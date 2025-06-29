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Новини Угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ
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Танки, бліндажі, артилерійські системи: за добу Сили безпілотних систем уразили 580 цілей ворога. ІНФОГРАФІКА

зсу, безпілотник

Упродовж доби 28-29 червня підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 580 унікальні цілі противника.

Про це повідомили у командуванні СБС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Серед уражених цілей:

  • 135 одиниць особового складу, з яких 82 - ліквідовано;
  • 299 укриттів і 34 бліндажі;
  • 11 артилерійських систем та 2 танки.

Крім того, знищено 24 безпілотні літальні апарати противника (типу "коптер" і "крило"), а також уражено 4 точки вильоту операторів БПЛА.

ураження

Дивіться також: Сили безпілотних систем уразили понад 770 цілей ворога за добу. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

знищення (7710) Сили безпілотних систем (122)


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29.06.2025 21:13 Відповісти
 
 