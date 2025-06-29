Танки, блиндажи, артиллерийские системы: за сутки Силы беспилотных систем поразили 580 целей врага. ИНФОГРАФИКА

В течение суток 28-29 июня подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 580 уникальных целей противника.

Об этом сообщили в командовании СБС ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Среди пораженных целей:

135 единиц личного состава, из которых 82 - ликвидировано;

299 укрытий и 34 блиндажа;

11 артиллерийских систем и 2 танка.

Кроме того, уничтожено 24 беспилотных летательных аппарата противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 4 точки вылета операторов БПЛА.

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