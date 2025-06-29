Танки, блиндажи, артиллерийские системы: за сутки Силы беспилотных систем поразили 580 целей врага. ИНФОГРАФИКА
В течение суток 28-29 июня подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 580 уникальных целей противника.
Об этом сообщили в командовании СБС ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Среди пораженных целей:
- 135 единиц личного состава, из которых 82 - ликвидировано;
- 299 укрытий и 34 блиндажа;
- 11 артиллерийских систем и 2 танка.
Кроме того, уничтожено 24 беспилотных летательных аппарата противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 4 точки вылета операторов БПЛА.
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На відміну від статистики генштабу москаля Сирського - де цифри малюють ''зі стелі''.
При Залужному і Шапталі цифрам генштабу теж можна було довіряти.
Але Зеленському більше до вподоби москаль Сирський, який професійно вилизує задницю Зеленському, а Українських воїнів використовує як м'ясний ресурс для утилізації.