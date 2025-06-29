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Путин расширил перечень информации, на которую распространяется закон РФ о госсекрете, - Bloomberg

Владимир Путин расширил перечень информации, которая считается госсекретом

Диктатор РФ Владимир Путин расширил перечень информации, которая считается государственной тайной.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на постановление обнародованное на сайте Кремля, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что таким образом Путин усиливает свой контроль над обществом на фоне продолжения ведения войны против Украины.

Отныне детали внешней политики России, международной торговли и экономической политики, научные разработки и подготовка к возможной военной мобилизации могут быть классифицированы как секретные, если их разглашение повредит национальной безопасности, пишет Bloomberg.

Любой, кто получит такие материалы несанкционированным способом, может получить до восьми лет лишения свободы.

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"Это уничтожение экспертизы о российской экономике, основанной на фактах и статистике, которое приведет к усилению репрессий", - считает эксперт по вопросам российских служб безопасности Андрей Солдатов.

По его мнению, засекречивание информации о мобилизации, вероятно, было "реакцией на атаки украинских беспилотников, поскольку это засекречивание данных о бункерах и подземных планах перемещения правительства", а не о подготовке к новому набору войск на войну.

Bloomberg напоминает, что с начала полномасштабного вторжения РФ перестала публиковать много статистических данных, в частности ключевые бюджетные данные и официальные показатели добычи нефти. Также засекречена информация о потерях российских военных.

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Автор: 

засекречивание (6) путин владимир (31654) россия (96446)


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Топ комментарии
+2
ГОЛОВНА ТАЕМНИЦЯ ТЕ ЩО ПУТИН *****!!!
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29.06.2025 21:46 Ответить
+2
Це мабуть таємниця лише для кацапів і трампістів
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29.06.2025 21:50 Ответить
+2
Та какие там тайны, то что путин ***** давно уже не тайна...
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29.06.2025 21:51 Ответить
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ГОЛОВНА ТАЕМНИЦЯ ТЕ ЩО ПУТИН *****!!!
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29.06.2025 21:46 Ответить
Це його бейджик.
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29.06.2025 21:49 Ответить
Це мабуть таємниця лише для кацапів і трампістів
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29.06.2025 21:50 Ответить
Чого не вказав хто вважається державним ******
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29.06.2025 21:48 Ответить
Та какие там тайны, то что путин ***** давно уже не тайна...
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29.06.2025 21:51 Ответить
от нафіга нам ця інформація?
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29.06.2025 21:52 Ответить
Розбавляють хрень - яка твориться в Україні
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29.06.2025 21:57 Ответить
Тобі - нах не треба, очевидно. А мені - потрібна. Тож ти, будь-ласка, за всіх "нас" не розписуйся. Манію величі не демонструй.
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29.06.2025 22:07 Ответить
не забудь перед сном повторити ьавовна та пиримога
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29.06.2025 22:08 Ответить
Справи з економікою в засрашці стають все гірші. Експорт та імпорт засрашки стають все викривленішими і свідчать про структурне розбалансування економіки. І щоб ніхто не здогадався, що там коїться якась херня - треба все засекретити!
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29.06.2025 22:05 Ответить
А от у нас з економікою все краще і краще. А головне - все під контролем

Зеленський створив нову Раду з питань підтримки підприємництва під керівництвом Єрмака. І ліквідував 5 попередніх Рад
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29.06.2025 22:34 Ответить
Зате в Україні, ну, прямо парадіз для цікавих воєнними темами ЗМІ !
- безліч єкспєртов-аналітіков, відповідають цікавим модераторатиням на безліч вопросов: - яка ракета звідки прилетіла, куди попала, бо ж: «русскіє і так знають!»
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29.06.2025 22:07 Ответить
Я думаю, что это просто способ запугивания населения, чтоб не жаловались. Ведь в стране нет ничего тайного, что не знают разведки желающих стран.
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29.06.2025 22:18 Ответить
Нехай ще засекретять дані економіки 1913 року. Після другої війни теж засекретили абсолютно все і садили всіх шибко розумних. І х.....відчув спинним мозком, що ситуація повторюється.
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29.06.2025 22:20 Ответить
"В России всё тайна, и ничто не секрет." - Анна де Сталь
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29.06.2025 22:22 Ответить
 
 