РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9048 посетителей онлайн
Новости Группировка Сил беспилотных операций
398 2

Танки, блиндажи, артиллерийские системы: за сутки Силы беспилотных систем поразили 580 целей врага. ИНФОГРАФИКА

зсу, беспилотник

В течение суток 28-29 июня подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 580 уникальных целей противника.

Об этом сообщили в командовании СБС ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Среди пораженных целей:

  • 135 единиц личного состава, из которых 82 - ликвидировано;
  • 299 укрытий и 34 блиндажа;
  • 11 артиллерийских систем и 2 танка.

Кроме того, уничтожено 24 беспилотных летательных аппарата противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 4 точки вылета операторов БПЛА.

поражение

Смотрите также: Силы беспилотных систем поразили более 770 целей врага за сутки. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

уничтожение (7397) Силы беспилотных систем (119)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
СБС - ЗБС!!!
показать весь комментарий
29.06.2025 21:13 Ответить
Чим подобається статистика СБС хлопців Роберта - чесні цифри.

На відміну від статистики генштабу москаля Сирського - де цифри малюють ''зі стелі''.

При Залужному і Шапталі цифрам генштабу теж можна було довіряти.

Але Зеленському більше до вподоби москаль Сирський, який професійно вилизує задницю Зеленському, а Українських воїнів використовує як м'ясний ресурс для утилізації.
показать весь комментарий
29.06.2025 21:56 Ответить
 
 