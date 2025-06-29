Суд відхилив понад 50 тисяч скарг на вибори президента в Польщі

Верховний суд Польщі отримав близько 60 тисяч скарг на порушення під час другого туру виборів президента, з них понад 50 тисяч відхилили.

Про це пише PAP, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що суд виніс рішення у двох справах, що охоплюють найбільшу кількість скарг на вибори з однаковим змістом, які були об'єднані для спільного розгляду.

Перша справа стосується 49 598 скарг, поданих за зразком, розробленим депутатом партії влади "Громадянська коаліція" Романом Гєртихом. Їх усі залишили без подальшого розгляду.

"Виборці друкували цю кореспонденцію, додавали до неї свої дані разом із номером PESEL (згідно з інструкцією) і надсилали до ВС (Верховного суду. – Ред.), незважаючи на те, що ці роздруківки не містили жодних заперечень проти дійсності виборів президента", – йдеться в повідомленні.

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Друге рішення стосується 3960 ідентичних виборчих протестів, складентих на основі зразка євродепутата від "Громадянської коаліції" Міхала Ваврикієвича. Їх теж залишили без подальшого розгляду, оскільки вони містили несумісні з законом недоліки або не відповідали Виборчому кодексу.

До Верховного суду Польщі надійшли загалом близько 60 тисяч скарг на можливі порушення на виборах президента, які можна було відправляти до 16 червня.

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