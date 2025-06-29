Путин расширил перечень информации, на которую распространяется закон РФ о госсекрете, - Bloomberg

Диктатор РФ Владимир Путин расширил перечень информации, которая считается государственной тайной.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на постановление обнародованное на сайте Кремля, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что таким образом Путин усиливает свой контроль над обществом на фоне продолжения ведения войны против Украины.

Отныне детали внешней политики России, международной торговли и экономической политики, научные разработки и подготовка к возможной военной мобилизации могут быть классифицированы как секретные, если их разглашение повредит национальной безопасности, пишет Bloomberg.

Любой, кто получит такие материалы несанкционированным способом, может получить до восьми лет лишения свободы.

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"Это уничтожение экспертизы о российской экономике, основанной на фактах и статистике, которое приведет к усилению репрессий", - считает эксперт по вопросам российских служб безопасности Андрей Солдатов.

По его мнению, засекречивание информации о мобилизации, вероятно, было "реакцией на атаки украинских беспилотников, поскольку это засекречивание данных о бункерах и подземных планах перемещения правительства", а не о подготовке к новому набору войск на войну.

Bloomberg напоминает, что с начала полномасштабного вторжения РФ перестала публиковать много статистических данных, в частности ключевые бюджетные данные и официальные показатели добычи нефти. Также засекречена информация о потерях российских военных.

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