай та московію) не зможе грати! Зовсім старого не жалієте, пані!
показати весь коментар
20.06.2025 19:38 Відповісти
Який йому вже гольф. Сам як стара клюшка
показати весь коментар
20.06.2025 19:42 Відповісти
Санітари в тюремному лазареті допоможуть! (сподіваюсь)
Як іще одному старому маразматику з боліт та його хрипатому тезці...
показати весь коментар
20.06.2025 19:47 Відповісти
Чогось я не зрозуміла- Іран під санкціями давно ,тобто США дивились крізь пальці, що хтось порушуєсанкційний режим
показати весь коментар
20.06.2025 19:27 Відповісти
І як на ці заяви відреагував таваріщ Сі? Щось мені здається, що пєлєвал він на них.
показати весь коментар
20.06.2025 19:30 Відповісти
Здається, що стара руда мавпа намагається змагатися в "потужності" з хрипатим члєнограєм.
Цікаво: це вже після пігулок чи ще до них?
показати весь коментар
20.06.2025 19:34 Відповісти
Ти глянь і час є і натхнення. А от проти росіюшки вічно чогось не вистача....
показати весь коментар
20.06.2025 19:35 Відповісти
Дайте йому ще "два тижня" і він як жахне! Або попросить ще два... )
показати весь коментар
20.06.2025 19:55 Відповісти
Не смішно! Іран понад 20 років під санкціями недоштатів! І ось нові оптужні
Як кажуть в Одессі; "Не смішити моі тапочки!"
Знову в трампа будуть нові "сделки" на зароблянні уникнення цих санкцій, як і 20 років це робиться!
показати весь коментар
20.06.2025 19:43 Відповісти
Это даже не смешно! Китаю сейчас вообще ***** на это, они вон пишут регулярно в иран самолетами чтото гонят!
показати весь коментар
20.06.2025 19:45 Відповісти
І кого ці потужеі санкції торкнуться?
Хусіта в лаптях, що в норі з німна і палок дрон зробив?
показати весь коментар
20.06.2025 20:00 Відповісти
Страшні санкції. Іран тепер загнеться А чому росії немає в санкцийному списку?
показати весь коментар
20.06.2025 20:05 Відповісти
 
 