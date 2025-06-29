Танки, бліндажі, артилерійські системи: за добу Сили безпілотних систем уразили 580 цілей ворога. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби 28-29 червня підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 580 унікальні цілі противника.

Про це повідомили у командуванні СБС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Серед уражених цілей:

135 одиниць особового складу, з яких 82 - ліквідовано;

299 укриттів і 34 бліндажі;

11 артилерійських систем та 2 танки.

Крім того, знищено 24 безпілотні літальні апарати противника (типу "коптер" і "крило"), а також уражено 4 точки вильоту операторів БПЛА.

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