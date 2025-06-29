Суд отклонил более 50 тысяч жалоб на выборы президента в Польше

Верховный суд Польши получил около 60 тысяч жалоб на нарушения во время второго тура выборов президента, из них более 50 тысяч отклонили.

Об этом пишет PAP, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что суд вынес решение по двум делам, охватывающим наибольшее количество жалоб на выборы с одинаковым содержанием, которые были объединены для совместного рассмотрения.

Первое дело касается 49 598 жалоб, поданных по образцу, разработанному депутатом партии власти "Гражданская коалиция" Романом Гертихом. Их все оставили без дальнейшего рассмотрения.

"Избиратели печатали эту корреспонденцию, добавляли к ней свои данные вместе с номером PESEL (согласно инструкции) и отправляли в ВС (Верховный суд. - Ред.), несмотря на то, что эти распечатки не содержали никаких возражений против действительности выборов президента", - говорится в сообщении.

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Второе решение касается 3960 идентичных избирательных протестов, составленных на основе образца евродепутата от "Гражданской коалиции" Михала Ваврикиевича. Их тоже оставили без дальнейшего рассмотрения, поскольку они содержали несовместимые с законом недостатки или не соответствовали Избирательному кодексу.

В Верховный суд Польши поступили в общей сложности около 60 тысяч жалоб на возможные нарушения на выборах президента, которые можно было отправлять до 16 июня.

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