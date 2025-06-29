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Новини Санкції ЄС проти Ірану
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Україна синхронізує з ЄС санкції проти Ірану, - Зеленський

Зеленський про санкції проти Ірану

Україна синхронізувала 13-й та 14-й пакети санкцій ЄС проти Росії і так само синхронізує пакет європейських санкцій щодо режиму в Ірані.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші інституції почали виконувати рішення РНБО України щодо синхронізації санкцій Європи та українських санкцій. Повністю синхронізовані 13-й та 14-й пакети санкцій ЄС – це тепер будуть на сто відсотків також санкції України. Сьогодні я затвердив це. Так само на сто відсотків синхронізуємо пакет європейських санкцій щодо режиму в Ірані – там багато діячів, багато компаній, і не тільки те, що стосується військового виробництва та схем зовнішнього терору проти сусідів у регіоні, а й внутрішніх репресій в Ірані. Це один із найбільш жорстоких режимів у світі – не дивно, що Путін знайшов із ним спільну мову", - сказав глава держави.

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Президент заявив, що Україна продовжить роботу щодо синхронізації санкцій.

"Зараз санкції повинні бути одним із ключових пріоритетів – санкції світу проти Росії. Це те, що реально обмежує російські стратегічні можливості розвитку, їхній потенціал і повинно з кожним днем більш болісно обмежувати російську можливість продовжувати цю війну, війну проти нашої незалежності", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що на наступному тижні готуються нові спільні з партнерами рішення щодо нашого захисту та нашої стійкості.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24584) Іран (2299) санкції (12275) Євросоюз (13785)


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Топ коментарі
+6
На нари синхронізатора сраного!
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29.06.2025 20:30 Відповісти
+6
Таких брутальних фото Потужному наробили. А є фото з оргій в саунах де він обслуговує олігархів?
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29.06.2025 20:35 Відповісти
+5
Та багато іранської продукції йшло на ринок України, що від цих санкцій Іран просто загнеться. Краще перекрив нафтору трубу кацапії, яка через Україну прокачує нафти на сотні мільйонів доларів США.
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29.06.2025 20:30 Відповісти
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На нари синхронізатора сраного!
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29.06.2025 20:30 Відповісти
Та багато іранської продукції йшло на ринок України, що від цих санкцій Іран просто загнеться. Краще перекрив нафтору трубу кацапії, яка через Україну прокачує нафти на сотні мільйонів доларів США.
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29.06.2025 20:30 Відповісти
Справа не в тому скільки, а справа в тому що з ворогом торгували.
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29.06.2025 21:19 Відповісти
Таких брутальних фото Потужному наробили. А є фото з оргій в саунах де він обслуговує олігархів?
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29.06.2025 20:35 Відповісти
Напевно є.
Аби тільки не хоум відео 😂
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29.06.2025 21:13 Відповісти
А ЄС проти Порошенка теж ввів санкції? Їх синхронизували?
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29.06.2025 20:38 Відповісти
"Коваль коня кує, а жаба і собі ногу подає!" (с)
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29.06.2025 20:46 Відповісти
І що Зеля зробить? І так ще рік після того, як іранські дрони почали вбивати українців і руйнувати нашу інфраструктуру, Зельоні продовжували продавати Ірану збіжжя. Бо ета другоє! ДєнЬгі ми можем красть токо с бюджета!
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29.06.2025 20:49 Відповісти
Синхронізували 13 і 14 пакети, а санкції проти Порошенка Євросоюз синхронізує з зЄ десь у 28 пакеті
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29.06.2025 21:04 Відповісти
Як він уже заї... своїм цирком.
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29.06.2025 21:08 Відповісти
Що тим там синхронізуєш?
Синхронізатор куєв!
А накласти санкції на Іран превентивно, як на Порошенка слабо?
Чи ці йо##ні шахеди к@ц@пам також Порошенко передавав?
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29.06.2025 21:09 Відповісти
Найвеличніший синхронізатор незламної
потужності 😆
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29.06.2025 21:15 Відповісти
Щось голитися перестав.
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29.06.2025 21:21 Відповісти
Агов, синхронизатор куйв та мамин римин, а шо по ЄС шоночи летять іранськи шахеди, шоноси вбивають німців, португальців, датчан тощо, а не українців, шо ти, цапів викидень, синхроніщуєш санкції з ЄС?
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29.06.2025 21:21 Відповісти
после сбитго самлёта МАУ.нужно было применять санкции,а псле военной помощи рашке,разрыв дип.отношений. но посольство этой клоаки,д сих пор функционирует в Киеве.
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29.06.2025 21:43 Відповісти
 
 