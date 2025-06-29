Україна синхронізує з ЄС санкції проти Ірану, - Зеленський
Україна синхронізувала 13-й та 14-й пакети санкцій ЄС проти Росії і так само синхронізує пакет європейських санкцій щодо режиму в Ірані.
Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Наші інституції почали виконувати рішення РНБО України щодо синхронізації санкцій Європи та українських санкцій. Повністю синхронізовані 13-й та 14-й пакети санкцій ЄС – це тепер будуть на сто відсотків також санкції України. Сьогодні я затвердив це. Так само на сто відсотків синхронізуємо пакет європейських санкцій щодо режиму в Ірані – там багато діячів, багато компаній, і не тільки те, що стосується військового виробництва та схем зовнішнього терору проти сусідів у регіоні, а й внутрішніх репресій в Ірані. Це один із найбільш жорстоких режимів у світі – не дивно, що Путін знайшов із ним спільну мову", - сказав глава держави.
Президент заявив, що Україна продовжить роботу щодо синхронізації санкцій.
"Зараз санкції повинні бути одним із ключових пріоритетів – санкції світу проти Росії. Це те, що реально обмежує російські стратегічні можливості розвитку, їхній потенціал і повинно з кожним днем більш болісно обмежувати російську можливість продовжувати цю війну, війну проти нашої незалежності", - сказав Зеленський.
Глава держави додав, що на наступному тижні готуються нові спільні з партнерами рішення щодо нашого захисту та нашої стійкості.
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Аби тільки не хоум відео 😂
Синхронізатор куєв!
А накласти санкції на Іран превентивно, як на Порошенка слабо?
Чи ці йо##ні шахеди к@ц@пам також Порошенко передавав?
потужності 😆