Танки, бліндажі, артилерійські системи: за добу Сили безпілотних систем уразили 580 цілей ворога. ІНФОГРАФІКА
Упродовж доби 28-29 червня підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 580 унікальні цілі противника.
Про це повідомили у командуванні СБС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Серед уражених цілей:
- 135 одиниць особового складу, з яких 82 - ліквідовано;
- 299 укриттів і 34 бліндажі;
- 11 артилерійських систем та 2 танки.
Крім того, знищено 24 безпілотні літальні апарати противника (типу "коптер" і "крило"), а також уражено 4 точки вильоту операторів БПЛА.
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показати весь коментар29.06.2025 21:13 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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